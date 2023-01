Hoa Kỳ : Amazon Prime Video soán ngôi Netflix

VĂN HÓA

Sau khi ra mắt cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Mỹ vào giữa năm 2002, Netflix đã từng bước thành lập hệ thống phát hành phim trực tuyến. Chỉ trong vài năm, công ty do Reed Hastings và Bruce Burns sáng lập trở thành một tập đoàn cực kỳ hùng mạnh, giàu có. Tuy nhiên, sau gần hai thập niên giữ vị trí đầu bảng, Netflix đến cuối năm 2022 lại bị soán ngôi ''bá chủ" trên thị trường Mỹ.

Trang thông tin ScreenRant trích dẫn bảng xếp hạng thường niên do công ty nghiên cứu thị trường Parks Associates tổng hợp. Theo kết quả nghiên cứu, nền tảng trực tuyến Prime Video của tập đoàn Amazon đã giành lấy hạng nhất từ tay Netflix trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Trong hơn một thập niên qua, Parks Associates nổi tiếng nhờ cập nhật thông tin về ngành phát hành nội dung trực tuyến, phân tích các xu hướng mới trên thị trường, theo dõi thông tin cũng như lượt người đăng ký của các nhà cung cấp dịch vụ phim video tại Hoa Kỳ và tại Canada.

Amazon Prime quán quân, Netflix thoái trào

Trong suốt những năm 2010, bộ ba luôn đứng đầu bảng xếp hạng của Parks Associates thường là Netflix, Prime Video (thuộc Amazon) và Hulu (của hai tập đoàn Disney và Comcast). Thế nhưng, trật tự này đã bị đảo lộn trong thời gian gần đây : Prime Video đã giành lấy hạng đầu, triều đại Netflix có dấu hiệu thoái trào khi tụt xuống hạng nhì, Hulu giữ nguyên vị trí thứ ba. Cũng theo cuộc khảo sát này, Disney+ đứng hạng tư và HBO Max hạng năm. Đằng sau Top 5 này, xếp theo thứ tự là ESPN+, Paramount+, Apple TV+, Peacock và cuối cùng là Starz(Play). Trên bảng vàng 2022 của Parks Associates, lần đầu tiên mạng Peacock lọt vào Top 10, trong khi dịch vụ Showtime đã bị loại hẳn khỏi danh sách này.

Theo kết quả khảo sát, 83% các hộ gia đình Mỹ đăng ký ít nhất một dịch vụ trực tuyến, có nhiều thành viên trong cùng một gia đình xem phim trên hai hoặc ba nền tảng khác nhau. Phía tập đoàn Amazon thông báo đã vượt ngưỡng 200 triệu người đăng ký. Trong năm 2022, Amazon Prime Video đã thu hút được thêm rất nhiều thành viên nhờ phát hành mùa đầu tiên của ''The Rings of Power''(Những chiếc nhẫn quyền năng). Theo nghiên cứu của Park Associates, trên toàn thế giới đã có khoảng 100 triệu người đăng ký dịch vụ Prime Video, chủ yếu là để theo dõi trực tiếp mùa phim này. Dĩ nhiên là mạng Prime có nhiều dịch vụ khác kể cả giao hàng miễn phí hay giảm giá tại chuỗi siêu thị Whole Foods Market, nhưng trong năm 2022, yếu tố hút vẫn là các nội dung video hay phim gốc hấp dẫn do chính hãng phim Amazon Studios sản xuất.

Về phần mình, Netflix đã có mức phát triển gần như là bão hòa ở Hoa Kỳ và Canada, tuy cuối năm có tăng đôi chút so với quý trước (khoảng 100.000 thành viên mới) nhưng nhìn chung vẫn thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2021. Trong thập niên 2010, Netflix hầu như không có đối thủ, nhưng trong vài năm gần đây, hàng loạt dịch vụ cạnh tranh khác lần lượt ra đời như Amazon Prime, HBO Max, Disney+, Paramount+, Discovery+ ….. Sự cạnh tranh ấy bắt đầu làm cho Netflix bị mất hơn một triệu khách hàng kể từ quý 4 năm 2021. Sự kiện Netflix hạn chế chia sẻ mật khẩu dẫn tới việc tăng giá dịch vụ, điều đó khiến cho nhiều thành viên ngưng đăng ký, chuyển sang dùng các dịch vụ xem phim trực tuyến khác.

