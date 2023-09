Pháp : Các quán thức ăn nhanh bớt dùng cà chua tươi ?

PHÁP - VĂN HÓA

Mùa hè năm nay tại Pháp, có khá nhiều cửa hàng bán thức ăn nhanh đã giới thiệu với khách hàng các ''món ăn mới''. Nhưng theo báo Ouest France, các tiệm fast food này thay đổi thực đơn chủ yếu là để thích nghi với tình trạng lạm phát cao, khi các thành phần chế biến không ngừng tăng giá. Theo số liệu của Insee, một trong những mặt hàng tăng mạnh nhất (10,4%) trong tháng 07/2023 vẫn là rau quả, trong đó có các loại cà chua tươi.

Quảng cáo Đọc tiếp

Chuyện nghe như đùa nhưng lại có thật. Tại Ấn Độ, tình trạng mất mùa do thiên tai đã khiến cho giá cà chua tăng đến gần gấp 5 lần hồi đầu tháng 08/2023, một kilô cà chua tươi còn đắt hơn cả một lít xăng. Cho nên nhiều cửa hàng bán thức ăn nhanh tại các thành phố lớn như Subway, Burger King hay McDonald’s ngưng dùng cà chua để chế biến món ăn. Bên cạnh đó, giá hành tây cũng đã tăng gấp đôi. Bộ Nông nghiệp Ấn Độ buộc phải can thiệp, ban hành chính sách trợ giá, giữ giá thực phẩm tươi ở một mức hợp lý để tránh xẩy ra kịch bản ''khủng hoảng'' lương thực.

Theo báo Ouest France, tình hình tại Pháp không đến nỗi nghiêm trọng như vậy. Vào đầu tháng 09/2023, giá cà chua tươi ở Pháp đã trở lại mức bình thường, nhưng khi nhìn lại 6 tháng qua, giá vẫn còn ở một mức cao : tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 30% so với cách đây hai năm. Yếu tố này có thể giải thích vì sao tại Pháp, các tiệm Subway chủ yếu bán các loại thức ăn (bánh mì hay xà lách trộn) làm với trái bơ, trong khi các món với cà chua lại được tính với giá cao hơn. Còn tại các quán McDonald’s, các món ăn mới không có cà chua như McCrispy làm với thịt gà bọc bột chiên giòn, hay loại làm với thịt bacon rán được giới thiệu ưu tiên với khách hàng, thay thế cho các món có cà chua.

Các nước sản xuất đều bị mất mùa do thiên tai

Trái cà chua nổi tiếng là một trong những loại thực phẩm phổ biến nhất mùa hè, nhưng trong thời gian qua, quả này dù ở dưới dạng tươi, đóng hộp hay làm sốt đều có giá cao bất thường. Không phải ngẫu nhiên mà năm nay, món cà chua kèm với phô mai Ý mozzarella lại thiếu vắng trên các thực đơn mùa hè tại nhiều hàng quán, khi giá trung bình của một kilô cà chua tươi đắt hơn nhiều so với năm 2021. Một số quán ăn nhanh hạn chế (hoặc tính thêm tiền) các gói sốt cà chua dùng với khoai tây chiên. Một điều cũng khá dễ hiểu vì giá ketchup đã tăng 17% trong vòng một năm.

Còn theo tuần báo L'Obs, yếu tố đầu tiên giải thích cho hiện tượng này là chi phí năng lượng. Tại Pháp, ba phần tư các nông trại trồng cà chua trong nhà kính có hệ thống điều hòa độ ẩm vào mùa hè và nhiệt độ vào mùa đông. Theo hiệp hội AOP bao gồm các nhà sản xuất cà chua và dưa leo tại Pháp, để có thể bày bán cà chua vào mùa xuân (kể từ cuối tháng ba hàng năm) các nhà trồng trọt buộc phải gieo giống trồng cây khá sớm, thường là vào tháng Giêng ngay giữa mùa đông. Do vậy, 80% các nhà sản xuất phụ thuộc nhiều vào hệ thống nhà kính. Khi chi phí năng lượng đột ngột tăng cao, nhiều nhà sản xuất dời lại việc trồng cà chua thêm vài tháng, một số khác thậm chí bỏ hẳn cà chua, chuyển qua trồng các giống rau quả khác, miễn là không quá tốn kém và đỏi hỏi nhiều chi phí đầu tư.

Theo thống kê của cơ quan Agreste, trực thuôc bộ Nông Nghiệp Pháp, việc các nhà trồng trọt chuyển sang khai thác các loại rau quả khác đã khiến cho sản lượng cà chua năm nay giảm đến gần 15% so với năm 2022. Theo luật cung cầu, điều này làm tăng thêm giá cà chua tươi, nhất là loại được trồng ở Pháp. Thế nhưng, theo tuần báo L'Obs, vấn đề không chỉ dừng lại ở đó, vì cả hai nước Maroc và Tây Ban Nha, nổi tiếng là các quốc gia hàng đầu xuất khẩu cà chua sang toàn châu Âu, cũng phải đối mặt với khủng hoảng. Theo số liệu từ Ủy ban Châu Âu, kể từ tháng Giêng năm 2023 cho tới tháng 07/2023, giá cà chua Tây Ban Nha tăng một cách bất thường. Do thời tiết khắc nghiệt, khí hậu thay đổi liên tục, cà chua tươi sản xuất tại Tây Ban Nha đã tăng giá khoảng 40% so với mức giá trung bình trong giai đoạn 2018-2022.

Giá đường chế biến sốt cà chua tăng 80%

Về phía Maroc, quốc gia cung cấp hàng đầu cho Pháp nhiều loại thực phẩm tươi, trong năm 2023 cũng bị mất mùa do thiên tai. Các đợt khô hạn, nắng nóng kỷ lục khiến cho vùng sản xuất Souss-Massa giảm đến một phần ba sản lượng, từ 975.000 tấn năm ngoái chỉ còn 695.000 tấn cà chua năm nay. điều đó đã buộc Maroc ban hành quota xuất khẩu, hạn chế ớ mức 700 tấn mỗi ngày. Điều đó tác động đến giá rau quả được bán tại Pháp, kể cả loại cà chua nổi tiếng là có giá mềm nhất trên thị trường.

Về phần các loại sốt, nước chấm cũng như các sản phẩm khác chế biến từ cà chua, chưa có dấu hiệu nào cho thấy giá sẽ giảm bớt trong thời gian tới. Theo tuần báo L'Obs, hiện tượng này phần lớn cũng vì nhu cầu tiêu thụ cà chua dưới dạng sốt hay cô đặc đều ở một mức cao. Hầu hết các loại cà chua đóng hộp loại được dùng làm sốt dùng với mì spaghetti của Ý đều có giá tăng mạnh (từ +20% đến +26%). Các nhãn hiệu nổi tiếng như Panzani, Barilla hay Heinz giảm giá đôi chút về mì ống hay mì sợi, nhưng lại tăng giá sốt cà chua. Sở dĩ giá cà chua hộp không giảm là vì tại Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc, các quốc gia sản xuất đều bị mất mùa, khô hạn thiên tai làm giảm mức thu hoạch.

Bên cạnh đó, theo viện NielsenIQ, chuyên nghiên cứu về các sản phẩm tiêu dùng, các thành phần chế biến khác cũng tăng rất mạnh, đặc biệt là các gói đường trắng (loại thông dụng nhất để chế biến thực phẩm) đã tăng giá đến 80% trong vòng một năm, do phí thu hoạch và vận chuyển. Ngoài ra, giá của loại thùng các tông, chai nhựa hoặc thủy tinh dùng để đóng gói sản phẩm, cũng đã tăng 42% tính từ năm 2021. Điều đó phần nào giải thích vì sao giá cà chua tươi hay đóng hộp từ đây cho tới cuối năm, sẽ vẫn còn cao.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký