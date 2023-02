Phim ảnh giúp hồi sinh ca khúc vang bóng một thời

VĂN HOÁ - ÂM NHẠC

''Oldies but goldies''. Giới phê bình thường dùng thuật ngữ ''Nhạc xưa nhưng là nhạc vàng'' để chỉ các bản nhạc nổi tiếng từ vài thập niên trước. Một trong những kênh giúp phổ biến trở lại các giai điệu trữ tình chính là điện ảnh. Sau Hollywood, đến phiên các nền tảng phim trực tuyến làm sống lại nhiều giai điệu tưởng chừng đã quên. Đó là trường hợp gần đây của hai loạt phim truyền hình ''The Last of Us'' và ''Stranger Things''.

Tập thứ ba của loạt phim ''The Last of Us'' chuyển thể từ game video cùng tên, một lần nữa lập kỷ lục về số lượng khán giả. Theo phụ trang văn hóa của tuần báo Pháp Le Point, khi được phát sóng hôm 29/01 trên kênh truyền hình Mỹ HBO, tập ba đã thu hút 6,4 triệu người xem, tức đã tăng 22% so với tập đầu. Còn theo dữ liệu của viện nghiên cứu Nielsen, thông qua việc phát lại các chương trình lưu trữ, tính tổng cộng đã có hơn 20 triệu lượt khán giả mỗi tuần kể từ lần phát sóng tập phim đầu tiên ngày 15/01/2023 vừa qua.

Ngoài kịch bản hấp dẫn, cốt truyện gay cấn, loạt phim truyền hình ''The Last of Us'' còn khá tài tình trong cách dùng nhạc để minh họa hay tạo điểm nhấn cho nội dung. Nhà soạn nhạc người Argentina Gustavo Santaolalla giữ một vai trò quan trọng, ông đã từng thực hiện phần sáng tác nhạc nền cho hai tập trò chơi video của ''The Last of Us''. Giờ đây, ông hợp tác với David Fleming để hoàn chỉnh các bản phối cho loạt phim truyền hình chuyển thể từ game cùng tên.

Bên cạnh dòng nhạc nền xuyên suốt 9 tập phim, còn có cách sử dụng các bài hát dựa theo cốt truyện. Trong tập đầu tiên mở màn cho show truyền hình, khán giả đã được dịp nghe lại bản nhạc ''Never let me down again'' của ban nhạc pop điện tử người Anh Depeche Mode nổi tiếng từ những năm 1980. Sau buổi phát sóng đầu tiên, bản nhạc này lại trở nên phổ biến trên các mạng xã hội, cũng như trên các nền tảng âm nhạc trực tuyến.

Lượt người truy cập nghe nhạc tăng gấp 50 lần

Còn trong tập phim thứ ba, tâm điểm lần này là giai điệu "Long Long Time" ăn khách trước đây qua giọng ca của Linda Ronstadt. Cũng như trong tập đầu, khán giả đã hưởng ứng nhiệt tình bản nhạc mà ca sĩ người Mỹ đã ghi âm vào đầu thập niên 1970. Các mạng xã hội đều lên cơn sốt cho giai điệu này. Chỉ vài giờ sau khi tập ba được phát sóng trên kênh HBO, lượt người truy cập nền tảng âm nhạc trực tuyến Spotify để nghe bài hát ''Long Long Time'' đã tăng vọt gấp 50 lần so với cùng múi giờ vào tuần trước. Đây là dấu hiệu cho thấy tác động của một sêri truyền hình ăn khách đối với một ca khúc dù là nhạc xưa ''oldies''.

Không phải ngẫu nhiên mà đạo diễn Peter Hoar đã chọn tựa đề bài hát 'Long Long Time'' để đặt cho tập ba. Bản ballad lãng mạn của tác giả Gary White nói về những mất mát trong tình yêu, tưởng chừng phai nhòa theo năm tháng, nhưng hóa ra bất kể thời gian, niềm đau vẫn âm ỉ tiềm tàng, còn lâu mới dập tắt. Trong tập ba của ''The Last of Us'', bài hát này minh họa mối tình giữa hai nhân vật Bill (Nick Offerman) và Frank (Murray Bartlet). Bill ngồi bên đàn piano, đánh một khúc nhạc cho Frank nghe. Đó là khoảnh khắc cuối cùng của đôi tình nhân bên nhau. Đoạn nhạc này sau đó được phát lại một lần qua băng cassette trong lúc xe đang rời thành phố ở cuối tập phim. Câu chuyện tình có một cái kết đau lòng, cho bao kỷ niệm lưu lại qua ký ức hồi tưởng.

