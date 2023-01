Phim ''The Last of Us'' ăn khách nhờ trung thành với game

VĂN HÓA

Nhà soạn kịch Craig Mazin, cho "The Last of Us". Ảnh ngày 09/01/2023 tại Los Angeles, Hoa Kỳ.

Bộ phim 9 tập "The Last of Us" do kênh truyền hình HBO sản xuất đã lập kỷ lục sau khi phát sóng hai tập đầu kể từ ngày 15/01/2023. Tại Pháp, khán giả có thể theo dõi loạt phim này trên mạng Prime Video, do tập đoàn Amazon vừa giành lấy hợp đồng phân phối các nội dung của Discovery/Warner. Được chuyển thể từ trò chơi video điện tử cùng tên, bộ phim chinh phục giới hâm mộ lâu năm cũng như người chưa bao giờ chơi game.

Quảng cáo Đọc tiếp

Có thể thấy ngay sự thành công của "The Last of Us", trước hết là nhờ khâu dựng kịch bản. Về điểm này, các nhà sản xuất đã hội tụ một đội ngũ đẹp như mơ. Tác giả Craig Mazin là người đã từng tạo ra loạt phim ăn khách "Chernobyl", cho nên việc tạo dựng những cảnh phim hậu tận thế cho "The Last of Us" càng thêm tinh tế, khó chê vào đâu. Đồng hành với nhà biên kịch Craig Mazin, còn có Neil Druckmann, cha đẻ của loạt game ''The last of us'' (bán được hơn 17 triệu bản kể từ khi được phát hành vào năm 2013). Ông chẳng những tư vấn mà còn trực tiếp tham gia xây dựng kịch bản, chuyển thể trò chơi này thành phim truyện nhiều tập, sao cho hợp với người xem.

Đây là một yếu tố hết sức quan trọng vì bất cứ ai từng chơi game đều biết rằng thế giới trò chơi video thời nay có nội dung hấp dẫn không kém gì phim. Nhưng cốt truyện trong game không dễ gì phóng tác thành phim, vì diễn tiến và nhịp độ trò chơi lại không giống phim. Trước đây, các hãng phim khi chuyển thể game lên màn ảnh lớn còn cài đặt thêm nhiều yếu tố vào chuyện phim, xa lánh dần kịch bản gốc của game. Những thay đổi ấy khiến cho nhiều thành phần khán giả bất mãn, phật lòng. Khi hội tụ nhóm tác giả Craig Mazin và Neil Druckmann, đoàn làm phim đã giải quyết vấn đề gai góc nhất. Loạt phim ''The Last of Us'' (Những người còn sống sót) trung thành với nguyên tác đến 90%, ngoại trừ việc thay đổi một số phân cảnh hầu tăng thêm sự gay cấn hồi hộp trong các pha hành động.

Về phía các diễn viên, nam tài tử Pedro Pascal cởi bỏ bộ áo giáp trong phim ''The Mandalorian'' để vào vai Joel Miller, có nhiệm vụ hộ tống cô bé Ellie Williams (diễn viên người Anh Bella Ramsey) trong cuộc hành trình xuyên qua nước Mỹ trong thế giới hậu tận thế, khi nền văn minh nhân loại đã sụp đổ. Kết hợp cùng lúc nhiều thể loại, phiêu lưu hành động với sinh tồn kinh dị bộ phim ''The last of Us'' lấy bối cảnh viễn tưởng vài thập niên sau ngày tận thế. 60% dân số địa cầu biến mất sau khi bùng phát cơn đại dịch do một loài nấm ký sinh màng não (Cordyceps Brain Infection) gây ra. Nấm ký sinh Cordyceps sau khi xâm nhập cơ thể, sẽ chiếm đoạt bộ não để điều khiển vật chủ, biến họ thành cỗ máy giết người. Trong vòng 48 giờ, người bị nhiễm ký sinh trùng dần biến thành một loài xác sống (zombie) chuyên đi cắn người khác. Trong game cũng như trong phim, các nhân vật chính sử dụng súng hay vũ khí tự chế để chống lại loài zombie này, học cách ngụy trang phục kích để tìm cách sinh tồn.

