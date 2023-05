Huyền thoại ''Bardot'' khuynh đảo xã hội phải đạo

VĂN HOÁ - BRIGITTE BARDOT

23-year-old French film starlet Brigitte Bardot is posing in character, on January 24, 1958. (AP Photo)

Kênh truyền hình France 2 khởi chiếu từ ngày 08/05/2023 loạt phim dài 6 tập ''Bardot'' kể lại cuộc đời và sự nghiệp của thần tượng điện ảnh Pháp. Bộ phim của hai đạo diễn Danièle và Christopher Thompson tập trung khai thác những năm tháng đầu đời của Brigitte Bardot, xuất thân từ một gia đình nề nếp để rồi trở thành một trong những biểu tượng gợi cảm nhất của làng nghệ thuật thứ 7.

Trên màn ảnh nhỏ, khán giả theo dõi những bước đầu của một cô gái trẻ tuổi hồn nhiên, có tánh tình phóng khoáng. Sinh trưởng (1934) trong một gia đình khá giả (Hippolyte Girardot và Géraldine Pailhas đóng vai song thân của Bardot), thân phụ là chủ công ty chế tạo khí lỏng, còn thân mẫu là giám đốc một công ty bảo hiểm có trụ sở tại Milano. Thời còn nhỏ, Brigitte thừa hưởng niềm đam mê nhạc kịch và múa ballet từ người mẹ.

Một diễn viên hoàn toàn mới vào vai Bardot

Sau khi đậu bằng tú tài, cô ban đầu theo học múa rồi sau đó chuyển sang kịch nghệ trong Cours Simon, lớp đào tạo diễn viên sân khấu của René Simon. Có một thời gian Brigitte làm người mẫu cho tạp chí thời trang Elle, nhưng rốt cuộc, định mệnh lại đưa Brigitte Bardot đến với nghệ thuật thứ bảy. Cũng như Marilyn Monroe, Brigitte Bardot trở thành một trong những ''biểu tượng'' sexy thân hình và nét mặt đều gợi cảm, có sức sống lâu bền nhất trong dòng văn hóa đại chúng.

Trong vai diễn Brigitte Bardot còn thường được gọi thân mật là BB, đoàn làm phim đã chọn một gương mặt hoàn toàn mới. Cô Julia de Nunez, năm nay 22 tuổi, sinh trong một gia đình có hai dòng máu, bố là người Argentina còn mẹ là người Pháp. Cô đã theo học khoa kịch nghệ tại trường đào tạo diễn xuất Périmony, dù chưa hề có kinh nghiệm đóng phim hay diễn kịch trên sân khấu chuyên nghiệp. Thế nhưng, sau một đợt casting lớn, thu hút cả ngàn thí sinh, Julia de Nunez với dáng vẻ hồn nhiên và nét mặt giống như Bardot cuối cùng đã lọt vào mắt của hai đạo diễn Danièle và Christopher Thompson.

Bộ phim 6 tập ''Bardot'' tập trung vào những năm 1949-1960, giai đoạn chuẩn bị cho ngày ''đăng quang'' của Brigitte Bardot thành một ngôi sao sáng. Từ vai diễn quan trọng đầu tiên của cô trong bộ phim ''Le Trou Normand'' (1952) của đạo diễn Jean Boyer với nam diễn viên Bourvil trong vai chính, cho đến bộ phim ''La Vérité'' (Sự thật /1960) của đạo diễn Henri-Georges Clouzot, kể lại phiên tòa xét xử một cô gái về tội sát hại tình nhân cũ, đem lại cho Brigitte Bardot một trong những vai diễn xuất sắc, đáng ghi nhớ trên màn ảnh.

1956 : ''Thượng đế sáng tạo'' người đàn bà đẹp nhất hành tinh ?

Thế nhưng, bước ngoặt sự nghiệp của Brigitte Bardot là vào giữa những năm 1950. Vào thời bấy giờ, Brigitte đã thành hôn sớm (vào năm 18 tuổi) để thoát khỏi cuộc sống nề nếp của gia đình. Hôn phu đầu tiên của bà là đạo diễn trẻ tuổi Roger Vadim (do Victor Belmondo, cháu nội của Jean Paul Belmondo, thủ vai) đã góp phần tạo dựng huyền thoại của Bardot. Trong bộ phim ''Et Dieu créa la femme'' 1956 (Và Thượng đế sáng tạo người đàn bà), có quay cảnh Brigitte Bardot mặc chiếc váy xẻ tà đến tận eo, để lộ những đường cong ''bỏng mắt'', "nẩy lửa". Điệu múa cuồng nhiệt say mê, tựa như một ẩn dụ về khao khát dục vọng khó thể kiềm chế đã ''đốt cháy'' màn ảnh lớn, tạo ra nhiều scandal thời bấy giờ.

