Mỹ ‘‘quan ngại sâu sắc’’ về việc Việt Nam kết án 8 thành viên nhóm ‘‘Hiến pháp’’

Chính phủ Mỹ bày tỏ « quan ngại sâu sắc » về việc tòa án Việt Nam kết án 8 thành viên của một tổ chức xã hội dân sự, với tổng cộng 40 năm tù giam. Bản án được đưa ra hôm 31/07/2020.

Thông cáo của chính phủ Mỹ, ngày 13/08/2020, thừa nhận chính quyền Việt Nam « đã có những tiến bộ về phương diện nhân quyền tại một số khu vực, trong những năm gần đây », nhưng đồng thời khẳng định kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho « tất cả những người bị giam giữ bất công », và kêu gọi Hà Nội « cho phép mọi người dân được bày tỏ tự do quan điểm của mình, mà không sợ bị trả thù ».

Trong thông cáo nói trên, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nhấn mạnh : « Các xã hội tự do và cởi mở trên thế giới được củng cố khi các cá nhân được thực hiện quyền tự do biểu đạt của mình. Chúng tôi hối thúc chính phủ Việt Nam đảm bảo những hành động của họ nhất quán với những điều khoản về nhân quyền trong Hiến pháp Việt Nam và những cam kết và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam ».

Những người thuộc nhóm Hiến pháp bị kết án tù gồm các ông bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Hoàng Thị Thu Vang, Đỗ Thế Hóa, Hồ Đình Cương, Ngô Văn Dũng, Trần Thanh Phương, Đoàn Thị Hồng và Lê Quý Lộc. Truyền thông Nhà nước Việt Nam gọi đây là một vụ án « phá rối an ninh ». Tám bị cáo bị khép tội « gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn trật tự xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia ».

Theo cáo trạng, các bị cáo « là những người có tư tưởng bất mãn với chính quyền, lại thường xuyên tiếp xúc với các thông tin trên có nội dung xấu trên mạng xã hội », « đã chia sẻ các video về Facebook cá nhân để kêu gọi, kích động, lôi kéo người tham gia biểu tình ».

Phóng Viên Không Biên Giới lên tiếng

Trước đó, ngày 03/08, tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) cũng kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà báo Ngô Văn Dũng, bị kết án 5 năm tù và 2 năm quản chế, trong vụ án « nhóm Hiến pháp ». Theo RSF, mục tiêu của nhóm Hiến pháp, với ông Ngô Văn Dũng là thành viên, là đấu tranh để thực thi điều 25 Hiến pháp Việt Nam, về quyền tự do ngôn luận.

Đại diện của RSF, phụ trách văn phòng Châu Á Thái Bình Dương, ông Daniel Bastard, nhấn mạnh là « tội duy nhất của ông Ngô Văn Dũng là cho thấy ban lãnh đạo đảng Cộng Sản hiện nay coi thường đến mức độ nào chính bản Hiến pháp của nước CHXHCN Việt Nam ».

Trước khi bị bắt vào năm 2018, ông Dũng là người được biết nhiều trong công luận Việt Nam, với nhiều bài báo và video về các phong trào xã hội tại Việt Nam.

Nhà báo Trương Duy Nhất bị y án 10 năm tù

Vụ phúc thẩm nhà báo Trương Duy Nhất, tại tòa án Hà Nội, là một vụ án khác được dư luận quan tâm. Phiên tòa kết thúc hôm qua, 14/08/2020. Tòa y án sơ thẩm ông Nhất 10 năm tù giam. Ông Trương Duy Nhất, cựu trưởng văn phòng Trung Trung Bộ của báo Đại Đoàn Kết, bị kết tội đã « có hành vi làm trái công vụ, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 13 tỷ đồng », trong vụ mua nhà công sản làm văn phòng đại diện báo Đại Đoàn Kết.

Theo phía luật sư bào chữa, sau khi luật sư dồn dập nêu ra nhiều vấn đề pháp lý chứng minh ông Trương Duy Nhất vô tội, chủ tọa phiên tòa đã buộc phải « can thiệp bằng tuyên bố chấm dứt tranh luận ». Tại phiên tòa nói trên, trong lời nói sau cùng vào cuối phiên tòa, ông Trương Duy Nhất có bài phát biểu ngắn, được đăng tải trên mạng xã hội.

Trong bài phát biểu nói trên, ông Nhất khẳng định : « Trong vụ việc này, tôi là người mang lại lợi ích lớn lao cho báo Đại Đoàn Kết, không phải là người gây thiệt hại, không có bất kỳ hành vi sai trái nào, không vụ lợi hay động cơ gì cả và cũng không phạm tội. Tất cả chỉ là một đòn thù chính trị đê hèn nhằm dập tắt tiếng nói của Trương Duy Nhất. Đòn thù nhơ nhớp của các thế lực què quặt về tư duy, lú lẫn về trí tuệ » (theo trang FB của luật sư Lê Công Định).

Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) vinh danh 3 nhà báo, bloggers Việt Nam Trương Duy Nhất, Phạm Chí Dũng, và linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh là « các anh hùng thông tin » nhân Ngày Tự Do Báo Chí Thế Giới, ngày 03/05/2014.

