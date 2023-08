Ẩm thực : Các ứng dụng để học cách pha chế cocktail dễ dàng

VĂN HÓA - COCKTAIL

Tự học cách làm rượu pha loại có cồn (cocktail) hay không cồn (mocktail) đã trở thành một trong những trào lưu thịnh hành trên TikTok hay Instagram. Trong loạt bài viết nhân dịp hè, báo Le Monde nhắc đến các ứng dụng bao gồm nhiều công thức chế biến dễ dàng cũng như các thủ thuật để pha cocktail sao cho thật đúng gu, đúng điệu.

Trong số các ứng dụng pha chế cocktail, ''Cocktail Flow'' theo báo Le Monde là một công cụ khá đầy đủ với hơn 680 công thức khác nhau pha chế các loại thức uống có cồn (cocktail) cũng như không cồn (mocktail). Ứng dụng này có nhiều hình ảnh minh họa, công thức pha chế có thể được đọc trong 5 ngôn ngữ khác nhau : Anh, Ý, Pháp, Đức và Tây Ban Nha.

Thú vị hơn nữa, người sử dụng có thể chọn cocktail theo tiêu chuẩn hay từ khóa : loại ''kinh điển'' (có từ những năm 1860) hay loại ''độc đáo'' tân thời, có sau thập niên 1990. Các loại thức uống không cồn, các loại rượu pha nhẹ dưới 10 độ cồn, loại trung bình vừa uống không quá 18 độ, hay loại mạnh từ 20 độ trở lên. Người sử dụng cũng có thể chọn cocktail tùy theo xuất xứ : (Cuba, Mexico, Mỹ, Nhật, Anh, Ý …..) hay tùy theo loại rượu yêu thích (gin, rum, tequila, vodka, whisky ….).

Hơn 600 công thức cocktail trên cùng một ứng dụng

Công phu không kém và có lẽ là để nhắm vào giới chuyên môn hoặc giới sành điệu là các loại cocktail không những có lối trình bày đẹp mắt, mà còn khá tinh tế cầu kỳ trong cách dùng thành phần ''nguyên liệu''. Chẳng hạn như các loại cocktail pha loãng với nước/rượu ngâm thảo mộc (long drink), loại lấp lánh khi được pha với sâm banh chính hiệu của Pháp hay các loại rượu trắng sủi bọt prosecco của Ý, rượu cava của Tây Ban Nha. Ngoài ra, còn có các loại cocktail đậm đặc nhờ có thêm chất béo hay bỏ thêm lòng trứng, tiêu biểu qua loại rum ngâm vani pha với một chút bơ phủ đầy bọt sữa.

Dù tiêu chuẩn là gì đi chăng nữa, mỗi công thức trên ứng dụng Cocktail Flow, ghi chú rõ ràng hàm lượng cồn, chỉ dẫn cách làm cocktail từ một đến bốn ly, liệt kê các thành phần và dụng cụ cần thiết …. Cách pha chế được chỉ dẫn từng bước, thích hợp với người mới bắt đầu hoặc đã có nhiều kinh nghiệm hơn. Ngoài ra, ở mỗi phần cuối công thức pha chế, còn có những "mẹo" đặc biệt chỉ cách sử dụng bình lắc (shaker), cách làm lạnh ly thủy tinh trước khi rót rượu, cách đập đá hay làm đá bào cho dù bạn không có máy xay ở nhà …

Có thể nói ứng dụng này có khá nhiều ưu điểm, được hưởng ứng vì tương đối dễ xài. Nhược điểm duy nhất có lẽ là ở giá tiền đăng ký, gần 5 đô la mỗi tháng (4,5 euro) nếu chọn phiên bản premium. Cũng may là trong phiên bản bình thường, ứng dụng Cocktail Flow hoàn toàn miễn phí và có đủ nội dung cho những ai mới bắt đầu, tập cách pha cocktail.

Có lẽ cũng vì có giá đăng ký hợp lý hơn, cho nên ứng dụng ''My Cocktail Bar'' lại được khá nhiều bạn trẻ chọn lựa. Phiên bản premium dành cho giới chuyên nghiệp là 2,10 euro/tháng, phiên bản thường hoàn toàn miễn phí. Tuy không có nhiều công thức bằng ''Cocktail Flow'', nhưng ứng dụng ''My Cocktail Bar'' lại nhận được sự hỗ trợ của chuyên gia người Pháp Victor Delpierre, vô địch thế giới năm 2013 nhân kỳ thi ''Coffee in Good Spirits'' bao gồm cả hai lãnh vực kết hợp cà phê và pha chế cocktail.

