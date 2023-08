Tom Collins, một trong những loại rượu pha lâu đời nhất

VĂN HÓA - ẨM THỰC

Nhắc đến các loại cocktail tươi mát mùa hè, nhiều thực khách thường nghĩ tới ngay các loại rượu pha tiêu biểu như ''Margarita'' của Mexico chế biến với tequila hay ''Mojito'' của Cuba, làm với rượu rum. Thế nhưng những ai không thích hương vị của tequila và rum, thì vẫn có thể uống thử ''Tom Collins', một loại rượu pha kết hợp ba thành phần chính là nước chanh vắt, soda và rượu gin.

Theo mạng thông tin chuyên về ẩm thực và văn hóa đại chúng The TakeOut của Mỹ (trụ sở tòa soạn nằm ở Chicago), Tom Collins là một trong những loại rượu pha lâu đời nhất, trước khi nghệ thuật pha chế cocktail, còn được gọi là ''mixology'' ra đời. Loại rượu pha này được xếp vào hạng cocktail mùa hè, tươi mát nhờ có nhiều nước đá, đồng thời hoà quyện một loại rượu mạnh ngâm với thảo mộc với những hương vị trái cây ''nhiệt đới'', kể cả chanh vắt, cam ép, vỏ quýt, hương bưởi …

Xét về nguyên tắc cơ bản, Tom Collins có thể được xem như một phiên bản biến tấu của Margarita và Mojito. Theo mạng The TakeOut, cả ba loại cocktail này đều pha trộn rượu mạnh với nước cốt chanh, thêm vào một chút đường, cho vào ly thật nhiều nước đá, rồi pha loãng với soda. Cả ba đều cùng sử dụng những thành phần chính, khác hay chăng là ở cái gốc rượu mạnh tùy theo sở thích của người uống. Rượu mạnh ở đây thường là rượu trắng, tuyệt đối tránh dùng Bourbon của Mỹ hay Highball theo kiểu Nhật. Trong những năm gần đây (sau tequila, rum và gin) còn xuất hiện loại rượu pha Vodka Lime Soda, nhưng hẳn chắc phiên bản này xuất phát từ một trào lưu ''tân thời'' chứ không xưa như Tom Collins.

Rượu pha Tom Collins xuất phát từ đâu ?

Trong những thập niên gần đây, sự trỗi dậy của các kiểu thức ăn nhanh đi kèm với hàng loạt đồ uống pha sẵn, khiến cho Tom Collins từng bị xếp vào hạng rượu pha ''rẻ tiền'' được bày bàn trên các quầy siêu thị, bên cạnh các chai cocktail làm sẵn như ''Piña Colada'' hay ''Daiquiri''. Uống thử một ly, thực khách cứ tưởng lầm Tom Collins chỉ đơn thuần là rượu gin nguyên chất pha với một lon nước ngọt theo kiểu Sprite. Nhưng thực chất, loại cocktail này đòi hỏi trước hết phải có nước chanh tươi (ép hay vắt), thiếu nước cốt làm nguyên liệu thì khó thể nào mà pha cho đúng cách đúng điệu.

Cũng như đa số các loại cocktail đã có từ lâu đời, nguồn gốc của Tom Collins rất khó xác định. Theo mạng The TakeOut, các loại rượu pha dùng như ''rượu thuốc'' đã xuất hiện từ những năm 1850. Rượu gin (khoảng 40 độ cồn) từng trở nên phổ biến trong tầng lớp thợ thuyền ở Vương quốc Anh trong suốt hai thế kỷ XVII và XVIII. Đây là loại rượu quen thuộc với giới giao thương hàng hải, người đi biển dùng gin để bớt bị say sóng, pha gin với chất quinine làm rượu thuốc chống sốt rét, pha gin với chanh có công dụng phòng chống bệnh còi. Hình thức pha trộn này được xem như là tiền thân của hầu hết các loại cocktail sau này.

Về nguồn gốc của Tom Collins, đã có nhiều câu chuyện kể khác nhau. Những giai thoại ''truyền khẩu'' lâu ngày trở nên quen thuộc đến nổi, nhiều người cho đó là chuyện có thật. Theo mạng The TakeOut, giai thoại đầu tiên liên quan đến ông John Collins, một chuyên viên pha rượu tại một quán bar bình dân ở Luân Đôn. Nhân vật này chuyên pha rượu gin theo kiểu punch, được xem là nền tảng cho nhiều công thức coktail về sau này, tạo thế cân bằng giữa rượu mạnh, vị chua của chanh tươi, vị ngọt của đường mía và vị thanh mát của nước đá. Nói như vậy thì tại sao không gọi thức uống này là John Collins cho dễ. Theo giai thoại, chuyên viên này pha rượu với hiệu gin ''Old Tom'' nổi tiếng nhẹ và thơm hơn so với ''London Dry Gin''.

Một câu chuyện khác cho rằng Tom Collins đã ra đời tại Hoa Kỳ, nơi rượu gin thịnh hành không kém gì vương quốc Anh vào giữa thế kỷ XIX. Một người đàn ông tên Collins chuyên phục vụ nhiều loại thức uống pha với gin trong quán rượu Whitehouse ở New York. Nhiều người cho đây là điểm xuất phát đầu tiên của loại cocktail này. Một giai thoại khác nữa lại giống như chuyện đùa, khi các tay nhậu thách đố nhau đi một vòng các quán bar để tìm cho ra một nhân vật (hư cấu) tên là Tom Collins. Có khá nhiều giai thoại như vậy vẫn chưa được kiểm chứng cho tới tận giờ này.

Các công thức cocktail lâu đời nhất có từ năm 1876

Dù gì đi nữa, người đầu tiên bỏ công ghi chú rõ ràng về Tom Collins là tác giả người Mỹ Jerry Thomas, trong quyển sách hướng dẫn cách pha chế các loại rượu mạnh mang tựa đề ''Bar-Tender's Guide'' được xuất bản vào năm 1876. Nổi tiếng từ thế kỷ XIX, công thức pha rượu của tác giả Jerry Thomas liệt kê ba phiên bản gọi là ''kinh điển'' với các loại rượu mạnh khác nhau, ấn định rõ ràng từ công thức chế biến cho đến liều lượng của mỗi thành phần chính.

Trong ngành ẩm thực hiện thời, trào lưu đang thịnh hành trên hầu hết các mạng xã hội từ TikTok cho đến Instagram, có tên là ''no low'' (hoặc nolo), tức là thức uống không cồn hoặc có độ cồn rất thấp. Có lẽ cũng vì thế mà theo mạng The TakeOut, các phiên bản thời nay của Tom Collins nhẹ hơn nhiều so với loại rượu gin pha chế thời trước. Thậm chí giờ đây, có luôn một phiên bản mocktail, kết hợp chanh vắt với gin không cồn, một loại ''nước ngâm thuốc'', đậm mùi thảo mộc sau khi được tinh lọc, chiết xuất.

Thế nhưng, ngoài yếu tố giảm bớt lượng cồn với mục đích gìn giữ sức khỏe hay chỉ vì giới trẻ đơn thuần chạy theo các xu hướng thời thượng, Tom Collins trước sau gì cũng không có nhiều nét khác biệt cho lắm. Công thức tiêu chuẩn kết hợp hai liều rượu gin tức 6cl (nhẹ hơn nữa thì dùng một liều) với 4cl nước chanh vắt (loại lime chanh xanh thơm hơn lemon chanh vàng), thêm một chút đường mía hay đường trắng tùy theo sở thích. Bỏ tất cả vào bình lắc shaker, khi cho vào ly để khuấy thì rót thêm từ 9cl cho đến 12 cl nước soda (không đường). Nếu cho thêm nhiều nước đá thì phải uống ngay, bằng không loại cocktail này càng dễ bị pha loãng. Theo mách ý của mạng The TakeOut, khi bước vào một quán bar mà thấy ngay có nhiều chai Spite hay lon 7-Up ở trong tầm mắt, thì tốt nhất bạn nên gọi một thức uống khác. Vì pha Tom Collins với nước ngọt đóng chai thì nên uống ''trà đá'' còn hơn.

