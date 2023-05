Eurovision và sự cuồng nhiệt chưa từng có tại Phần Lan

EUROVISION - PHẦN LAN

Đêm nay, 13/05/2023, giải chung kết Eurovision diễn ra tại Liverpool, Anh Quốc, nước tổ chức thay thế cho Ukraina đang chiến đấu chống quân xâm lược Nga, với sự tham gia của các ứng viên đại diện cho 26 nước châu Âu.

Quảng cáo Đọc tiếp

Bóng dáng chiến tranh Ukraina xuất hiện trong nhiều bài hát tranh giải từ sức kháng cự ngoan cường của binh đoàn Azov trong « Heart of Steel » của nhóm nhạc Tvorchi Ukraina cho đến khát khao hòa bình của « Watergun » do ca sĩ trẻ Thụy Sĩ hay chống cuộc chiến của ông Putin qua « Mama SC » của ban nhạc Let 3 đến từ Croatia.

Tại Phần Lan, giải Eurovision năm nay khơi dậy một sự cuồng nhiệt hiếm thấy. Nam ca sĩ Kaarija, sẽ đến với đêm chung kết trong trang phục mầu xanh lá cây huỳnh quang, gần như trở thành một biểu tượng cho sự đoàn kết dân tộc. Với bài hát Cha Cha Cha, Phần Lan hy vọng soán ngôi Thụy Điển hiện đang dẫn đầu các ý định bỏ phiếu.

Từ Helsinki, thông tín viên Carlotta Morteo gởi về bài phóng sự :

« Trong một giải thi hát khá chính thống, bài dự thi của Phần Lan có vẻ lạc điệu. Pha trộn giữa heavy metal, techno và electro-pop, bài hát Cha Cha Cha được chơi liên tục trong các quán bar khiêu vũ ở Helsinki.

Một thiếu nữ nói : "Bài hát này nói về uống rượu, thư giãn, phá băng. Bài nhạc nói về chúng tôi : Những người dân Phần Lan yêu thích tiệc tùng, rất ưa thích thể loại heavy metal, do vậy bài hát này đại diện cho chúng tôi là rất đúng."

Ngoài giai điệu hấp dẫn, cá tính của Kaarija, đầy hài hước còn là một ưu điểm khác.

Một thiếu nữ khác cho biết : "Anh chàng này rất chân thực. Bề ngoài nam tính nhưng bên trong, anh ấy là một chàng trai tốt".

Trước nhà ga, những bức tượng để ngực trần khổng lồ bằng đá granit, những tác phẩm điêu khắc mang tính biểu tượng... đã được hóa trang bằng ống tay phồng màu xanh huỳnh quang của ca sĩ...

Người phụ nữ khác nói : "Đại diện của Thụy Điển trình diễn bằng tiếng Anh. Còn ca sĩ của chúng tôi, anh ấy muốn hát bằng tiếng Phần Lan, vì anh ấy tự hào như thế".

Ngay cả Nhà thờ Lutheran của Phần Lan và bộ Quốc phòng cũng đã tô điểm cho mình những biểu tượng Cha Cha Cha trên mạng xã hội của họ.

Ở đất nước nhỏ bé giáp Nga vừa gia nhập NATO, làn sóng yêu nước lập dị này trong khuôn khổ Eurovision lại có vẻ giống như trêu ngươi. »

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký