Brazil: Khách sạn Copacabana tròn 100 tuổi

Nhắc tới Rio de Janeiro, khách du lịch nghĩ tới ngay Ipanema và Copacabana, hai bãi biển của Brazil nổi tiếng thế giới. Vào năm 1923, thành phố Rio đã khánh thành ''Copacabana Palace", khách sạn sang trọng đầu tiên của Brazil, theo sáng kiến của một kiến trúc sư Pháp. Theo báo Les Echos, trong vòng một thế kỷ, khách sạn này đã tiếp đón nhiều nhân vật nổi tiếng, góp phần làm giàu đời sống văn hóa và phát triển ngành du lịch của Rio de Janeiro.

Khi màn đêm buông xuống và thành phố vừa lên đèn, mặt tiền thắp sáng của "Copacabana Palace" lại có nhiều đường nét gần giống với khách sạn "Negresco", được xây dựng vào năm 1913 trên đại lộ Promenade des Anglais ở thành phố Nice, miền nam nước Pháp. Tại thành phố Rio de Janeiro, khách sạn Copacabana là tâm điểm của bờ biển cùng tên trải dài trên hơn 4,5 km với tầm nhìn ra hòn núi Pao de Açúcar (giống như một tảng đường khối). Công trình xây dựng này đã đánh dấu một bước ngoặt trên cùng lúc nhiều phương diện : văn hóa, kinh doanh và nhất là quy hoạch đô thị, biến Rio de Janeiro thành một trung tâm sầm uất, đồng thời là nơi nghỉ mát của hàng triệu khách du lịch quốc tế.

Theo báo Les Echos, sự kiện khách sạn Copacabana của Brazil giống như "Negresco" của Pháp cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên cho lắm, lý do là vì vào đầu thế kỷ XX kiến trúc sư người Pháp Joseph Gire đã gợi hứng từ mô hình các khách sạn ở vùng Côte d'Azur (Bờ biển thiên thanh) tiếng Anh gọi là French Riviera, để xây dựng khách sạn đầu tiên của Brazil.

Kiến trúc sư Pháp đã xây cất khách sạn như một dinh thự bề thế, đồ sộ để cho thấy sự giàu có của gia tộc nhà triệu phú Octavio Guinle (1886-1968). Ngoài một tòa nhà thứ nhì được xây dựng vào năm 1946, khách sạn sang trọng Copacabana phần lớn mang dấu ấn của lối kiến trúc tân cổ điển chứ không phải là Art Déco, công trình này được Brazil xếp vào hàng di sản quốc gia vào năm 1986.

Copacabana: Khi nơi hoang sơ trở thành chốn phồn thịnh

Nhà triệu phú Octavio Guinle xuất thân từ một gia đình từng trở nên giàu có từ cuối thế kỷ XIX, nhờ buôn bán cà phê và sau đó nữa là nhờ đầu tư xây dựng cảng vận tải đường biển và phát triển hệ thống đường sắt. Gia trang của dòng họ Guinle nay là Dinh thống đốc Palacio Laranjeiras. Còn nhà triệu phú Octavio Guinle, với tư cách giám đốc của Công ty đường sắt Brazil đã mở tuyến đường nối liền hai thành phố Rio de Janeiro và São Paulo, rút ngắn thời gian di chuyển trong một đất nước rộng lớn. Với khách sạn sang trọng Copacabana, đi cùng với việc phát triển cơ sở hạ tầng, dòng họ Guinle cũng đưa Rio de Janeiro lên bản đồ du lịch thế giới.

Được khai trương vào giữa tháng 8 năm 1923, cùng lúc với sòng bạc casino trên đại lộ Đại Tây Dương (Avenida Atlantica), khách sạn Copacabana nằm trên một bãi biển khác hẳn với cảnh quan nhộn nhịp đông đúc thời nay. Lúc bấy giờ, địa danh này chỉ là một bãi biển hoang sơ, mãi đến khi xây trục lộ Real Grandeza vào năm 1892, bờ biển mới được kết nối với trung tâm thành phố. Với khách sạn Copacabana, cảnh quan ven biển hoàn toàn thay đổi. Đại lộ ven Đại Tây Dương ''Avenida Atlantica'' được xây vào năm 1919, sau đó trở thành nơi dành cho khách đi bộ. Từ những năm 1930, quy hoạch đô thị làm tăng mật độ dân cư và chiều cao của các công trình xây cất. Copacabana nhanh chóng trở thành một trong những quận phồn thịnh nhất của Rio de Janeiro.

Ngay từ buổi lễ khánh thành, khách sạn Copacabana đã thu hút nhiều người nổi tiếng: ngoài việc là nơi biểu diễn của các ngôi sao sân khấu như Mistinguett, Joséphine Baker, Marlene Dietrich… khách sạn này còn là nơi dừng chân của nhiều nhân vật lịch sử có uy tín trong lãnh vực của họ. Nhà bác học Albert Einstein đã ký tên vào sổ lưu niệm của khách sạn, khi ông đến Rio de Janeiro để thuyết trình vào năm 1925. Nhà văn Stefan Zweig sống lưu vong ở Nam Mỹ, từng tổ chức họp báo nhân các buổi ra mắt sách. Đây cũng là nơi lưu trú của tác giả người Áo trong thời gian ông viết hai quyển sách quan trọng là ''The world of Yesterday'' (Thế giới của ngày hôm qua) và ''Brazil, Land of the Future'' (Brazil, vùng đất của tương lai)…

Về mặt điện ảnh, vào năm 1933, đúng 10 năm sau ngày khánh thành, khách sạn Copacabana được Hollywood chọn làm bối cảnh để quay bộ phim ''Carioca'' lần đầu tiên quy tụ trên cùng một màn ảnh lớn hai thần tượng Ginger Rogers và Fred Astaire. Ba thập niên sau, Brigitte Bardot xuất hiện trên sân thượng khách sạn, cô được mời đến Rio để làm giám khảo cuộc thi trang phục nhân kỳ lễ hội hóa trang ''carnaval''.

Truyền thống xem pháo hoa trên bờ biển Copacabana

Ngoài việc là nơi tiếp đón hầu như tất cả các ngôi sao Hollywood trong đó có Marilyn Monroe, Ava Gardner hay Rita Hayworth cũng như các thần tượng nhạc rock The Rolling Stones, Paul McCartney hay Elton John... khách sạn Copacabana, với lối sống quý phái xa hoa, còn là nơi lưu trú của các vị vua chúa, các nguyên thủ quốc gia từ Charles de Gaulle cho tới Nelson Mandela, sinh thời nữ hoàng Elizabeth II từng dùng tiệc trà với ông vua bóng đá Pelé. Những câu chuyện tưởng chừng bị lãng quên, nhưng với thời gian lại đi vào huyền thoại.

Khách sạn Copacabana còn tổ chức nhiều sự kiện giúp cho sinh hoạt văn hóa tại Rio de Janeiro thêm sống động. Hai thời điểm nổi bật nhất là dạ tiệc giao thừa đón năm mới và lễ hội hóa trang carnaval theo truyền thống của Brazil. Sân thượng khách sạn Copacabana là nơi có tầm nhìn toàn cảnh đẹp nhất thành phố để xem lễ bắn pháo hoa đón mừng Tết dương lịch, khi hàng chục ngàn người dân Brazil mặc đồ trắng rủ nhau đến bãi biển để dự lễ hội. Kể từ những năm 1960, sự kiện xem pháo hoa trên biển đã trở thành một truyền thống, trong khi các gia đình trưởng giả thích tổ chức đám cưới hay sinh nhật tại phòng lễ tân của khách sạn Copacabana.

Nhiều gian phòng tiếp khách được trang trí bằng những bức bích họa của họa sĩ người Pháp Dominique Jardy. Ngoài phòng khiêu vũ, nơi tổ chức các buổi dạ tiệc, khách sạn còn có một nhà hát với 300 chỗ ngồi, được khánh thành vào năm 1949, dành cho các buổi chiếu phim hay ra mắt tác phẩm. Khung cảnh lộng lẫy với lối trang trí cầu kỳ ấy giải thích vì sao xã hội thượng lưu Brazil thường đến đây để giải trí vui chơi.

Sự cạnh tranh của ''Người đẹp từ Ipanema''

Vào cuối những năm 1960, vầng hào quang của Copacabana bắt đầu lu mờ trước sự trỗi dậy của Ipanema. Theo báo Les Échos, hai bãi biển này nằm ngay bên cạnh nhau, nhưng Ipanema có một hình ảnh tự do cởi mở hơn. Địa danh này nổi tiếng nhờ phong trào âm nhạc bossa nova, khi giai điệu ''Người đẹp từ Ipanema'' thành công trên toàn thế giới. Vào năm 1989, ban giám đốc nhà Guinle bán lại khách sạn cho công ty điều hành khách sạn Belmond, nay thuộc tập đoàn xa xỉ phẩm LVMH của Pháp. Tập đoàn này tiến hành đợt trùng tu đầu tiên ở mức 50 triệu đô la, nhằm nâng cấp khách sạn hạng sang.

Ngày nay, Ipanema và Copacabana vẫn là điểm đến hàng đầu của nhiều du khách lần đầu tiên ghé thăm Rio de Janeiro. Hai bãi biển này vẫn có nhiều sức hút về mặt du lịch văn hóa. Từ năm 1985, liên hoan ''Rock in Rio'' thu hút hàng năm khoảng 700.000 lượt khán giả đến xem biểu diễn của các ngôi sao ca nhạc hàng đầu kể cả The Rolling Stones, Coldplay và gần đây nhất là Rihanna. Trong 15 năm qua, bờ biển Copacabana đã được tái tạo với nhiều không gian xanh, lối đi riêng cho người chạy bộ và đi xe đạp. Diện mạo Copacabana cũng được tân trang nhân Cúp bóng đá thế giới 2014.

Được tạp chí thời trang "Veja" xếp vào hạng khách sạn sang nhất thành phố Rio de Janeiro năm 2023, Copacabana vừa khởi động chương trình lễ hội kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Ngày tổ chức lễ kỷ niệm chính thức là vào ngày 17/08, thế nhưng do chương trình ăn mừng khá dày đặc cho nên các sự kiện sẽ lần lượt diễn ra từ đây cho đến cuối năm, kể cả hòa nhạc khiêu vũ, triển lãm chuyên đề, hội thảo di sản, bán đấu giá vật lưu niệm, dạ tiệc gây quỹ từ thiện. Khách sạn Copacabana dù đã 100 năm tuổi, vẫn còn nhiều cơ hội để viết tiếp bao giai thoại.

