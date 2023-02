Tập đoàn Disney sa thải nhân viên, tiết kiệm chi phí

VĂN HÓA

Nữ hoàng băng giá ''Frozen'', Câu chuyện Đồ chơi ''Toy Story'' hay Phi vụ sở thú ''Zootopia'', các tựa phim hoạt hình này đều sẽ có phần kế tiếp trong thời gian tới. Trên mạng xã hội, nhiều khách hâm mộ đã hưởng ứng nhiệt tình thông báo gần đây của Disney, nhưng thật ra các dự án này nằm trong kế hoạch chấn chỉnh cơ cấu. Trong tuần qua, Disney thông báo cắt giảm 7.000 việc làm, đặt mục tiêu tiết kiệm 5 tỷ rưỡi đô la trong năm nay.

Thời kỳ đại dịch vừa qua đã tác hại cùng lúc đến hai ngành đem lại nhiều lợi nhuận cho tập đoàn giải trí hàng đầu thế giới : các công viên giải trí còn vắng khách chưa phục hồi được mức doanh thu, trong khi đó phim chiếu hoạt hình do Disney sản xuất lại không lôi kéo được đông đảo khán giả vào rạp. Họa vô đơn chí, dịch vụ xem phim trực tuyến Disney+, lần đầu tiên mất người đăng ký kể từ khi ra mắt vào năm 2019. Tính tổng cộng, số người đăng ký nền tảng Disney+ đã giảm đi 2,4 triệu. Đầu năm 2023, dịch vụ trực tuyến này từ hơn 164 triệu rưỡi chỉ còn khoảng 162 triệu người đăng ký.

Sa thải hàng ngàn nhân viên, tiết kiệm 5,5 tỷ đô la

Trước bối cảnh khó khăn, ông Bob Iger, tổng giám đốc điều hành Walt Disney hôm 08/02 vừa qua, đã thông báo kế hoạch tổ chức lại cơ cấu tập đoàn này bao gồm biện pháp sa thải 7.000 nhân viên, tập trung phát triển các dịch vụ kinh doanh trực tuyến, đồng thời chủ trương tiết kiệm 5,5 tỷ đô la chi phí trong thời gian tới. Trong đó có hơn một nửa (3 tỷ đô la) tiền tiết kiệm từ khâu sản xuất phim ảnh giải trí truyền hình, phần còn lại tiết kiệm từ các mảng kinh doanh khác, ngoại trừ lãnh vực thể thao.

Theo hãng tin AFP, số việc làm bị cắt giảm tương đương với 3,5% trong gần 200.000 nhân viên làm việc cho Disney trên toàn thế giới. Cho dù thông báo của ông Bob Iger đã giúp cho cổ phiếu của Disney tăng trở lại trong các phiên giao dịch chứng khoán trong hai ngày liền, nhưng đó thật ra cũng chỉ là một niềm ''an ủi'' nhỏ, khi tập đoàn Disney còn nhiều thách thức đang chờ đợi ở phía trước.

Theo kế hoạch tái cơ cấu, tập đoàn Disney buộc phải chấn chỉnh công ty thành 3 mảng kinh doanh quan trọng. Mảng thứ nhất gọi là ''Disney Entertainment'' bao gồm các nội dung giải trí kể cả điện ảnh, truyền hình và dịch vụ trực tuyến. Mảng thứ nhì là lãnh vực thể thao thông qua ''nhóm ESPN'' tập hợp 10 kênh truyền hình phát sóng trực tiếp hơn 65 sự kiện lớn cũng như các giải thi đấu quốc tế. Còn mảng thứ ba ''Disney Parks'' là các hoạt động khai thác 11 công viên giải trí trên toàn cầu của tập đoàn Disney.

Cũng như nhiều công ty lớn khác của Mỹ, kể cả hai tập đoàn Netflix và Warner/Dicovery, Disney buộc phải tiến hành các biện pháp chấn chỉnh công ty, nỗ lực giảm chi phí trong một lãnh vực khá rủi ro về mặt đầu tư và bên cạnh đó có nhiều đối thủ cạnh tranh. Trên nguyên tắc, việc tiết kiệm 5 tỷ rưỡi đô la chi phí hoạt động sẽ giúp cho tập đoàn Disney được vận hành hiệu quả hơn. Mặt khác, các chi phí được phân bổ lại vào các lãnh vực sao cho phù hợp với nhu cầu.

Trước mắt, Disney vẫn dành ưu tiên hàng đầu cho các dịch vụ trực tuyến của mình, mặc dù số người đăng ký trên toàn cầu đang khựng lại, nếu không nói đang giảm sút. Nhìn chung, Disney+ chỉ có được thêm 200.000 người đăng ký ở Hoa Kỳ và Canada với tổng số 46 triệu rưỡi, trong khi trên phương diện quốc tế, số người đăng ký dịch vụ trực tuyến của Disney lại giảm đầu năm 2023.

Trong giai đoạn đầu, Disney lên kế hoạch chủ yếu phát triển các thương hiệu cũng như các nhượng quyền thương mại. Về mặt sản xuất, tập đoàn Disney muốn giảm số lượng phim ảnh và chương trình truyền hình nói chung, phần lớn cũng vì việc phát triển mảng này đòi hỏi nhiều thời gian và chi phí đầu tư cao, chưa kể đến cuộc chạy đua giữa các mạng trực tuyến. Thà đầu tư ít nhưng có lời hàng chục lần còn hơn là đầu tư rất nhiều nhưng lợi nhuận chẳng được bao nhiêu.

Nói cách khác, Disney sẽ hạn chế việc phát triển thêm các nội dung gốc (hoặc chưa quen thuộc với công chúng) mà chủ yếu tập trung khai thác nhiều hơn các thương hiệu nổi tiếng của mình từng hái ra bạc tỷ. Đó là trường hợp của ''Nữ hoàng băng giá'' và ''Toy Story'', đều lên kế hoạch phát hành tập kế tiếp dành cho màn ảnh lớn và phần ngoại truyện dành cho màn ảnh nhỏ.

Disney hay Warner đều phải thắt lưng buộc bụng

Bên cạnh tập đoàn Disney, cũng có nhiều công ty khác trong ngành truyền thông hay giải trí cũng đang tiến hành việc cắt giảm nhân sự hoặc tổ chức lại cơ cấu, triển khai và bố trí các nguồn chi phí hoạt động sao cho hiệu quả hơn. Đó là trường hợp của hai công ty truyền thông Dotdash Meredith và Vox Media. Còn trên lãnh vực trực tuyến, doanh thu Netflix đang tăng trở lại nhờ phối hợp cùng lúc hai biện pháp : giảm giá thuê bao nhưng người đăng ký phải xem quảng cáo, hạn chế việc chia sẻ mật khẩu tài khoản và như vậy người dùng nào muốn chia sẻ tài khoản buộc phải trả thêm phụ phí.

Về phía tập đoàn Warner/Discovery, cho dù thành công vượt bậc gần đây của loạt phim ''The Last of Us'' trên kênh HBO giúp cho tập đoàn này có thêm sinh khí, nhưng dường như vẫn chưa đủ để khởi sắc thực sự. Cũng như trường hợp của Disney, giám đốc điều hành David Zaslav cũng phải ban hành một số biện pháp tiết kiệm. Loại bỏ những dự án tốn kém nhưng không dễ kiếm lời, đồng thời phát triển các thương hiệu bảo đảm ''ăn tiền''. Có lẽ cũng vì thế mà thương hiệu ''Game of Thrones'' (Trò chơi Vương quyền) được khai thác triệt để trong khi toàn bộ dòng phim siêu anh hùng DCU của Warner Bros đang được James Gunn làm lại toàn bộ.

Dòng phim siêu anh hùng DC đành phải hy sinh Henry Cavill (Superman) và Dwayne Johnson (Black Adam) cho một thế hệ diễn viên trẻ hơn. Tập đoàn Warner cũng loại bỏ phù thủy (lão) Dumbledore để tái khởi động các dự án xung quanh phù thủy (nhí) Harry Potter. Tất cả những thách thức này khiến cho thị trường cạnh tranh thêm sôi động, nhưng nội bộ của các công ty lại kém vui. Cũng như Disney, tập đoàn Warner/ Discovery phải thắt lưng buộc bụng vào thời điểm hãng phim Warner Bros (1923-2023) đáng lẽ ra phải ăn mừng sinh nhật tròn 100 năm tuổi.

