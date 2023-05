Cannes 2023: Ken Loach có sẽ lập kỳ công với « The Old Oak » ?

LIÊN HOAN PHIM CANNES 2023

Hôm nay, 26/05/2023, Liên hoan Điện ảnh Cannes lần thứ 76 bước vào giai đoạn nước rút với hai phim trình chiếu sau cùng : « The Old Oak » của đạo diễn Anh Ken Loach, người từng hai lần đoạt Cành Cọ Vàng, và « La Chimera » của nữ đạo diễn Ý Alice Rohrwacher.

Quảng cáo Đọc tiếp

« The Old Oak », tạm dịch là « Cây Sồi Già », được cho là bộ phim cuối cùng của Ken Loach, năm nay 86 tuổi, đạo diễn cao niên nhất của Liên hoan Cannes kỳ này.

Trung thành với tư tưởng cánh tả mà ông từng khẳng định ngay từ đầu sự nghiệp, « Cây Sồi Già » của Ken Loach lần này đưa khán giả đến với một ngôi làng hoang phế những người khai thác than trước đây, mà những người tị nạn Syria tìm cách làm sống lại. Tâm điểm của cốt truyện là tương lai bất định của quán rượu sau cùng : « The Old Oak - Cây Sồi Già ».

Liệu lần này Ken Loach có lập nên kỳ tích là đạo diễn đầu tiên ba lần được trao Cành Cọ Vàng ? Lần đầu ông đoạt giải là vào năm 2006 với bộ phim « The Wind Rise » và lần thứ hai là năm 2016 với « Moi, Daniel Blake ». Năm 2019, ông cũng đã tham dự Liên hoan Cannes với tác phẩm « Sorry We Missed You ».

Cùng trình chiếu đêm nay với « The Old Oak » bộ phim « La Chimera » của nữ đạo diễn Ý Alice Rohrwacher, ba lần tham dự liên hoan Cannes, kể về một nhà khảo cổ học trẻ tuổi tham gia một nhóm trộm mộ tại Ý trong những năm 1980.

Ai sẽ là người giành giải thưởng cao quý nhất năm nay ? Đạo diễn người Phần Lan, Aki Kaurismaki hiện được cho là tạm dẫn đầu bảng đánh giá với « Những chiếc lá rơi », nhưng có lẽ cuộc tranh tài nào cũng đều có đầy những yếu tố bất ngờ và nhiều bất định như « The Old Oak » chăng !

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký