Oscar 2023 : Thời khắc của các tài tử điện ảnh châu Á tại Hollywood ?

Lễ trao giải Oscar tối Chủ Nhật 12/03/2023 phải chăng là thời khắc của các ngôi sao châu Á làm nên tên tuổi của làng điện ảnh Hollywood ? Ít nhất bốn ngôi sao điện ảnh châu Á được đề cử tranh giải diễn viên xuất sắc nhất. Đây là sự kiện hiếm có trong 95 lịch sử Oscar.

Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu và Hong Chau là bốn diễn viên châu Á được đề cử ở hạng mục diễn viên và diễn viên phụ xuất sắc nhất. Bộ phim Ấn Độ RRR được xem là có nhiều triển vọng đoạt giải Oscar dành cho nhạc phim hay nhất. Giải Nobel Văn Học người Nhật Kazuo Ishiguro cũng có triển vọng đi vào lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ ở hạng mục người viết kịch bản độc đáo nhát với bộ phim Vivre-Sống.

Michelle Yeoh gốc Malaysia nổi tiếng với những vai diễn võ thuật. Còn Ke Huy Quan/Quan Kế Huy, 51 tuổi, là người gốc Việt Nam. Ông nổi tiếng nhờ xuất hiện bên Harrison Ford trong tác phẩm Indiana Jones and The Temple of Doom ở thập niên 1980. Sự nghiệp của ông đã bị gián đoạn trong vòng 2 thập niên do không có vai diễn “phù hợp”. Giới quan sát coi đây là điều minh họa cho thái độ rụt rè của làng điện ảnh Mỹ với những diễn viên gốc Á.