Netflix mất hơn một triệu khách trong năm qua

Theo trang thông tin Deadline, tuy Netflix tụt xuống hạng nhì trên thị trường Hoa Kỳ nhưng trên toàn thế giới, Netflix vẫn là dịch vụ phát hành phim trực tuyến hàng đầu với hơn 223 triệu khách hàng. Theo đánh giá của Parks Associates, sự kiện Netflix tụt hạng không phải là hồi kết mà lại đánh dấu sự khởi đầu của giai đoạn cạnh tranh ráo riết. Công ty nghiên cứu này gọi đó là một ''cuộc chiến'' trực tuyến đang trên đà gia tăng cường độ, đòn phản công của Netflix được dự báo là sẽ mạnh mẽ quyết liệt hơn.

Cũng đừng quên rằng Netflix là nền tảng chiếu phim trực tuyến hàng đầu tại Hoa Kỳ trong một thời gian dài, trước khi các đối thủ lao vào cuộc chạy đua bằng cách sao chép mô hình kinh doanh của Netflix. Tập đoàn này là một trong những hãng đầu tiên đầu tư vào việc hợp tác sản xuất nội dung gốc. Được xem là loạt phim đầu tiên sản xuất cho dịch vụ trực tuyến, ''House of Cards'' (Ván bài chính trị) với Kevin Spacey trong vai chính nói về các thủ đoạn trong chính trường Mỹ đã thành công lớn khi được phát sóng lần đầu tiên vào năm 2013 và có đến tổng cộng 6 mùa phim (73 tập). Thành công này mở đường cho Netflix khai thác thêm nhiều nội dung gốc nổi tiếng khác như ''Stranger Things'', ''The Umbrella Academy'' và dĩ nhiên là hiện tượng toàn cầu ''Squid Game'' (Trò chơi câu mực) hợp tác với Hàn Quốc.

Netflix có thể chinh phục lại ngôi vị hàng đầu ?

Ý thức về giá trị gia tăng của các sản phẩm gốc, Prime Video đã đầu tư rất nhiều vào các nội dung gốc do tập đoàn Amazon độc quyền phát hành. Ngoài 5 mùa ''Những chiếc nhẫn quyền năng''/The Rings of Power (hơn nửa tỷ đô la kinh phí và nhượng quyền thương mại đắt kỷ lục) Amazon Prime Video làm giàu thư viện trực tuyến qua việc đầu tư vào việc chuyển thể nhiều quyển sách ăn khách thành phim nhiều tập cho màn ảnh nhỏ, trong đó có ''Man in the High Castle'', "Jack Reacher'' và gần đây hơn nữa là ''The Peripheral''. Chiến lược đầu tư này giúp cho nội dung Prime Video trở nên hấp dẫn hơn mà giá cả vẫn hợp lý. Nhờ vào nội dung phong phú đa dạng, Amazon Prime Video giành lấy cơ hội tỏa sáng hơn Netflix trong năm 2022. Hơn nữa, trong tuần qua Amazon vừa đạt thỏa thuận với Warner/Dícovery nhằm phân phối trên thị trường Pháp các nội dung trực truyến của tập đoàn này (bao gồm các kênh HBO, CNN, Cartoon Network ......)

Tuy Amazon Prime Video đã có kết quả vượt trội so với Netflix trên thị trường Mỹ, nhưng không thể phủ nhận các loạt phim hái ra tiền mà Netflix từng phân phối hay trực tiếp đầu tư như loạt phim hình sự cân não ''La Casa de Papel'' (La Maison de Papier/ Phi vụ triệu đô), hay 4 mùa phim cực kỳ phổ biến như ''Stranger Things''. Cho dù gần đây giới hâm mộ tỏ ra lo lắng khi Netflix hủy bỏ một số dự án thực hiện phần kế tiếp của loạt phim nổi tiếng như ''1899'', ''Warrior Nun'', ''The Midnight Club'' hay ''Fate: The Winx Saga''. Netflix có vẻ như đang đắn đo, do dự để tìm cho ra một hướng tiếp cận mới, khác lạ, táo bạo hơn trong các nội dung gốc. Chừng nào Netflix chịu đầu tư vào những nội dung gốc độc đáo như ''The Sandman'' hay ''Squid Game'', Netflix vẫn còn nhiều cơ hội chinh phục lại ngôi vị quán quân. Năm 2022 hẳn chắc không phải là năm may mắn cho tập đoàn Mỹ, như thể sau khi giữ vai trò của một nhà tiên phong khai phá, Netflix lại không biết tận dụng tối đa ưu thế của người dẫn đầu.

