Cannes 2023: "In the Rearview" và số phận người Ukraina tị nạn chiến tranh

LIÊN HOAN CANNES 2023

Đoàn làm phim tài liệu "In the Rearview" tại Liên Hoan Điện ảnh Cannes ngày 21/05/2023, trên một tấm thảm bị bom phá hủy ở thị trấn Lukashivka (Ukraina). Từ trái sang phải: Maciek Hamela, Kseniia Marchenko, Larysa Sosnovtseva, Yura Dunay và Anna Palenchuk.

Chiến tranh ác liệt đã khiến các bộ phim do Ukraina sản xuất và giới điện ảnh Ukraina ít hiện diện tại Liên hoan phim quốc tế Cannes 2023. Tuy nhiên, cuộc xâm lược của Nga vẫn là một đề tài được đề cập đến tại liên hoan phim lớn nhất thế giới năm nay, cho dù không nhiều như năm ngoái, khi chiến tranh Ukraina mới nổ ra.

Cho dù không chiếm nhiều vị trí ở Cannes, nhưng những bộ phim về đề tài chiến tranh Ukraina vẫn có một chỗ đứng đặc biệt trong chương trình của Liên hoan, trong đó phải kể đến bộ phim « Mariupol 2 » của đạo diễn nổi tiếng người Litva Mantas Kvedaravicius, đã bỏ mạng hồi năm ngoái khi đi tìm hiểu thành phố Mariupol, vùng Donetsk của Ukraina đã bị quân Nga tàn phá ra sao.

Một bộ phim khác đáng nói là phim tài liệu « In the Rearview » của đạo diễn người Ba Lan, Maciek Hamela. Bộ phim phản ánh cái nhìn chân thực, đầy xúc động về số phận của những di dân Ukraina đang trên đường chạy trốn cuộc chiến phá hủy đất nước. Maciek Hamela cũng là người đã tổ chức quyên góp tiền cho quân đội Ukraina và đích thân tổ chức di tản người Ukraina sang Ba Lan, đến những nơi an toàn từ khi chiến tranh mới nổ ra hồi tháng 02/2022.

Đặc phái viên Benjamin Dodman của đài France 24, thuộc tập đoàn truyền thông FMM mà đài RFI là thành viên, cho biết bộ phim của Maciek Hamela đã được quay trong vòng 6 tháng. Bộ phim hợp tác giữa Ba Lan, Pháp và Ukraina được trình chiếu tại LHP Cannes trong khuôn khổ chương trình tranh giải ACID, Hiệp hội phát hành phim độc lập.

Như tựa đề « In the Rearview », camera trên xe của Maciek Hamela chủ yếu tập trung vào những hành khách ngồi phía sau xe tải, ghi lại nỗi đau buồn, lo lắng của họ sau những khó khăn, khi cuộc chiến đang lùi xa lại phía sau, cũng là khi họ phải bỏ lại những người con trai, những người chồng và bỏ lại nhà cửa để ra đi. Một số hành khách ngồi đó, bình tĩnh, câm lặng, nhưng cũng không giấu được vẻ choáng váng. Một số khác kể lại những câu chuyện về sự tàn phá, những ngón đòn tra tấn và sự chết chóc. Cũng có những khoảnh khắc nhẹ nhàng hơn, khi những người này chia sẻ niềm hy vọng và những khát vọng khi chiến tranh kết thúc.

Phía ngoài xe, ống kính máy quay của nhà làm phim đôi khi bắt được những khung cảnh tang thương, hoang tàn, với những chiếc xe cháy đen, cây cầu bị gẫy sau vụ oanh kích, mìn gài trên đường và nhiều hiểm nguy khác đang rình rập.

