ĐIỆN ẢNH - OSCAR

Oscar: Thành công của phim Everything Everywhere All at Once và Dương Tử Quỳnh

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Dương Tử Quỳnh với tượng Oscar trong phòng chụp ảnh tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 95 ở Hollywood (Los Angeles, California, Hoa Kỳ), ngày 12/03/2023. REUTERS - MIKE BLAKE

Thu Hằng 2 phút

Lễ trao giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 95 được tổ chức tại nhà hát Dolby Theatre d’Hollywood, đêm 12/03/2023. Bộ phim Everything Everywhere All at Once (tạm dịch: Mọi thứ, Mọi nơi, Ngay lập tức), với ngân sách khiêm tốn, đã gây bất ngờ, được trao tổng cộng 7 giải Oscar, trong đó có giải lớn nhất cho Phim xuất sắc và Nữ diễn viên chính Dương Tử Quỳnh (Michelle Yeoh).

Quảng cáo Đọc tiếp Thông tín viên RFI Loïc Pialat tường trình từ Hollywood : « Dương Tử Quỳnh là một minh tinh màn bạc ở châu Á. Cựu hoa hậu Malaysia đóng rất nhiều phim hành động từ thập niên 1980 nhưng ở Hollywood, nữ diễn viên lại có ít hào quang. Vì vậy minh tinh châu Á rất xúc động khi được trao giải Oscar dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất ở tuổi 60. Bà nói: “Xin nhắn nhủ tất cả các cô bé, cậu bé giống tôi và đang theo dõi tối nay, giải thưởng Oscar này là một dấu hiệu cho hy vọng và mọi chuyện đều có thể. Và hỡi quý bà, đừng bao giờ để người ta nói là đã quá tuổi rồi !” Khi được công chiếu, ít người hình dung ra rằng Everything Everywhere All at Once, một bộ phim hài khoa học viễn tưởng có ngân sách khiêm tốn, lại thành công như vậy ở phòng chiếu. Đây là một thành công cho cặp “Daniel”, tên thân mật cho hai đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert, được trao giải Oscar kịch bản hay nhất và đạo diễn xuất sắc nhất. Một kết cục có hậu cho Quan Kế Huy (Ke Huy Quan), cậu bé nổi tiếng trong phim Indina Jones và Ngôi đền tàn khốc, những đã biến mất khỏi màn ảnh sau thời niên thiếu. Được trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, ông phát biểu : “Cuộc phiêu lưu của tôi khởi đầu trên một con thuyền. Tôi đã sống một năm trong trại tị nạn và tôi vẫn được đứng trên sân khấu nổi tiếng nhất Hollywood. Đó là giấc mơ Mỹ !” Cuối đêm trao giải, ban giám khảo của Viện Hàn Lâm đã vinh danh Brendan Fraser, ngôi sao của thập niên 1990-2000 phần nào bị lãng quên. Ông được trao giải Oscar diễn viên nam xuất sắc nhất với vai vị giáo sư béo phì trong phim The Whale (Cá Voi) ». Ngoài ra, giải Oscar dành cho bộ phim tài liệu hay nhất được trao cho phim Navalny. Tác phẩm của đạo diễn Canada Daniel Roher thuật lại con đường chính trị của Alexei Navalny, hiện bị cầm tù ở Nga, cũng như âm mưu đầu độc để sát hại nhà đối lập nổi tiếng. Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế