Cannes 2023: Nước Mỹ nhuốm màu thuốc súng và bạo lực trong 2 bộ phim tranh giải

Trong những năm gần đây, nước Mỹ đã bao lần phải đối mặt với những thảm kịch vì súng đạn, từ tai nạn trong phim trường, cho đến những vụ xả súng ở trường học, hay những vụ thanh toán giữa các băng đảng, dấy lên câu hỏi về việc có nên hạn chế quyền sử dụng súng. Riêng trong năm 2023, ít nhất 200 vụ xả súng hàng loạt đã được ghi nhận tại Hoa Kỳ. Đây cũng là chủ đề hai bộ phim Mỹ được giới thiệu tại Liên Hoan Cannes năm nay: Black Flies (Ruồi đen) và The Sweet East (Phía đông ngọt ngào).

Từ Cannes, đặc phái viên RFI Chi Phương tường trình :

Được chuyển thể từ tiểu thuyết 911 của Shannon Burke, bộ phim Black Flies (Ruồi đen) được thêm vào danh sách tranh giải Cành Cọ Vàng chỉ vài ngày trước khi liên hoan diễn ra.

Phim của đạo diễn người Pháp Jean Stéphane Sauvaire mô tả một New York tăm tối, bạo lực và chết chóc dưới góc nhìn của một nhân viên cứu thương mới vào nghề, cố gắng cứu người mà không phân biệt giai cấp, tầng lớp hay xuất thân. Các cuộc đọ súng giữa các băng đảng ma túy được lồng ghép với sự cô đơn, nghèo khổ cùng cực, xen lẫn với mùi máu tanh, hôi hám của những khu ổ chuột tại New York chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mặc dù được sự góp mặt của tài năng trẻ Tye Sheridan và diễn viên gạo cội Sean Penn, bộ phim dường như lạm dụng ánh sáng và tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương inh ỏi, cũng như cốt truyện không thực sự có điểm mới mẻ.

Trong hạng mục Quinzaine des cinéastes (Hai tuần của đạo diễn), bộ phim The Sweet East của đạo diễn Mỹ Sean Price Williams cũng đề cập đến bạo lực và những cảnh thảm sát bằng súng, nhưng với một cách tiếp cận có chút nhẹ nhàng hơn, có phần hài hước và châm biếm, qua con mắt ngây thơ của nhân vật nữ chính Lillian (do Talia Ryder thủ vai).

Cô gái tuổi đôi mươi chạy trốn khỏi cuộc sống hiện tại bước vào hành trình khám phá nước Mỹ, với những cuộc gặp đầy bất ngờ, bắt đầu từ một vụ xả súng của một tên khủng bố tại một quán rượu, tin rằng có những đứa trẻ bị nhốt trong hầm làm nô lệ tình dục. Lillian bước vào thế giới của một trí thức da trắng tự cho là thượng đẳng luôn hồi tưởng về quá khứ, rồi vô tình lấn sân vào thế giới điện ảnh Hollywood và chứng kiến cuộc thảm sát đẫm máu trên phim trường. Tiếp tục trốn chạy, cô bị lạc vào khu vực của những người theo đạo Hồi yêu thích nhạc điện tử và nhảy với súng. Những câu chuyện tưởng chừng vô lý nhưng đã vẽ ra một nước Mỹ đầy rẫy những góc tối, đằng sau sự hào nhoáng của những tòa tháp chọc trời.”

Còn tại Cung liên hoan Cannes hôm qua, vào khoảng 13h30, cảnh sát đã can thiệp sơ tán, phong tỏa một số khu vực vì phát hiện một hành lý đáng ngờ, nhưng sau đó được biết hành lý này là do một khách du lịch bỏ quên. Theo AFP, tại Cannes thường xuyên có các vụ báo động bom, nhưng đó thường là những đồ đạc mà những người đến dự liên hoan bỏ quên. Tuy nhiên vào năm 1978, một hộp nhựa nặng 500 gram có kíp nổ đã được phát hiện gần phòng chiếu phim của liên hoan gây ra sự hoảng loạn. Lực lượng an ninh đã mang thiết bị này ra bãi biển để cho nổ.

