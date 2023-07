2023 : Danh sách 50 nhà hàng ngon nhất bổ sung cho Michelin ?

VĂN HOÁ - ẨM THỰC

Thành phố Valencia trong tuần qua đã trải thảm đỏ tiếp đón Lễ công bố danh sách ''World’s 50 Best Restaurants'' (50 nhà hàng xuất sắc nhất thế giới). Từ khắp nơi, hàng trăm đầu bếp và giới báo chí truyền thông đã tề tựu về miền nam Tây Ban Nha. Theo báo Le Figaro, năm 2023 đánh dấu ngày đăng quang của làng ẩm thực Peru. Bên cạnh châu Mỹ Latinh, các nhà hàng Pháp cũng như châu Á đều hiện diện khá đông đảo trên danh sách này.

Quảng cáo Đọc tiếp

Trước đây, các nước Ý, Pháp, Trung Quốc hay Nhật Bản đều được xem là những chiếc nôi ẩm thực quan trọng. Nhân buổi lễ trao giải năm 2023, trọng tâm lại được dời về thành phố Lima. Theo Le Figaro, thủ đô Peru năm nay ngự trị bảng xếp hạng ''World’s 50 Best'' (50 nhà hàng ngon nhất). Theo bình chọn của các đầu bếp trứ danh cùng với các chuyên gia phê bình ẩm thực nổi tiếng, nhà hàng Central ở Lima (một sao Michelin) giành lấy vị trí quán quân năm 2023. Kế theo sau có nhiều quán Peru khác là nhà hàng Maido ở hạng 6, quán ăn Kjolle lần đầu tiên xuất hiện trên danh sách ở hạng 28 và nhà hàng Mayta đứng hạng 47.

Các nước ''La Tinh'' dẫn đầu bảng xếp hạng

Nổi tiếng nhờ nghệ thuật nấu các món fusion, kết hợp nhiều trào lưu ẩm thực trên cùng một đĩa ăn, nhà hàng Central do hai vợ chồng đầu bếp trẻ tuổi Pia Léon và Virgilio Martinez điều hành. Cô Pia León được đào tạo tại trường dạy nấu ăn Cordon Bleu ở thủ đô Lima và từng được danh sách ''World’s 50 Best'' bình chọn là đầu bếp giỏi nhất thế giới năm 2021, cô lúc ấy mới 34 tuổi. Theo quy định, các nhà hàng chỉ được trao giải nhất một lần duy nhất. Những năm sau đó, quán ăn từng đoạt giải sẽ được quyền đi tranh giải trong hạng mục ''Best of the Best''.

Cùng một hệ ngôn ngữ nhưng lại nằm trên lục địa châu Âu, có 5 nhà hàng Tây Ban Nha lọt vào danh sách năm nay. Trong đó có Disfrutar ở thành phố Barcelona (hạng 2), Diverxo ở thủ đô Madrid (hạng 3), quán ăn Asador Etxebarri tại vùng Basque (hạng 4). Thành phố chủ nhà Valencia năm nay cũng được xếp hạng nhưng chưa lọt vào Top Ten. Hai nhà hàng của Valencia là Quique Dacosta đứng hạng 20, còn Camarena đứng hạng 46. Một bản xếp hạng nhìn chung mang nhiều màu sắc La Tinh.

Về phía Pháp, tờ báo ghi nhận sự xuất hiện lần đầu tiên của tiệm ăn ''Table de Bruno Verjus'' (2 sao Michelin). Quán này đứng hạng 10 và giành luôn danh hiệu ''Highest New Entry Award'' dành cho nhà hàng có tốc độ thăng hạng nhanh nhất trên danh sách. Tiếp theo là hai địa điểm khác ở Paris : Septime (hạng 24) của đầu bếp trẻ Bertrand Grébaut (một sao Michelin), và quán Plénitude (hạng 36), đây là nhà hàng 3 sao Michelin của khách sạn hạng sang Cheval Blanc do đầu bếp Arnaud Donckele điều hành. Cuối cùng, quán ăn ''Grenouillère'' (hạng 48) của đầu bếp Alexandre Gauthier (hai sao Michelin) đã tạo cơ hội cho vùng Pas de Calais miền bắc nước Pháp gia nhập câu lạc bộ những nhà hàng ngon nhất thế giới.

Một trong những điểm nổi bật nhân lễ công bố danh sách ''World’s 50 Best'' (50 nhà hàng xuất sắc nhất thế giới năm 2023) là sự hiện diện của 7 nhà hàng châu Á, trong đó có Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và Hồng Kông. Năm 2023, Singapore là quốc gia dẫn đầu các nước châu Á, nhà hàng Odette của Singapore (3 sao Michelin) được thăng hạng từ hạng 36 năm trước nhảy lên hạng 14 năm nay. Được khai trương vào năm 2015, nhà hàng Odette ngày từ lúc đầu do đầu bếp Pháp Julien Royer điều hành. Trong vòng 7 năm liền, Odette từng lọt vào Top Ten trên danh sách ''50 Best Restaurant in Asia'' và năm nay cuối cùng nhà hàng này cũng được công nhận là tiệm ăn ngon nhất châu Á năm 2023.

7 nhà hàng tại châu Á trong số ''50 quán ăn ngon nhất''

Về phía Thái Lan, vương quốc này có 2 nhà hàng ở Bangkok lọt vào danh sách 50 nhà hàng ngon nhất thế giới. Tiệm ăn ''Le Du'' (tiếng Thái có nghĩa là "theo mùa") đứng hạng 15, trong khi nhà hàng '''Gaggan Anand'' mang tên đầu bếp người Thái lần đầu tiên xuất hiện trên danh sách ở hạng 17. Cả hai đều nổi tiếng nhờ cách tái tạo các truyền thống ẩm thực xứ chùa vàng. Được khánh thành cách đây đúng 10 năm (2013), nhà hàng cao cấp ''Le Du'' được gắn liền với đầu bếp trứ danh Thái Lan Thitid Ton Tassanakajohn. Nhà hàng này từng nhận sao Michelin vào năm 2019, và lọt vào danh sách 50 nhà hàng ngon nhất châu Á vào năm 2021.

Về phía Nhật Bản có tới 3 nhà hàng ở thủ đô Tokyo được công nhận năm nay trên danh sách 50 nhà hàng ngon nhất thế giới. Trong số này, có ''Tokyo's Den'' được xếp hạng 21. Nhà hàng từng nhận 2 sao Michelin này nổi tiếng nhờ cách thể hiện tân thời truyền thống ẩm thực kaiseki của Nhật Bản. Kếp theo sau là nhà hàng Pháp ''Florilège'' ở hạng 27 và quán ăn Pháp Sézanne tại Tokyo, được thăng hạng ngoạn mục tuy là một trong những gương mặt mới của làng ẩm thực quốc tế. Được khai trương vào mùa hè năm 2021, chỉ trong một thời gian ngắn, Sézanne từ hạng 82 nhảy vọt lên hạng 37 trong năm 2023.

Cuối cùng tại Hồng Kông, nhà hàng The Chairman được xếp hạng 50, khép lại danh sách các nhà hàng ngon nhất thế giới năm 2023. Nhà hàng này nổi tiếng nhờ nghệ thuật ẩm thực Quảng Đông từng được tặng một sao Michelin và cũng từng được vinh danh là một trong 10 nhà hàng ngon nhất châu Á vào năm 2021.

Nhìn chung, theo Le Figaro, danh sách ''World’s 50 Best'' (50 nhà hàng xuất sắc nhất) mở rộng sân chơi, tạo thêm mối liên kết giữa các đầu bếp trên khắp thế giới. Giải thưởng này cũng vinh danh các tài năng mới, những gương mặt đầy triển vọng nhưng vì một lý do nào đó chưa được kể tên trong sách hướng dẫn ẩm thực Michelin bìa đỏ. Tuy có tài, nhưng các gương mặt này vẫn ''chưa thành danh'' vì không biết thu hút sự chú ý cỉa giới truyền thông. Danh sách ''World’s 50 Best'' cũng nỗ lực đề cao nghệ thuật ẩm thực của một số quốc gia mà theo ban tổ chức, cho tới giờ vẫn chưa được công nhận đúng mức.

Theo Le Figaro, lộ trình của ''World’s 50 Best'' và Michelin có nhiều điểm khác nhau do không có cùng tầm nhìn. Mỗi bên tìm thấy một hướng đi cũng như phong cách riêng. Michelin khuôn thước hơn do có hơn 120 năm tuổi đời, trong khi ''World’s 50 Best'' lại cởi mở thông thoáng hơn trong lối tiếp cận. Dù gì đi nữa, hai tầm nhìn này lại mang tính bổ sung, cho nên vẫn có thể đứng chung.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký