Cannes 2023 : "The Animal Kingdom" và thông điệp về chung sống với thiên nhiên

Ba năm sau đại dịch Covid-19, không khí lễ hội của Liên hoan phim Cannes trở lại với những người yêu điện ảnh. Thế nhưng, nỗi ám ảnh về sự cách ly và căn bệnh truyền nhiễm không rõ nguồn gốc bao trùm các rạp chiếu bộ phim The Animal Kingdom (Vương quốc quái thú) của đạo diễn Pháp Thomas Calley . Phim được trình chiếu trong ba ngày từ 16 đến 18/05/2023, trong khuôn khổ cuộc tranh giải « Nhãn quan độc đáo » cùng với 18 bộ phim khác tại Liên hoan Cannes 2023.

Từ Cannes, đặc phái viên RFI Chi Phương tường trình:

“ Bộ phim gây lo lắng, sợ hãi, hồi hộp, cùng những lời thoại hài hước, nhưng cũng lấy đi không ít nước mắt của khán giả. Đạo diễn Pháp Thomas Calley trở lại Cannes lần thứ hai với một đề tài vốn đã được khai thác nhiều : một loại virus bí ẩn làm con người hóa thành loài vật, nửa người nửa thú (bạch tuộc, khỉ, tắc kè, chim…) và không có biện pháp chữa trị.

Tuy nhiên, nội dung của bộ phim không tập trung vào câu hỏi căn bệnh bắt nguồn từ đâu, mà dẫn dắt người xem bước vào câu chuyện của Emile, một thiếu niên tuổi dậy thì, lứa tuổi của những biến đổi thể chất và tâm lý. Một người cha bao bọc cùng đứa con trai bất cần trong hành trình tìm lại người mẹ đã bị biến đổi nửa người nửa thú, dường như là đã trở thành vô tri, phải đối diện với sự tắc trách của chính quyền.

Trước những kỳ thị từ mọi người xung quanh, Emile nén cơn tức giận, không ngần ngại nói rằng mẹ mình đã chết. Cuối cùng Emile bị nhiễm virus, cơ thể bắt đầu biến đổi, lo sợ, hoảng loạn, tâm trí bị dày vò, giống như những đứa trẻ mới lớn, không biết chia sẻ với ai. Quá trình này như giúp cậu kết nối với thiên nhiên hơn, để hiểu con thú ở trong mình và phải chăng trong mỗi con người đều hiện diện một con thú ?

Những người nhiễm bệnh bị coi là quái vật, bị cô lập, cách ly, buộc phải tách biệt với xã hội loài người và bất cứ lúc nào cũng có thể bị sát hại không thương tiếc. Nhân vật François, người chồng, người cha, do tài tử điện ảnh Pháp Romain Duris thủ vai, với tình yêu thương vô bờ bến, không hề e sợ trước sự biến đổi đó, mà ông hành xử như là một chiếc cầu nối giữa hai thế giới.

Bộ phim khoa học viễn tưởng thuộc thể loại kinh dị, nhưng không khiến người xem sợ hãi, mà thay vào đó nhắc nhở tầm quan trọng của thiên nhiên đang bao bọc che chở con người và cần phải được bảo tồn.”

Hôm qua, tại Cung liên hoan Cannes, diễn viên gạo gội Hoa Kỳ Harrison Ford đã bước trên thảm đỏ cùng dàn diễn viên phim Indiana Jones and the Dial of Destiny đã được trao tặng giải Cành Cọ Vàng danh dự một cách bất ngờ, ngay trước buổi chiếu phần 5 của bộ phim mà ông thủ vai nhà khảo cổ học. Huyền thoại điện ảnh Hollywood 81 tuổi đã từng đảm nhận nhiều vai chính trong các bộ phim ăn khách như Chiến tranh giữa các vì sao hay Blade Runner.

Theo AFP, vào năm ngoái, diễn viên kỳ cựu Tom Cruise có mặt trong buổi ra mắt phim Top Gun : Maverick tại Cannes, cũng đã bị bất ngờ khi nhận được giải Cành Cọ Vàng danh dự.