Trong phim ''The last of Us'', hai nhân vật chính là Joel Miller và Ellie Williams. Joel là một người đàn ông trung niên góa vợ, một mình chăm lo cho đứa con gái là Sarah. Nhưng đại dịch Cordyceps lại cướp đi lẽ sống của Joel. Dù nhiều năm đã trôi qua, nhưng Joel không bao giờ quên được vợ con. Cho đến cái ngày, ông Joel gặp Ellie, cô bé này từng thoát chết sau khi bị xác sống (zombie) tấn công. Ellie Williams chính là chìa khóa có thể giúp toàn nhân loại đẩy lùi đại dịch. Cơ thể Ellie có khả năng miễn nhiễm nấm ký sinh, cho nên cô là người duy nhất không biến dạng thành quái vật cho dù đã bị cắn. Joel dường như bắt gặp một nét gì đó của Sarah nơi Ellie. Ông nhận lời đồng hành với Ellie, hộ tống cô bé đến phòng thí nghiệm để tìm cho ra liều thuốc giải. Hành trình xuyên nước Mỹ của hai nhân vật chính hứa hẹn nhiều pha toát mồ hôi lạnh, nhiều màn thót tim.

Ngay sau khi được phát sóng, tập đầu tiên của ''The last of Us'' đã thu hút hàng chục triệu lượt người xem. Riêng tại Mỹ, phim đã thu hút 4,7 triệu người xem, đứng hạng nhì về số khán giả, chỉ sau loạt phim ''House of the Dragon'' (Tộc Rồng), tiền truyện của ''Game of Thrones'' (Trò chơi Vương quyền). Phim cũng đã nhận được rất nhiều lời khen từ giới phê bình, đạt kỷ lục với mức điểm 99% trên trang Rotten Tomatoe, cũng như 8,4 điểm trên 10 của mạng Metacritic. Đa số các lời phê bình đều khen việc phóng tác thành công ''The Last of Us'' lên màn ảnh nhỏ, kịch bản phim giữ được gần hết các yếu tố quan trọng nhất trong game, từ bối cảnh hậu tận thế, nơi hiểm nguy lúc nào cũng rình rập cho tới việc xây dựng cá tính nhân vật. Hôm qua, kênh HBO đã chính thức xác nhận sẽ tiếp tục sản xuất mùa phim thứ nhì.

The last of Us : phim truyện thành công, game lại bội thu

Sự thành công của bộ phim cũng giúp cho game ăn khách trở lại trên mạng Amazon. Theo thống kê chính thức, doanh thu của trò chơi ''The last of Us'' (gồm hai phần) đều tăng vọt sau buổi chiếu tập đầu tiên trên kênh HBO tại Mỹ cũng như trên Prime Video tại Pháp. Hiện giờ, tại châu Âu, tính trung bình doanh thu của hai tập game ''The Last of Us'' đã tăng khoảng 280%. Một tựa game khác trong dòng sản phẩm này là ''The Last of Us'' Remastered cũng thành công lớn trên thị trường Hoa Kỳ. Nhờ hiệu ứng dây chuyền của bộ phim trên màn ảnh nhỏ, loạt game điện tử nay lại vượt trội so với các tựa game khác như ''FIFA 23'', ''Hogwart Legacy'' gợi hứng từ thế giới phù thủy Harry Potter và nhất là ''Ragnarok'', trò chơi gần đây nhất của dòng sản phẩm ''God of War'', mà sắp tới đây nhân vật sát thần Kratos cũng sẽ được chuyển thể lên màn ảnh.

Từ trước tới nay, ít có phim nào được chuyển thể từ game lại nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng lẫn giới phê bình nhiều như vậy. Thế nhưng, luật nào cũng có ngoại lệ và trường hợp ''The Last of Us'' có thể mở đường lót sân cho nhiều tác phẩm khác. Đội ngũ tác giả Craig Mazin và Neil Druckmann thành công trong việc bám sát nội dung trò chơi, qua cách phóng tác làm nổi bật cốt lõi của kịch bản : Thế giới càng gần kề nguy cơ diệt vong, nhân loại lại càng cần đến tình người. Không hơn không kém.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký