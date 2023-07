Hollywood : Phong trào đình công tác động đến các liên hoan phim

VĂN HÓA - ĐIỆN ẢNH

Theo thông lệ, mùa thu là mùa khai mạc nhiều liên hoan phim quốc tế. Các ngôi sao điện ảnh thường tham gia các buổi chiếu đầu tiên để quảng bá phim của họ. Tuy nhiên, cuộc đình công ở Hollywood của giới biên kịch và các diễn viên khiến cho nhiều buổi ra mắt bị hủy bỏ. Lễ trao giải Emmy vừa bị dời lại, trong khi nhiều liên hoan phim quốc tế cũng bị tác động mạnh.

Theo báo Le Figaro, liên hoan phim đầu tiên bị xáo trộn là Locarno ở Thụy Sĩ, dự trù diễn ra từ 02/08 đến 12/08/2023. Tuy liên hoan Locarrno thông báo vẫn duy trì các suất chiếu phim, nhung hầu hết các sinh hoạt song song như thuyết trình hay giao lưu với công chúng đều bị gián đoạn do sự vắng mặt của nhiều đoàn làm phim.

Còn theo báo Huffington Post, bị tác động mạnh hơn nữa có Liên hoan phim Venise lần thứ 80 (từ 30/08 đến 09/09/2023), do Venise đã đưa khá nhiều phim Mỹ vào chương trình chính thức. Mặc dù có lên tiếng trấn an, nhưng ban tổ chức Liên hoan phim Venise đang lâm vào thế kẹt. Trong số các tác phẩm điện ảnh quan trọng của Mỹ được gửi đến Venise, có bộ phim ''The Killer'' (Sát thủ) của David Fincher và nhất là ba tác phẩm thuộc thể loại phim tiểu sử : ''Priscilla'' (dựa trên hồi ký của vợ ông hoàng nhạc rock Elvis Presley) của Sofia Coppola. Kế đến có ''Maestro'' (Nhạc trưởng) của đạo diễn kiêm diễn viên Bradley Cooper kể lại cuộc đời và sự nghiệp của Leonard Bernstein, sau cùng là bộ phim ''Ferrari'' của đạo diễn Michael Mann, với Adam Driver trong vai nhà sáng lập hiệu xe đua lừng danh thế giới và Penelope Cruz vào vai vợcủaEnzo Ferrari.

Hollywood đình công : Thảm đỏ lại vắng bóng ngôi sao

Theo báo Huffington Post, các bộ phim này có lẽ sẽ được chiếu tại Venise, nhưng chưa chắc sẽ có các thần tượng điện ảnh Mỹ đi cùng. Sau giới biên kịch, cuộc đình công của giới diễn viên Mỹ đã bắt đầu từ ngày 13/07/2023. Theo quy định của Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh lớn, truyền hình và phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA), các diễn viên không được quyền quảng bá cho bất cứ dự án nào, kể cả họp báo hay trả lời phỏng vấn. Hiện có khoảng 65.000 diễn viên tham gia phong trào đình công, đòi được trả lương xứng đáng hơn, đồng thời yêu cầu có quy định rõ ràng về việc dùng trí tuệ nhân tạo trong các khâu kịch bản, lồng tiếng, sao chép hình ảnh bằng kỹ xảo …

Còn theo báo Le Figaro, Liên hoan Venise thường có thông lệ chiếu một bộ phim quan trọng trong buổi lễ khai mạc. Nhưng rốt cuộc, ban tổ chức đã phải lựa chọn một bộ phim khác thay thế, sau khi phim mở màn liên hoan đã bị rút lại do cuộc đình công ở Hollywood. Theo kế hoạch ban đầu, tác phẩm ''Challengers'' (Những kẻ thách đấu) của Luca Guadagnino được chọn để khai mạc liên hoan phim Venise lần thứ 80 vào buổi tối 30/08/2023. Đạo diễn Luca Guadagnino đã trở nên nổi tiếng nhờ bộ phim ''Call me by your name'' với Timothée Chalamet trong vai chính.

Lần này, phim ''Challengers'' nói về làng thể thao tennis và ngôi sao màn bạc Zendaya đảm nhận vai chính của một ngôi sao quần vợt. Sau khi bị rút, phim ''Challengers'' sẽ được thay thế bằng một bộ phim Ý khác. Đạo diễn Edoardo De Angelis cho ra mắt khán giả bộ phim ''Comandante'', kể câu chuyện có thật của một thuyền trưởng tàu ngầm trong cuộc giải cứu 26 người Bỉ bị bỏ rơi trong thời Thế Chiến thứ hai.

Liên hoan phim Venise hy vọng rằng các diễn viên đến từ dòng phim độc lập (chưa là thành viên nghiệp đoàn) sẽ có thể đến Venise để tham gia các buổi chiếu phim. Ban tổ chức Liên hoan Venise cũng đang tìm kiếm một giải pháp thay thế, trông cậy vào sự tham gia của các diễn viên châu Âu, nhiều diễn viên Pháp cũng như các đoàn làm phim của Woody Allen, Stéphane Brizé, Luc Besson hoặc Quentin Dupieux ….

