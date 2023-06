Giới biên kịch Mỹ đình công : phim "Emily in Paris" bị dời lại

VĂN HÓA

Sau khi đàm phán với các hãng phim Hollywood gặp thất bại, Hiệp hội các nhà biên kịch Mỹ (WGA) đã chính thức đình công kể từ ngày 02/05/2023, yêu cầu được tăng lương và hợp đồng làm việc có điều kiện công bằng hơn. Sau hơn một tháng, phong trào bãi công đã tác động mạnh đến các ngành công nghiệp giải trí, kể cả sân khấu kịch nghệ, truyền hình và điện ảnh.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo báo Hollywood Reporter, cuộc đình công theo kêu gọi của Hiệp hội các nhà biên kịch Mỹ (Writers Guild of America) đang khiến Hollywood toát mồ hôi lạnh, nhiều dự án có mức đầu tư quan trọng bị chậm trễ, kể cả mùa thứ năm và cũng là mùa cuối cùng của "Stranger Things" (Cậu bé mất tích), cũng như mùa thứ tư của loạt phim truyền hình ăn khách "Emily in Paris" đều đã bị dời lại. Hầu hết các dự án quay phim điện ảnh hay truyền hình đang được xúc tiến vào thời điểm này đều đã được hoàn tất và lên kế hoạch từ trước cuộc đình công.

Theo tạp chí Variety, dấu hiệu rõ rệt nhất của phong trào đình công là trong các chương trình truyền hình. Các tiết mục như trò chuyện đêm khuya (late-night show), hay chương trình hài kịch nổi tiếng tối thứ bảy "Saturday Night Live" không có nội dung mới, mà chủ yếu phát lại nội dung cũ. Lễ trao giải điện ảnh và truyền hình "MTV Movie & TV Awards 2023" tuy không bị hủy bỏ, nhưng chủ yếu là một chương trình thu gọn, không có người dẫn chương trình, mà cũng không có phần viết sẵn, sau khi nữ diễn viên Drew Barrymore và đa số khách mời đều từ chối tham gia để bày tỏ tình đoàn kết với giới biên kịch.

Một cách tương tự, lễ trao giải Tony Awards của ngành sân khấu kịch Broadway sau khi bi hoãn lại hơn hai tuần rốt cuộc đã diễn ra tối 11/06/2023, nhưng chương trình cũng không có các phần kết nối, chuyển tiếp được soạn sẵn. Cứ theo đà này, theo tạp chí Variety, các show truyền hình trong tháng tới sẽ vẫn bị tác động mạnh. Lễ trao giải Peabody ở Beverly Hills đã bị hủy bỏ, trong khi đó có nhiều khả năng lễ trao giải Daytime Emmy vào tháng 06/2023 cũng như lễ vinh danh Nicole Kidman của Viện Phim Mỹ (American Film Institute) đều buộc phải dời lại.

"Emily in Paris" không thể phát sóng trước năm 2024

Về phía các nền tảng phim trực tuyến, phong trào đình công của các nhà biên kịch buộc các tập đoàn như Netflix hay Amazon Prime Videos phải xem xét lại toàn bộ lịch phát hành các tác phẩm trong thời gian tới. Riêng đối với Netflix, tình hình càng trở nên phức tạp hơn. Cuộc đình công rơi vào một thời điểm bất tiện, Netflix đang phải bị mất khách sau khi ban hành quy định hạn chế việc chia sẻ mật khẩu, khiến cho nhiều người không còn có thể sử dụng cùng một tài khoản.

Tập đoàn Netflix trông cậy khá nhiều vào các tựa phim nổi tiếng như "Stranger Things" cũng như loạt phim truyền hình "Emily in Paris" để giữ chân khách cũ và thu hút thêm khách mới. Chỉ có điều là cả hai mùa phim này đều đang bị xáo trộn, đội ngũ diễn viên và chuyên viên kỹ thuật quay hình đã chuẩn bị xong từ trước, nhưng lại hoàn toàn thiếu vắng phần viết kịch bản.

Theo tạp chí Mỹ Variety, chuyên thông tin về hậu trường của ngành giải trí, lẽ ra mỗi mùa phim ''Emily in Paris'' được lên kế hoạch bấm máy ghi hình từ đầu tháng 9 đến tháng 10 tại thủ đô Pháp. Quá trình quay phim sẽ không diễn ra đúng như dự kiến, công việc sản xuất bị dời lại ít nhất hai tháng, gây thêm nhiều phí tổn, trong lúc phong trào đình công chưa có dấu hiệu lắng xuống. Điều đó có nghĩa là "Emily in Paris" mùa thứ tư sẽ không thể nào được chuẩn bị kịp trước tháng Giêng năm 2024.

Đây là một tin xấu cho Netflix, tập đoàn này thường cho phát hành cuộc phiêu lưu của cô nàng Emily ở kinh đô thời trang Paris, ngay trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, một giai đoạn được xem là thuận lợi cho việc kinh doanh dòng sản phẩm có gắn hiệu "Emily in Paris", đồng thời đó cũng là thời điểm tối ưu hóa số người xem. Bằng cách này, mùa phim năm ngoái (mùa thứ ba) đã thu hút hơn 50 triệu lượt khán giả nội trong một tháng.

Trả lương tương xứng với công sức của các nhà biên kịch

Một trong những đặc điểm của Hollywood, theo hai anh em đạo diễn Matt và Ross Duffer, còn được gọi là The Duffer Brothers, là việc soạn kịch bản thường không ngừng biến đổi cho dù êkíp đã bắt đầu bấm máy quay phim. Dù là kịch bản phim truyền hình hay điện ảnh, lời thoại hay các màn chính trong phim thường hay được chỉnh sửa theo một quá trình sáng tạo uyển chuyển linh hoạt, chứ không cứng nhắc.

Cách làm việc này càng tạo thêm khó khăn cho đoàn làm phim, khi kịch bản phác thảo ban đầu không còn được "uốn nắn" lại. Đó là trường hợp của kịch bản mùa thứ 5 và cũng là mùa cuối cùng của "Stranger Things". Một phần đã được viết xong, nhưng nếu đoàn làm phim trong quá trình thực hiện cảm thấy có gì đó chưa ổn, thì với cuộc đình công hiện thời, sẽ không có người nào có thể chỉnh sửa các chi tiết trong kịch bản.

Về phía Amazon Prime Videos, sau khi thành công rực rỡ về mặt doanh thu, nhận được nhiều lời khen từ cả hai phía, giới phê bình lẫn công chúng, mùa kế tiếp của ''The Last of Us'' cũng đang bị khựng lại. Đoàn làm phim đã kết thúc phần phân vai qua casting, phần tiền kỳ đã được chuẩn bị xong, nhưng kịch bản vẫn chỉ là vài dòng tóm tắt nội dung chứ chưa phát triển thành mạch truyện đầy đủ các chi tiết.

Tình hình vẫn có nguy cơ xấu đi, khi một số diễn viên cũng muốn tham gia phong trào đình công, để ủng hộ các đồng nghiệp biên kịch, nhưng đồng thời họ cũng muốn đòi hỏi quyền lợi cho giới diễn viên.

Cuộc đình công chừng nào mới có hồi kết ?

Trước mắt, các sự kiện gần đây nhất cho thấy phong trào đình công có nguy cơ kéo dài chứ chưa sớm có hồi hết, cho dù rất nhiều người hy vọng hai bên sẽ đạt thỏa thuận trước đầu tháng 07/2023. Tuy nhiên, vào ngày 09/06 vừa qua, hãng phim Lionsgate đã cho thôi việc tác giả Ian Woolf làm việc cho loạt phim truyền hình ''Black Mafia Family'', sau một cuộc tranh cãi giữa hai chuyên viên ủng hộ và chống phong trào đình công. Một chi tiết nhỏ nhưng lại cho thấy tình hình còn căng thẳng.

Cuộc đình công lần trước của giới biên kịch ở Hollywood đã làm tê liệt ngành giải trí Mỹ vào năm 2008. Phong trào này đã kéo dài 100 ngày và gây thiệt hại ở mức hai tỷ đô la cho lĩnh vực truyền thông giải trí. Vào thời điểm hiện tại, cuộc đình công vẫn đang tiếp diễn với sự ủng hộ nhiệt tình của hàng loạt nghệ sĩ trong nhiều lãnh vực khác nhau. Đa phần các ý kiến đều cho rằng giới biên kịch chưa được trả lương tương xứng với công sức mà họ bỏ ra.

Kể từ năm 2008 cho tới nay, mức lương của các nhà biên kịch ở Mỹ vẫn ít có thay đổi, trong khi lợi nhuận của các hãng phim lại tăng khoảng 40% trong thập niên qua, hầu hết các hãng phim lớn giờ đây đều đầu tư vào các nội dung trực tuyến. Các mạng dịch vụ như Amazon Prime Videos, Disney+, Netflix, Discovery Warner, NBC Universal, Paramount hay Sony đều lao vào khai thác các nội dung gốc, nhưng lại ít coi trọng đội ngũ biên kịch. Ban điều hành các tập đoàn muốn có được nguồn sáng tác đều đặn dồi dào, mà vẫn chưa thực sự trả lương xứng đáng cho những người ''cầm bút''.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký