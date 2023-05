Eurovision 2023 : Chiến thắng vẻ vang của Thụy Điển

CA NHẠC- EUROVISION 2023

Ca sĩ Loreen đem về cho Thủy Điển 583 điểm và giải thưởng Eurovision thứ 7 cho quốc gia Bắc Âu này. Pháp đứng hạng thứ 16 và Đức đội bảng trong số 26 nước tham dự. Vào lúc cặp song ca Tvorchi của Ukraina trình diễn trên sân khấu Liverpoll, Nga oanh kích thành phố Ternopil, quê quán của ban nhạc electro này.

Thụy Điển đạt kỳ công với 7 lần đoạt giải Eurovision. Nữ ca sĩ Loreen đêm 13/05/2023 chinh phục khán giả và ban giám khảo với ca khúc Tattoo. Loreen từng đại diện cho Thụy Điển ở cuộc thi hát truyền hình châu Âu hồi năm 2012. Như vậy là năm tới, Eurovision 2024 sẽ được tổ chức tại Thụy Điển, đúng dịp kỷ niệm 50 năm ban nhạc ABBA với nhạc phẩm Waterloo đem về giả thưởng Eurovision đầu tiên cho quốc gia Bắc Âu này.

Cũng trong cuộc tranh tài Eurovision 2023 tại Liverpool, Phần Lan đã về nhì còn Israel đứng hạng 3. Ukraina về hạng sáu : ban song ca Tvorchi đã gửi đến khán giả và ban giám khảo ca khúc Heart of Steel- Trái Tim Sắt. Nhạc phẩm này nhằm vinh danh những người lính và công nhân nhà máy luyện kim Azovstal tại Mariupole cố thủ trong tám tháng liên tiếp trước đà tiến của quân Nga. Đúng vào lúc ban nhạc Tvorchi cất tiếng hát trên sân khấu, thì tại quê hương họ, thành phố Ternopil miền tây Ukraina, bị dội bom.

Chiến tranh Ukraina một lần nữa ảnh hưởng đến sự kiện văn hóa này : Nga không được mời tham dự. Kiev không thể bảo đảm an ninh cho các thí sinh và may mà Liverpool (tây bắc nước Anh) nhận tổ chức hộ. Trước giờ khai mạc, bộ trưởng Văn Hóa Anh và Ukraina trong một thông cáo chung tuyên bố « trong một thế giới hòa bình, cuộc thi phải được tổ chức ở Ukraina, nhưng cuộc chiến man rợ Vladimir Putin đang tiến hành đã ngăn cản điều đó ». Đêm qua, ban nhạc Ukraina, Kaluch Orchestra từng đoạt giải Eurovision năm 2022, cũng như 11 ứng viên đại diện cho quốc gia đang phải đối mặt với chiến tranh này đã cất tiếng hát dưới bầu trời Liverpool đêm qua. Liverpool là cái nôi của ban nhạc huyền thoại The Beatles.

