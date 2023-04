Nghệ sĩ dấn thân Harry Belafonte qua đời ở tuổi 96

VĂN HÓA - ÂM NHẠC

Sinh thời, danh ca người Mỹ Harry Belafonte từng được mệnh danh là ông Vua của dòng nhạc Calypso. Nhưng đằng sau hình ảnh một nghệ sĩ hào hoa phong nhã, ông còn nổi tiếng nhờ tư tưởng dấn thân, miệt mài đấu tranh đòi quyền bình đẳng cho cộng đồng da đen trong hơn nửa thế kỷ qua. Harry Belafonte đã qua đời tại New York hôm 25/04/2023, hưởng thọ 96 tuổi.

Trong quyển tiểu sử ''Becoming Belafonte'', tác giả Judith E. Smith kể lại rằng niềm đam mê nghệ thuật sân khấu đã đến với Harry Belafonte từ thuở thiếu thời, khi lần đầu tiên ông được dịp đi xem kịch tại nhà hát American Negro Theater, một nhà hát nhỏ ở Harlem chỉ có khoảng 150 chỗ ngồi. Lúc ấy ông không hiểu rõ vì sao thành phần khán giả chỉ toàn người đa đen. Đam mê sân khấu thúc đẩy Harry Belafonte theo đuổi các khóa đào tạo diễn xuất, cùng một lớp với thần tượng Marlon Brando hay Sidney Poitier, trước khi họ nổi tiếng trong làng điện ảnh sau này.

Sinh tại New York năm 1927 trong một gia đình nghèo (cha đến từ đảo Martinique, mẹ là người Jamaica), Harry Belafonte theo song thân đến quần đảo Antilles sinh sống năm ông 8 tuổi. Sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự, ông trở lại Hoa Kỳ vào giữa những năm 1940 và khởi đầu sự nghiệp của mình bằng cách dựng một số vở kịch với bạn của ông lúc bấy giờ là diễn viên Sidney Poitier (tài tử da đen đầu tiên đoạt giải Oscar diễn xuất vào năm 1964).

Giọng ca đầu tiên có đĩa hát bán hơn một triệu bản

Để có đủ tiền để chi trả cho các lớp diễn xuất, Harry thường đi hát trong các câu lạc bộ nhạc jazz. Chính tại các quán nhạc này, Harry Belafonte luyện cách phát âm tròn vành rõ chữ (không kém gì ông hoàng Nat King Cole) để tăng thêm sức quyến rũ cho giọng ca mượt trầm crooner của mình. Cùng với tay đàn ghi ta Millard Thomas, ông tạo ra những tiết mục sân khấu dựa trên các dòng nhạc của quần đảo Caribê, nhờ vậy mà ký được nhiều hợp đồng biểu diễn với các khách sạn sang trọng ở New York. Chính với niềm đam mê học hỏi, trao dồi tay nghề mà Harry Belafonte có dịp tỏa sáng trên sân khấu Broadway. Ông nhận được một giải thưởng Tony Award cho vai diễn đầu tiên của mình trong vở nhạc kịch ''John Murray Anderson’s Almanach''.

Harry Belafonte vào nghề hát chuyên nghiệp từ đầu những năm 1950. Nhạc phẩm "Matilda", một tình khúc đến từ đảo Jamaica giúp cho ông lọt vào danh sách những giọng ca ăn khách nhất thời bấy giờ. Khoảng 5 năm sau, ông thực hiện cú đột phá ngoạn mục với album phòng thu thứ ba mang tựa đề "Calypso". Đĩa hát này giành lấy hạng đầu thị trường Mỹ trong 31 tuần liên tục. Trong lịch sử ngành công nghiệp thu âm, đây là đĩa nhạc đầu tiên được bán hơn một triệu bản. Ca khúc chính trích từ album này là nhạc phẩm "Day-O'' (The Banana Boat Song), được ông phóng tác từ một ca khúc của người nô lệ đa đen. Bài hát ăn khách trở lại vào năm 1988, khi đạo diễn Tim Burton đưa giai điệu vào trong bộ phim "Beetlejuice".

Sự nghiệp điện ảnh của ''ông hoàng Calypso''

Thành công này mở đường cho Harry Belafonte ghi âm nhiều bản nhạc ăn khách khác, kể cả "Jamaica Farewell'', ''Try to remember'' và nhất là "Midnight Special", một sáng tác vào năm 1962, trong đó có phần ghi âm kèn harmonica của một nghệ sĩ mới vào nghề tên là Bob Dylan. Sau thành công vượt bực của album, Harry Belafonte được mệnh danh là ''Ông hoàng Calypso''. Tuy nhiên, dòng nhạc này xuất phát từ các lễ hội hóa trang của đảo Trinidad y Tobago, trong khi đa số các bản nhạc ăn khách của Harry Belafonte chủ yếu là những giai điệu truyền thống, bắt nguồn từ văn hóa dân gian của Jamaica, quê mẹ của nam danh ca.

Tài nghệ ca hát và diễn xuất của ông lọt vào mắt của đạo diễn Otto Prenger. Trên màn ảnh lớn, Harry Belafonte thủ vai chính trong bộ phim ca nhạc ''Carmen Jones'', phóng tác từ vở kịch opéra ''Carmen'' của nhà soạn nhạc người Pháp Georges Bizet. Tác giả nổi tiếng của làng sân khấu Broadway Oscar Hammerstein đã chuyển thể tác phẩm này lên màn ảnh lớn, chọn các bang miền Nam Hoa Kỳ làm bối cảnh chính cho câu chuyện.

Trên đà thành công của "Carmen Jones" (1954) tại các rạp chiếu phim, Harry Belafonte trở thành một diễn viên sáng giá, được mời đóng phim với nhiều đạo diễn tên tuổi, trong đó có Gerald Mayer, Robert Wise hay Robert Altman. Vào năm 1957, ông trở thành diễn viên da đen đầu tiên đóng cặp với một nữ diễn viên da trắng (Joan Fontaine). Mối tình của họ được dựng trên màn bạc trong bộ phim "Island in the Sun" của đạo diễn Robert Rossen. Hai năm sau (1959), ông cũng là nghệ sĩ người Mỹ gốc Phi đầu tiên giành được giải thưởng Emmy cho chương trình truyền hình ''Tonight with Belafonte''. Trong hơn nửa thế kỷ sự nghiệp, ông ghi âm hơn 30 album và tham gia vào gần 40 bộ phim truyện cũng như tài liệu, đem lại cho ông 3 giải Grammy, cả Emmy lẫn Tony và một giải Oscar danh dự cho toàn bộ sự nghiệp vào năm 2014.

Nhà đấu tranh nhân quyền đòi công bằng xã hội

Đà thành công của Harry Belafonte bị khựng lại phần nào, do trong nhiều năm liền của thời kỳ McCarthy, ông bị đưa vào danh sách của những nghệ sĩ có quan điểm chính trị thiên tả. Cảm thấy bất công do bị phân biệt đối xử về màu da cũng như về chính kiến, từ cuối những năm 1950 trở đi, ông trở thành một nhà hoạt động nhân quyền quyết tâm theo đuổi việc đòi công bằng xã hội cho người da đen. Ông sát cánh với mục sư Martin Luther King Jr trong phong trào đấu tranh bất bạo động.

Năm 1963, Harry Belafonte đã vận động dư luận đòi trả tự do cho mục sư Martin Luther King Jr cũng như một số nhà hoạt động nhân quyền. Chiến dịch quyên góp của ông thu được một khoản tiền tương đương nửa triệu đô la thời nay. Cuối tháng 8 năm 1963, Harry Belafonte tích cực tham gia vào việc tổ chức cuộc Tuần hành đến Washington, nơi mục sư King từng đọc bài diễn văn để đời ''I have a dream'' (Tôi có một ước mơ) tại Đài tưởng niệm Lincoln ở Washington DC. Vào những năm 1980, Harry Belafonte cũng tham gia phong trào chống lại chính sách apartheid ở Nam Phi. Cùng với nghệ sĩ Myriam Makeba, còn được mệnh danh là ''Bà mẹ châu Phi'', ông tham gia các cuộc vận động đòi trả tự do cho lãnh tụ Nam Phi Nelson Mandela.

Về các dự án từ thiện, ông cũng là người đề xướng dự án ''USA for Africa'', thuyết phục Michael Jackson, Lionel Richie và Quincy Jones cùng tham gia vào việc sáng tác rồi ghi âm nhạc phẩm "We are the world" vào năm 1985 hầu gây quỹ giúp đỡ người dân Ethiopia. Về mặt chính trị, ông bày tỏ lập trường đối lập với chính quyền Bush trong thời gian Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ hai. Lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của ông là vào đầu năm 2017 : Harry Belafonte là khách mời danh dự của Cuộc tuần hành của phụ nữ để gửi một thông điệp mạnh mẽ đến chính quyền Donald Trump.

Harry Belafonte qua đời, để lại một di sản quan trọng cả về mặt nghê thuật lẫn dân quyền. Ông đã từng thành lập Quỹ giáo dục văn hóa Sankofa và phát hành bộ sưu tập gồm 5CD mang tựa đề ''Long Road to Freedom : Anthology of Black Music'' (Đường dài đến tự do : Toàn tập âm nhạc của người da đen) bao gồm các bản dân ca truyền thống kể cả folk, blues, rock và nhất là ''negro srpiritual'', tiền thân của phúc âm (gospel) thịnh hành vào hậu bán thế kỷ XIX, trong cộng đồng nô lệ da đen.

Trong chiều hướng này, Harry Belafonte đã tặng theo di chúc các tài liệu lưu trữ của ông cho cơ quan New York Puclic Library, tức hệ thống Thư viện Công cộng New York, thuộc vào hàng lớn nhất nước Mỹ, hầu nhắc nhở cho các thế hệ sau lịch sử đấu tranh đòi công bằng xã hội của cộng đồng da đen. Khi vĩnh viễn ra đi, Harry Belafonte để lại trong lòng người hâm mộ nhiều xúc cảm trong giai điệu : giọng ca nhung trầm càng mượt mà bao nhiêu, tinh thần đấu tranh càng sắt thép bấy nhiêu.

