Hàn lưu : Làn sóng âm nhạc K-pop đang thoái trào ?

VĂN HÓA - HÀN QUỐC - ÂM NHẠC

Ngày 13/06/2023 là một ngày quan trọng đối với giới yêu nhạc K-pop. Lễ hội Festa là sự kiện hàng năm kỷ niệm ngày ra mắt BTS, một trong những ban nhạc Hàn Quốc có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Năm nay, chương trình kỷ niệm lại càng hoành tráng hơn do đánh dấu đúng 10 năm nhóm này được thành lập.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trong số các hoạt động được giới hâm mộ quan tâm theo dõi, có việc phát hành ca khúc mới của nhóm BTS. Nhạc phẩm ''Take Two'' chẳng những đánh dấu chặng đường vừa qua, mà còn hàm ý nhóm nhạc BTS bắt đầu một chương mới, hứa hẹn thành công không kém gì các hoạt động trong 10 năm đầu. Ngoài ra, nhóm BTS cũng đã cho ra mắt độc giả quyển hồi ký kể lại cuộc hành trình trong một thập niên qua tại Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Nhiều khu phố Seoul được trang hoàng với gam màu tím truyền thống của ban nhạc, còn công viên Yeouido có tổ chức bắn pháo hoa trên đảo Nhữ Hĩ (quận Yeongdeungpo).

Thành phố Seoul vừa kỷ niệm rầm rộ 10 năm nhóm BTS, trong lúc bài hát mới ''Take Two'' trong tuần này giành hạng nhất cùng lúc trên hai bản xếp hạng Billboard toàn cầu là Global 200 và Global excl. US (thị trường toàn cầu ngoài Mỹ). Tuy nhiên, sự thành công của BTS có lẽ là do vầng hào quang của nhóm này còn ngời sáng, trong khi doanh thu các album nhạc K-pop đang trên đà tụt giảm tại vùng Đông Nam Á, ngoại trừ Việt Nam, một thị trường quan trọng đối với các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc. Về điểm này, tuần báo Courrier International số phát hành ngày 17/06/2023, trích dẫn bài phân tích của báo Nikkei Asia cho rằng : đà tiến toàn cầu của K-pop đang bị khựng lại, phải chăng làn sóng âm nhạc Hàn Quốc đang thoái trào ?

Gangnam Style và BTS, hai thương hiệu hái ra tiền

Du khách nào từng đến thủ đô Hàn Quốc, khi ghé thăm dãy phố sầm uất Gangnam, chắc hẳn sẽ thấy ngay một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng từng được Hàn Quốc xuất khẩu ra nước ngoài. Nằm trước mặt trung tâm thương mại Starfield là một bức tượng bằng đồng đúc hai bàn tay khổng lồ, bàn tay phải chồng lên bàn tay trái, y hệt như tư thế của điệu nhảy ''Gangnam Style''.

Cách đây hơn một thập niên, ca sĩ nhạc pop Psy đã trở thành một hiện tượng trong làng nhạc quốc tế khi chiếm hạng đầu tại hơn 40 quốc gia, đồng thời đây là video đầu tiên lập kỷ lục vào năm 2012 với một tỷ lượt người xem trên kênh YouTube. ''Gangnam Style'' trở thành biểu tượng của làn sóng Hallyu (Hàn Lưu) chinh phục thế giới. Tên gọi ''Làn sóng Hàn Quốc'' được tờ báo Shanghai Evening Post sử dụng lần đầu vào năm 2000, sau khi tập đoàn giải trí Hàn Quốc SM Entertainment ra mắt khán giả Trung Quốc nhóm K-pop đầu tiên. Ban nhạc HOT gồm 5 thành viên nam, mỗi người một nét. Theo báo Nikkei Asia, thành công của buổi biểu diễn tại Bắc Kinh đã khơi dậy tham vọng chinh phục thế giới của ông Lee Soo-man, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành tập đoàn giải trí SM Entertainment.

Hai thập niên sau đó, một dấu hiệu khác cho thấy là dòng nhạc K-pop đã thật sự chinh phục thế giới, đó là cuộc triển lãm với chủ đề "Hallyu, làn sóng Hàn Quốc" hiện đang diễn ra tại Viện bảo tàng Victoria và Albert ở Luân Đôn. Tuy nhiên, bước đi kế tiếp là gì và nhà sáng lập Lee Soo-man có một chiến lược phát triển nào khác hay không ? Dòng nhạc K-pop đã giúp Hàn Quốc giành lấy một vị trí quan trọng trong dòng văn hóa đại chúng, nhưng dòng nhạc này vẫn khó thể nào giữ được thế cân bằng giữa tham vọng chinh phục thị trường quốc tế và giữ nguyên nét đặc thù văn hóa của K-pop. Nói cách khác, sự khai thác quá đà lại làm mất dần đi nét độc đáo của K-pop nói riêng, làn sóng văn hóa Hàn Quốc nói chung.

Doanh thu K-pop đang bị khựng lại

Sau ban nhạc K-pop đầu tiên HOT (thành lập vào năm 1996), tập đoàn giải trí SM Entertainment đã cho ra mắt hàng loạt ban nhạc trẻ và nghệ sĩ kể cả nam và nữ như Kangta, BoA , Super Junior, SHINee, J-Min, Zhou Mi, Exo, Red Velvet, NCT, WayV, SuperM, Got the Beat... Việc cho ra đời hàng loạt ca sĩ và nhóm nhạc khai thác hầu như cùng một công thức : ngoại hình hấp dẫn, vẻ đẹp phi giới tính, phong cách biểu diễn nhuần nhuyễn khêu gợi, trang phục ngoạn mục tân thời, nhưng khi lặp đi lặp lại, phong trào K-pop lại mất dần đi tính đột phá.

Trong các nhóm này, báo Nikkei Asia nhắc tới trường hợp của Aespa, ban nhạc do tập đoàn SM Entertainement thành lập gần đây. Ban nhạc Aespa gồm 8 thành viên nữ, nhưng đặc điểm của nhóm là bên cạnh 4 thành viên thật, còn có 4 thành viên là ca sĩ ''ảo'' được chế tạo qua máy điện toán. Trong khi đó, một nhóm nhạc khác tên là MAVE do công ty Metaverse Entertainment thành lập trong năm 2023 đều gồm toàn là những thành viên ''ảo'' có giọng ca được điều khiển và hoàn chỉnh nhờ công nghệ số. Cũng như trong ngành nhạc điện tử chuyên sử dụng máy móc để chế biến âm thanh, trí tuệ nhân tạo (A.I) giờ đây có thể tự tạo ra ''bài hát'' và ''giọng ca ảo'' mà không hề cần đến sự tham gia vào quá trình ghi âm của một người thật nào cả.

Nếu trí tuệ nhân tạo (A.I) có thể tái tạo âm thanh K-pop một cách thật dễ dàng, vậy thì các nhóm nhạc ảo này sẽ thể hiện văn hóa Hàn Quốc ra sao ? Cuộc ''khủng hoảng K-pop'' phải chăng đã đến, y như tuyên bố hồi tháng 03/2023 của nhà tỷ phú Bang Si-hyuk, người đã từng tạo nên sự thành công của BTS, nhóm nhạc nổi tiếng nhất của phong trào K-pop.

Theo Cục Hải quan Hàn Quốc, doanh thu của K-pop đang khựng lại, thậm chí xuống dốc ở một số nơi. Để đánh giá sự phổ biến của K-pop, trước hết nên so sánh doanh thu ngành xuất khẩu. Nhìn chung, các album K-pop đạt mức 233 triệu USD trong năm 2022, tức đã tăng gần 6% so với năm 2021. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn còn thấp so với mức tăng trưởng của những năm trước, khi tỷ lệ với hai con số đạt tới mức kỷ lục là 62,1% trong năm 2021 và 82,6% trong năm 2020.

Theo các số liệu gần đây nhất, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu K-pop lớn hàng thứ 3 trên thế giới, Hai thị trường hàng đầu vẫn là Nhật Bản và Trung Quốc. K-pop duy trì mức xuất khẩu sang cả ba thị trường này, nhưng tốc độ tăng trưởng chậm hơn nhiều so với những năm trước. Doanh thu K-pop giảm khắp vùng Đông Nam Á, ngoại trừ Việt Nam, tiếp tục tiêu thụ mạnh các sản phẩm văn hóa Hàn Quốc.

BTS, biểu tượng của quyền lực mềm Hàn Quốc

Đà tiến của K-pop có dấu hiệu khựng lại có lẽ là do sự vắng mặt của nhóm BTS, khi các thành viên tạm ngưng hoạt động hồi tháng 10/2022 để thi hành nghĩa vụ quân sự. Từ khi ra mắt vào năm 2013, nhóm nhạc BTS đã bán được hơn 20 triệu đĩa hát. Đây là nhóm Hàn Quốc đầu tiên giành lấy ngôi vị quán quân trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ và từng được mời phát biểu trước Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu. Từ một nhóm K-pop, BTS trở thành một trong những biểu tượng của quyền lực mềm Hàn Quốc.

Thành công chưa từng thấy của BTS, nhất là trên thị trường Hoa Kỳ, lại tạo ra nghịch lý bất ngờ. Nhóm này lại khiến cho K-pop phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường nước ngoài, làm lu mờ nét đặc thù văn hóa Hàn Quốc, yếu tố đầu tiên đã giúp xứ bình minh yên tĩnh chinh phục thế giới.

Để giành lấy hạng đầu thị trường Hoa Kỳ, nhóm BTS đã ghi âm thêm nhiều bài hát tiếng Anh và hợp tác với các nghệ sĩ Mỹ, BTS đã làm cho K-pop thích nghi với thị hiếu của công chúng chuyên nghe nhạc pop Anh-Mỹ, làm mất dần đi bản sắc Hàn Quốc. Sự thay đổi này càng rõ nét với nhóm Blackpink, ban nhạc K-pop gồm 4 thành viên nữ nổi tiếng nhất thế giới. Trên album đầu tiên tựa đề là ''Born Pink'' (2022), 50% các bài hát đều được ghi âm bằng tiếng Anh, giúp cho nhóm này giành lấy hạng đầu bảng xếp hạng album Billboard 200 của Mỹ.

Gần đây, báo New York Times đăng bài viết phản ánh nỗi thất vọng của một số người hâm mộ ở Hàn Quốc: Các hãng đĩa lớn do chạy theo các thị trường Âu Mỹ quá nhiều, cho nên có vẻ lơ là với giới hâm mộ ở trong nước. Sau nhiều năm thành công trên thị trường nội địa, bước phát triển tương lai của K-pop hiện đang nằm ngoài Hàn Quốc.

Việc ghi âm nhiều ca khúc tiếng Anh, tuyển dụng thêm các thành viên không nhất thiết phải là người Hàn Quốc để thành lập các nhóm mới, chủ yếu dành cho thị trường nước ngoài. Các dự án này có thể thu hút thêm một thành phần mới trong giới hâm mộ, nhưng nhiều ''fan cũ'' ngay từ những năm đầu lại có cảm giác bị bỏ rơi. Nếu như hướng phát triển tương lai của K-pop diễn ra ở nước ngoài, vậy thì K-pop có còn cần người hâm mộ ở Hàn Quốc hay không?

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký