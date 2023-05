Cannes 2023 : Khi tuổi dậy thì trở thành phim kinh dị trong mắt đạo diễn Malaysia

LIÊN HOAN CANNES 2023

Các bộ phim đến từ đạo diễn Đông Nam Á không phải là hiếm tại Liên hoan Điện ảnh Cannes, nhưng năm nay dường như Liên hoan được thổi làn gió mới với sự hiện diện của 3 bộ phim với chủ đề và thể loại khác nhau, chủ yếu nói về giới trẻ.

Nếu như đạo diễn Singapore Anthony Chen, từng đoạt giải Giải Ống kính vàng, đến Cannes với phim The Breaking Ice và đạo diễn Việt Nam Phạm Thiên Ân, từng đoạt giải Illy dành cho phim ngắn hay nhất, ra mắt phim dài đầu tay Bên Trong Vỏ Kén Vàng, thì nữ đạo diễn Malaysia Amanda Nell Eu lần đầu tiên đến Cannes để cho ra mắt Tiger Stripes, bộ phim kinh dị nói về những biến đổi trong tuổi dậy thì, mang thông điệp về nữ quyền.

Đặc phái viên RFI Chi Phương cho biết thêm thông tin:

“Lọt vào danh sách của “Tuần lễ phê bình”, một hạng mục trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes, bộ phim do đạo diễn Malaysia Amanda Nell Eu nói về sự biến đổi đáng sợ trong cơ thể của một cô gái đạo Hồi vào giai đoạn tuổi dậy thì nổi loạn.

Cô bé Zaffan vốn là đứa trẻ tinh nghịch, hòa đồng, thường khuyến khích bạn bè làm những trò dại dột, đã bị tẩy chay, chỉ vì có những biến đổi thể chất sớm hơn bạn bè cùng trang lứa. Trong một nền văn hóa có nhiều quy tắc mà phụ nữ phải tuân theo, cùng những hạn chế về thông tin sức khỏe phụ nữ và mê tín dị đoan, Zaffan đã bị đem đi làm lễ tế trừ tà.

Không nhận được sự chia sẻ, thấu hiểu từ gia đình, bạn bè, sự tức giận và phản kháng của cô lên đến đỉnh, điểm khiến thân thể cũng như linh hồn trở thành một con hổ hung dữ, thoát khỏi xã hội loài người.

Trả lời RFI, nữ đạo diễn Malaysia Amanda Nell Eu, lần đầu tiên có mặt tại Cannes, cho biết bộ phim này gần như là trải nghiệm cá nhân của cô và thông điệp của phim đó là hãy ôm lấy con hổ bên trong mỗi người. Cô nói :

“Nếu như bạn có những khác biệt hoặc đang phá vỡ các quy tắc, thì hãy làm điều đó vì chính mình và hãy thể hiện bản thân một cách tự do, vì điều này rất quan trọng. Không ai muốn bị nhốt trong lồng và không muốn bị yêu cầu phải làm gì. Không ai muốn bị nói mình có thể hay không thể làm được gì. Tôi luôn muốn được tự do, được thể hiện bản thân, và đó là lý do tôi làm phim này. Con hổ hung dữ, nguy hiểm ở Malaysia đang gần như tuyệt chủng, như là chúng tôi đang tàn sát chúng vậy, nhưng chúng tôi yêu hổ và cũng sợ hổ. Chúng tôi thích vẻ đẹp dũng mãnh của hổ. Vì vậy, tôi muốn loài vật hoàn hảo, linh thiêng này được thể hiện trong một cô gái trẻ, bạo lực, hung dữ, nhưng rất xinh đẹp và mạnh mẽ.”

