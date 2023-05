Phim khởi nguồn của The Hunger Games sắp ra mắt khán giả

Chỉ cần 4 bộ phim, phát hành từ năm 2012 đến cuối 2015, thương hiệu ''The Hunger Games'' (Đấu trường sinh tử) đã đem về gần 3 tỷ đô la doanh thu trên toàn cầu. Vào mùa thu năm nay, tựa phim này sẽ trở lại với một dàn diễn viên hoàn toàn mới, trong phiên bản tiền truyện (prequel) lấy bối cảnh 64 năm trước khi nhân vật Katniss Everdeen lật đổ chế độ toàn trị Panem.

Mang tựa đề ''The Ballad of Songbirds and Snakes'' (Dạo khúc của Chim hót và Rắn độc), phần tiền truyện của ''The Hunger Games'' khai thác một tuyến truyện khác xung quanh nhân vật phản diện Coriolanus Snow, thời còn trẻ. Sáu thập niên sau đó, nhân vật này mới trở thành tổng thống Snow, lãnh đạo độc tài của chế độ Panem. Khi phim được phát hành cách đây một thập niên, hàng triệu khán giả trên thế giới đã say sưa theo dõi câu chuyện ly kỳ của Katniss (Everdeen), kẻ thù không đội trời chung của lãnh đạo Snow.

Bốn tập phim thu về gần ba tỷ đô la

Chỉ trong một thời gian ngắn, ''The Hunger Games'' (Đấu trường sinh tử) đã tạo ra cơn sốt nơi phòng vé, nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu phim hàng đầu thế giới. Tựa như bệ phóng, bốn tập phim này đã đưa hàng loạt các diễn viên như Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson hay Liam Hemsworth vào quỹ đạo của thành công.

Cũng cần nhắc lại, loạt phim ''The Hunger Games'' xoay quanh câu chuyện của kinh thành Capitol thuộc lãnh địa Panem, nơi tổ chức hàng năm cuộc thi sinh tồn mang tên ''Đấu trường sinh tử'' : người thắng được quyền sống, kẻ thua buộc phải chết. Thành phố Capitol có 12 quận và mỗi quận phải nạp hai người ở độ tuổi 12-18 (một nam, một nữ) để làm cống phẩm hay nói cho đúng hơn là vật hiến tế.

Do không nỡ lòng thấy em mình chết yểu, cô thợ săn 16 tuổi Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence đóng vai chính) đã tình nguyện đại diện cho quận 12, tham gia đấu trường thay thế cho cô em gái. Khi đến Capitol, Katniss cũng như các nhân vật Peeta và Gale phải học hỏi cách sống sót trong đấu trường, nơi làm lộ rõ nhân cách của từng thí sinh, những kẻ hèn hạ xấu xa cũng như những tâm hồn cao thượng, chịu hy sinh bản thân để cứu những người kém may mắn hơn. Ngoài kinh nghiệm sinh tồn, Katniss còn học rất nhiều điều vể bản thân, kể cả lòng tự tin và nghị lực để nổi dậy chống lại Capitol, lật đổ chế độ toàn trị của tổng thống Coriolanus Snow (do Donald Sutherland thủ vai).

Tập thứ tư và cũng là tập cuối cùng (Mockingjay II) của loạt phim ''The Hunger Games'' đã kết thúc cách đây 8 năm. Loạt phim này được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Suzanne Collins, bao gồm ba quyển ''The Hunger Games'' (Đấu trường sinh tử), ''Catching Fire'' (Bắt lửa) và ''Mockingjay'' (Chim húng nhại, phần I&II).

Tiền truyện với toàn những diễn viên mới

Vào năm 2020, tác giả Suzanne Collins đã cho xuất bản quyển tiểu thuyết thứ tư trong loạt truyện này. Ngay lập tức, hãng phim Lionsgate đã thông báo dự án phóng tác cuốn sách này thành một bộ phim khác khai thác cùng một thế giới khoa học viễn tưởng. Một lần nữa, nhà làm phim Francis Lawrence được mời làm đạo diễn, điều hành êkíp đằng sau ống kính quay phim. Gương mặt của Francis Lawrence không còn gì xa lạ với giới hâm mộ, ông đã thực hiện ba tập phim cuối cùng của thương hiệu ''The Hunger Games'', mỗi tập thu về ít nhất nửa tỷ đô la doanh thu.

Ngoài tài năng chỉ đạo của Francis Lawrence, đoàn làm phim còn có sự hợp tác của Michael Arndt, tác giả biên kịch từng đoạt giải Oscar với bộ phim ''Little Miss Sunshine'' và sau đó anh chuyên viết kịch bản cho thể loại phim viễn tưởng kể cả ''Oblivion'' (Trái đất diệt vong với Tom Cruise) hay Star Wars tập VII (Thần lực thức tỉnh).

Về phía thành phần diễn viên đã được Lionsgate công bố, cho dù phần tiền truyện không có sự tham gia của những tên tuổi quen thuộc như Jennifer Lawrence hay Liam Hemsworth : tiền thù lao của Jennifer hiện ở một mức rất cao, mời cô đóng phim sẽ là một khoản đầu tư khá lớn, nhưng chưa chắc đã kém phần rủi ro… Hiện giờ, phần tiền truyện vẫn quy tụ được một dàn diễn viên dày dạn kinh nghiệm, có nhiều năm tay nghề. Nếu thành công, hẳn chắc phim này sẽ có thêm nhiều phần kế tiếp.

Vai nữ chính là Rachel Zegler, nổi tiếng nhờ bộ phim ca nhạc "West Side Story" phiên bản của Steven Spielberg. Săp tới đây, Rachel vào vai ''Bạch Tuyết'' trong bộ phim với diễn viên thật (live action) cùng tên của hãng Disney. Peter Dinklage, ngôi sao sáng của ''Games of Thrones'' (vai Tyrion Lannister trong Trò Chơi Vương Quyền) được mời đóng vai ''Casca Highbottom, trưởng ban điều hành Học viện". Nữ diễn viên gạo cội Viola Davis đóng vai phản diện bác sĩ Volumnia Gaul, nham hiểm trong cách tạo ra các trò chơi chết người trong những phiên bản đầu tiên của ''The Hunger Games''. Cuối cùng, nam diễn viên người Anh Tom Blyth, từng thành công với loạt phim "Billy the Kid" nay trở thành một nhân vật quan trọng nhất là Coriolanus Snow.

Đặt trọng tâm vào nhân vật song diện cả chính lẫn tà

Phần tiền truyện giúp người xem khám phá nhân vật viện trưởng Casca Highbottom (Peter Dinklage), nhà sáng chế ra trò chơi sinh tồn, khiến cho nhiều thanh niên ở độ tuổi mới lớn phải bỏ mình trên đấu trường. Viện trưởng Highbottom triệu tập mọi người cho buổi lễ chiêu quân, hầu chọn ra các vật hiến tế (thí sinh thi đấu) đến từ 12 quận. Vào lúc bấy giờ, Coriolanus Snow còn non tuổi đời trong khi dòng họ Snow đang dần lụi tàn trong thời hậu chiến. Năm 18 tuổi, Snow được chỉ định làm cố vấn cho trong trò chơi, có trách nhiệm hướng dẫn một trong những thí sinh là Lucy Gray Baird (do Rachel Zegler thủ vai). Dần dần, giữa Snow và Lucy, nảy sinh một mối quan hệ khác thường đi xa hơn tương tác giữa cố vấn và thí sinh. Quan hệ giữa Snow và Lucy có thể giải thích vì lý do nào 60 năm sau, ông hoàn toàn bị lôi cuốn nhưng đồng thời ghét bỏ cô bé Katniss (cũng đến từ quận 12), người sẽ lật đổ ông sau đó.

Phần tiền truyện ''The Hunger Games'' tìm về cội nguồn của ‘’Đấu trường sinh tử’’ khai thác mạch phim hành động hoành tráng, hồi hộp ly kỳ. Trung thành với tiểu thuyết, kịch bản hứa hẹn nhiều pha gây cấn, đầy đột biến bất ngờ, không kém phần kịch tích như bộ truyện chính. Song song với câu chuyện nguồn gốc (origin story) của Đấu trường sinh tử, bộ phim dựa trên quyển tiểu thuyết còn sẽ vén màn bí mật của tổng thống Coriolanus Snow thời trai tráng, những sự kiện định mệnh khiến Snow bị đẩy đưa vào đường tà để rồi trở thành nhà độc tài của chế độ Panem. Bộ phim tập trung vào nhân vật Snow bị dằn vặt giữa thiện và ác, một vũ điệu ''tà tâm'' trên dạo khúc tàn nhẫn, nơi loài chim hót và bầy rắn độc xâu xé nhau đến tận cùng.