Phiên bản miễn phí đủ dùng cho người mới bắt đầu

Ứng dụng này có một lối tiếp cận linh hoạt hơn, tạo cơ hội cho những người sử dụng (mới nhập môn hoặc đã có nhiều năm tay nghề) xem trong bếp đã có sẵn những thành phần nào và như vậy tránh phung phí khi phải mua thêm các thành phần, từ quả vani đậm mùi, các thanh quế sấy khô, hạt thơm mắc khén hay rượu mùi trái cây … Từ những thành phần có sẵn này, ứng dụng sẽ chỉ cách pha những loại đồ uống trong số hơn 250 công thức cocktail đủ loại lưu trữ trong bộ vựng tập.

Trong trường hợp người sử dụng thiếu một trong những thành phần pha chế, ứng dụng này ''linh hoạt'' hơn nhờ chỉ dẫn cách thay thế thành phần hoặc dùng cách pha biến tấu, chẳng hạn như các loại rượu mùi được thay bằng xi-rô, dùng vỏ cam để tạo thêm vị đắng, pha đậm hơn một chút thay vì pha loãng để chỉnh độ cồn sao cho vừa khẩu vị.

Một cách tương tự, ứng dụng ''Mix Lab'' cũng chỉ dẫn cho người tiêu dùng cách pha chế hơn 300 cocktail đủ loại và có nhiều tính năng khá tiện lợi. Tuy nhiên, ''Mix Lab'' chủ yếu được dành cho người sử dụng thông thạo tiếng Anh, vì hầu như không có một ngôn ngữ nào khác. Ngay cả những phiên bản mới cập nhật cũng dễ bị lỗi, làm đứng màn hình. Người sử dụng ở châu Âu thạo tiếng Anh đôi khi cũng không dễ tìm thấy các thành phần được giới thiệu, nhất là các loại soda pha sẵn, các loại thức uống có cồn sủi bọt lên men như ''bia gừng'' (ginger beer với 11 độ cồn), mạnh không kém gì rượu vang và đậm mùi hơn nhiều so với rượu táo (cidre/cider).

Về phần ''Atelier Cocktail'', đây là một trong những ứng dụng ''lâu đời'' nhất (có từ năm 2010) và có một lối tiếp cận khá thú vị. Ứn dụng này không chỉ đơn thuần dạy cách pha chế mà còn giới thiệu nguồn gốc của các loại cocktail. Với những nội dung sắp xếp theo chuyên đề, chẳng hạn như các bài viết của tạp chí ''Food & Beverage Magazine'', người sử dụng khám phá loại ''piña colada'' ban đầu hoàn toàn không có rượu. Được pha chế lần đầu tiên tại Puerto Rico, trong quầy bar khách sạn Caribe Hilton vào năm 1954, ''piña colada'' là sáng chế của chuyên viên pha thức uống (bartender) Ramon Monchito Marrero, chủ yếu dung hòa nước dứa ép (trái thơm) với nước cốt dừa.

Mãi đến nhiều năm sau, ''piña colada'' mới có thêm một chút rượu rum, trước khi được công nhận là thức uống ''quốc túy'' của Puerto Rico từ năm 1978. Ngày nay, ''piña colada'' loại không có cồn, thường được gọi là ''virgin colada'' và hầu hết các kiểu mocktail không cồn khác đều dùng chữ này trong cách gọi như ''virgin mojito'' hay ''virgin margarita''.

Ứng dụng ''Atelier Cocktail'' với khoảng 200 kiểu cocktail hoàn toàn miễn phí, có thêm một vài tính năng tiện lợi như thuật toán ước tính ''tửu lượng'' cũng như tỷ lệ cồn trong máu của mỗi cá nhân. Tùy theo giới tính và độ tuổi, trọng lượng cơ thể (cân nặng bao nhiêu), ăn gì khi uống, thời điểm uống rượu, thuật toán này có thể cho biết bạn có thể uống bao nhiêu ly mới say và quan trọng hơn nữa là bạn có thể lái xe hay không, một cách để nhắc nhở người sử dụng ý thức về trách nhiệm của họ trước khi cầm tay lái.