Người trình bày sáng tác gốc, Linda Ronstadt là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất Hoa Kỳ. Sinh trưởng tại thành phố Tucson, bang Arizona, Linda Ronstadt bắt đầu đi hát từ năm 14 tuổi cùng với hai anh chị ruột trong nhóm The New Union Ramblers. Nhờ có chất giọng thiên phú, Linda thành công khá nhanh chóng sau khi phát hành album đầu tay, năm cô 23 tuổi (1969). Trở thành một ngôi sao sáng của làng nhạc pop rock trong hai thập niên 1970 và 1980, Linda Ronstadt đã hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ như Dolly Parton, Emmylou Harris, Elvis Costello, Johnny Cash, Neil Young, Paul Simon và thậm chí các thành viên của nhóm The Eagles...

Giới trẻ khám phá lại giọng ca của Linda Ronstadt

Trong hơn ba thập niên sự nghiệp, cô đã ghi âm hàng chục tập nhạc, trong đó có 35 album lọt vào danh sách các đĩa hát ăn khách nhất thị trường Mỹ. Tính tổng cộng, Linda Ronstadt đã đoạt 11 giải Grammy trong đời, cho dù theo tuần báo Le Point, trong những năm gần đây, Linda lui về sống ẩn dật tại thành phố San Francisco do chứng bệnh Parkinson. Nữ nghệ sĩ ít khi nào xuất hiện trước công chúng, ngoại trừ khi bà nhận giải thưởng vinh dự của Kennedy Center cũng như giải Thành tựu sự nghiệp (2021) nhân dịp ra mắt bộ phim tài liệu ''The sound of my voice'' của hai đạo diễn Rob Epstein and Jeffrey Friedman.

Một trong những kỷ niệm khó quên đối với Linda Ronstadt chính là ca khúc ''Long Long Time'' trích từ album thứ nhì mang tên ''Silk Purse'', phát hành vào năm 1970. Theo nhà phê bình Pháp Georges Lang, đây là bài hát đầu tiên Linda cảm thấy thật ưng ý, kể từ khi cô bắt đầu ghi âm chuyên nghiệp. Bản nhạc này đem lại cho Linda đề cử Grammy đầu tiên. Cho dù Linda đã không trúng giải năm 1971, nhưng đề cử này lại có ý nghĩa rất quan trọng : người nghệ sĩ cảm thấy được các đồng nghiệp và giới chuyên môn công nhận dù chỉ mới vào nghề. Hơn nữa, trong sáng tác, ngòi bút của tác giả Gary White phản ánh tâm tư mất mát, tình cảm thiệt thòi của Linda lúc bấy giờ, đang trải qua một mối tình ngang trái. Vết thương nào vô hình nhưng vẫn nhức nhối một nỗi đau. Cho dù có chôn giấu, con tim còn lâu mới hết rỉ máu, hồn càng đau khi tình càng sâu.

Chính với ý nghĩa này mà đạo diễn Peter Hoar đã chọn nhạc phẩm ''Long Long Time'', nhưng đó không đơn thuần là một thông điệp về tình yêu, mà là về trái tim. Chính niềm đau tận đáy tim nhắc nhở chúng ta vẫn còn là con người, điều mà có lẽ không quái thú hung tợn hay cỗ máy vô tri nào có thể cảm nhận được.

Hàng thập niên sau ngày ra đời, nhiều ca khúc lại có thêm một hơi thở mới nhờ phim ảnh và truyền hình. Nhạc phẩm ''Let's stay together'' của Al Green sống mãi nhờ bộ phim Pulp Fiction, giai điệu ''Something in the way'' của nhóm Nirvana trỗi dậy nhờ phiên bản mới của Người Dơi / The Batman. Về phía Kate Bush, nhạc phẩm ''Running up that hill'' thành công rất nhiều trong năm qua, hơn cả lúc được phát hành vào năm 1985. Sự thành công bất ngờ này là vì bài hát từng được chọn cho loạt phim ''Stranger things'' của mạng Netflix. Còn nhạc phẩm ''Long long time'' cũng có nhiều triển vọng ăn khách một lần nữa với ''The Last of Us'' (Những người còn sống sót). Có chủ ý hay tình cờ ngẫu nhiên, dòng phim truyền hình vẫn giúp hồi sinh nhiều dòng nhạc, kể cả trữ tình.