Theo lời kể của nhà sản xuất Pháp Raoul Lévy (do diễn viên Yvan Attal thủ vai), bộ phim lúc đầu không ăn khách do bị giới phê bình ở Pháp đả kích kịch liệt, đến khi tác phẩm này lọt vào mắt của ông Harry Cohn, giám đốc của hãng phim Columbia thời bấy giờ, thì lúc ấy bộ phim ''And God Created Woman'' (Và Thượng đế sáng tạo người đàn bà) mới được quảng cáo rầm rộ và được phát hành rộng rãi tại các rạp chiếu phim tại Hoa Kỳ. Một điều hiếm khi nào xảy ra với một bộ phim không được quay bằng tiếng Anh. Sau khi thành công rực rỡ trên thị trường Mỹ, gây nhiều tiếng đồn kể cả tốt lẫn xấu, bộ phim này tựa như một chiếc boomerang dội về phía Pháp. Dư luận Pháp tò mò trước sự thành công của bộ phim này tại Mỹ, lúc bấy giờ mới rủ nhau đi xem, giúp cho bộ phim lập kỷ lục doanh thu tại các rạp chiếu phim Pháp. Mãi đến gần hai thập niên sau (1974) bộ phim "Emmanuelle" mới tạo lại một vụ scandal lớn như vậy.

Có thể nói thập niên 1950 là thời kỳ quan trọng nhất, hoàn toàn thay đổi cuộc đời của Brigitte Bardot, từ một nữ diễn viên lên hàng thần tượng. Khát vọng trở thành một nhân vật giàu sang nổi tiếng trở thành hiện thực, nhưng rồi Bardot buộc phải trả giá đắt cho hai chữ danh vọng. Cô trở thành con mồi của các tay săn ảnh (paparazzi), buộc phải sống chui rúc ở trong nhà, khi ra ngoài phải tính kế chạy trốn đám ''thợ săn'' nhiếp ảnh. Brigitte sinh đứa con đầu lòng là Nicolas, con trai của nam tài tử Jacques Charrier (do Oscar Lesage thủ diễn). Thế nhưng, hôn nhân và cuộc sống gia đình của cặp diễn viên này, cũng không kéo dài được bao lâu, trước áp lực của làng báo chí people thời bấy giờ.

Thực hiện một bộ phim dài 6 tập kể lại giai đoạn đầu trong cuộc đời của Brigitte Bardot không phải là chuyện dễ dàng, nhất là khi Bardot không tham gia tư vấn và tuyên bố không tán đồng một dự án như vậy. Thông qua phỏng vấn báo chí, Brigitte từng cho biết không muốn nhìn thấy bất kỳ nữ diễn viên nào thể hiện bà trên màn ảnh. Theo Brigitte Bardot, không ai có thể làm được điều đó, đơn giản bởi vì họ thiếu ''tố chất'' của bà.

Bardot khuynh đảo gia phong nề nếp, xã hội phải đạo

Dù có nhiều trở ngại, nhưng hai mẹ con Danièle và Christopher Thompson, trong tư thế đồng đạo diễn kiêm tác giả kịch bản, đã thành công trong việc tái tạo bối cảnh và nhất là mang lại nhiều tính chính xác cho câu chuyện. Bà Danièle Thompson, vào nghề làm phim nhờ viết kịch bản cho nhiều đạo diễn kể cả thân phụ là ông Gérard Oury (La Grande Vadrouille, La Folie Des Grandeurs ...), nhà làm phim Claude Pinoteau (La Boum với Sophie Marceau trong vai chính) hoặc Patrice Chéreau (Hoàng hậu Margot với Isabelel Adjani). Bên cạnh đó, bà cũng từng thành công nhờ làm đạo diễn cho hai bộ phim ''La Bûche'' và ''Fauteuils d'orchestre''.

Do có nhiều năm tay nghề đồng thời có quan hệ quen biết rộng rãi trong ngành làm phim, Danièle Thompson đã có cơ hội trao đổi với nhiều người từng làm việc với Brigitte Bardot, trong đó có nhà quản lý Christine Gouze-Rénal. Nhóm biên kịch cũng đã sưu tầm khá nhiều tài liệu (lời kể, hồi ký hay phỏng vấn có thu hình) của giám đốc nghệ thuật Olga Horstig, nhà sản xuất Raoul Lévy cũng như của đạo diễn Roger Vadim, tất cả những nhân vật này đều đã góp phần quan trọng trong việc làm nên tên tuổi của Brigitte Bardot.

Ngoài là một ngôi sao sáng trên màn bạc, Brigitte Bardot còn là một hiện tượng xã hội vào những năm 1950. Có lẽ cũng vì cô muốn thoát khuôn khổ gia đình, cho nên phong cách cởi mở phóng khoáng của minh tinh này đã thổi một luồng gió tự do vào xã hội Pháp, còn khá bảo thủ thời bấy giờ. Ngay từ những bộ phim đầu tiên, sự xuất hiện của Brigitte Bardot trên màn ảnh lớn đã báo hiệu cho ngày ra đời của một nhân vật bất trị, luôn sống theo ý mình, một thần Vệ nữ có khả năng khuynh đảo gia phong nề nếp, xã hội phải đạo.

Mùa thu năm tới, Brigitte Bardot sẽ tròn 90 tuổi. Tuy vầng hào quang nay đã lu mờ, nhan sắc từ lâu đã không còn nữa, nhưng trong tâm trí, giới yêu chuộng nghệ thuật thứ 7 vẫn nhớ mãi vẻ đẹp ngây ngất ''man dại'', đầy ma lực quyến rũ của một thân hình gợi cảm gợi tình, của người đàn bà từng được mệnh danh là đẹp nhất hành tinh.