Liên hoan Toronto và Deauville cũng bị tác động dây chuyền

Cũng trong bối cảnh ấy, không phải ngẫu nhiên ban tổ chức Venise đã chọn một tác phẩm điện ảnh Tây Ban Nha để bế mạc liên hoan. Vào ngày 09/09 tới, liên hoan Venise kết thúc với bộ phim "La sociedad de la nieve" của đạo diễn Juan Antonio Bayona. Sau một thời gian làm việc tại Hollywood, đạo diễn này thành danh gần đây với bộ phim ''Jurassic World: Fallen Kingdom'' (Kỷ nguyên Jura : Vương quốc sụp đổ). Ông cũng từng thực hiện hai tập đầu tiên của ''The Rings of Power'' phần tiền truyện của ''Chúa tể các chiếc nhẫn'', dựa theo trường thiên tiểu thuyết của Tolkien.

Cũng theo báo Le Figaro, các liên hoan phim quốc tế khác cũng lâm vào tình huống bấp bênh. Đó là trường hợp của Liên hoan phim quốc tế Toronto (từ 07/09 đến 17/09/2023), cũng cho ra mắt trong chương trình chính thức nhiều phim quan trọng. Nét khác lạ năm nay, theo Le Figaro, là ban tổ chức Toronto đã chọn nhiều bộ phim mà tác giả là diễn viên chuyển sang làm đạo diễn. Đó là trường hợp của Anna Kendrick, Michael Keaton hoặc Chris Pine … Liệu các diễn viên này có thể tham gia Toronto để quảng bá những bộ phim mà chính họ là người chỉ đạo ? Cho tới thời điểm này, chưa có gì là chắc chắn cả.

Một cách tương tự, tình huống của Liên hoan phim Mỹ tại thành phố Deauville của Pháp (khai mạc vào ngày 01/09/2023) cũng phức tạp không kém. Theo chủ tịch liên hoan, Bruno Barde, do mọi chuyện khó thể nào đoán trước, nên chấp nhận những điều mà ta không thể thay đổi được. Điều an ủi duy nhất đối với ban tổ chức là liên hoan Deauville có truyền thống quảng bá dòng phim độc lập của Mỹ. Cho dù có nhiều khả năng các diễn viên Mỹ sẽ vắng mặt, nhưng cho tới giờ, chưa có bộ phim Mỹ nào đã bị rút khỏi chương trình chiếu phim.

Phong trào đình công ở Hollywood cũng ảnh hưởng mạnh đến lịch phát hành các bộ phim có kinh phí cao vào mùa thu năm nay. Tập nhì của ''Hành tinh cát'' (Dune 2) của đạo diễn Denis Villeneuve với cặp diễn viên Zendaya và Timothée Chalamet trong vai chính, dự kiến ra mắt ngày 03/11, có nguy cơ bị dời lại đến mùa xuân năm 2024.

Hollywood hắt hơi, ngành phân phối phim bị ''cảm lạnh''

Cuộc đình công của giới diễn viên sau các nhà biên kịch ở Hollywood cũng khiến cho nhiều dự án quay phim bị đình chỉ. Đó là trường hợp phần hậu truyện ''Gladiator II'' của Ridley Scott đã buộc phải gián đoạn kế hoạch quay phim tại đảo Malta. Trong khi đó, bộ phim ca nhạc ''Wicked'' với thần tượng nhạc pop Ariana Grande trong vai chính cũng bị đình chỉ, khiến cho hơn 400 nhân viên bị ''thất nghiệp''. Về phía dự án khổng lồ của Tom Cruise, dù phần kế tiếp của ''Mission Impossible: Dead Reckoning tập nhì'' dù đã có hơn 40% số cảnh phim đã được quay, nhưng do phong trào đình công, phần hai khó thể nào ra mắt kịp thời vào tháng 06/2024.

Ngay cả những bộ phim đã hoàn tất và được dự trù phát hành tại các rạp chiếu phim vào cuối năm 2023 cũng bị ảnh hưởng. Theo tạp chí chuyên ngành điện ảnh Variety, nếu tình hình không thay đổi theo chiều hướng tích cực, Warner Bros không loại trừ khả năng hoãn đến giữa năm 2024 tất cả các dự án quan trọng nhất, kể cả dòng phim siêu anh hùng, điển hình với tập nhì của ''Aquaman'' (dự kiến chiếu vào Noël 2023). Không chỉ riêng gì Warner Bros, các tập đoàn giải trí khác như Disney và Sony cũng buộc phải dời lại ngày ra mắt các dự án có kinh phí cao, như trường hợp của The Marvels (Biệt đội nữ anh hùng) và Hoàng đế ''Napoleon'' với Joaquin Phenix trong vai chính. Chừng nào Hollywood còn ''hắt hơi'', thì cả ngành phân phối điện ảnh toàn cầu đều còn bị ''cảm lạnh''.

