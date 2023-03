VĂN HÓA

Netflix :Dự án làm phim chuyển thể từ game Assassin’s Creed

Ảnh minh họa: Trò chơi điện tử Assassin's Creed Syndicate trên PlayStation 4 và Xbox One. © Business Wire

Tuấn Thảo 6 phút

Thành công ngoạn mục của loạt phim ''The Last of Us'' (Những người còn sống sót) của kênh truyền hình Mỹ HBO đã thúc đẩy các nhà sản xuất lao vào khai thác dòng phim chuyển thể từ các trò chơi điện tử. Theo trang thông tin Gamespot, tập đoàn Netflix vừa tăng tốc hợp tác với công ty Ubisoft của Pháp để sản xuất loạt phim truyền hình ''Assassin’s Creed'' (Sát thủ bóng đêm) và 3 trò chơi dành cho điện thoại di động.