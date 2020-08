VIỆT NAM - TƯ PHÁP

Việt Nam khởi tố, bắt tạm giam chủ tịch thành phố Hà Nội

Ảnh tư liệu: Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (áo trắng) tiếp xúc với dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 22/04/2017. AFP - STR

Anh Vũ 6 phút

Chiều tối ngày hôm qua, 28/08/2020, báo chí chính thức tại Việt Nam đồng loạt đưa tin Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công An đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam (4 tháng) đối với ông Nguyễn Đức Chung, chủ tịch UBND TP Hà Nội, « để điều tra hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước ».