Việt Nam: 11 NGO kêu gọi LHQ lên tiếng để vụ Đồng Tâm được ‘‘xét xử công bằng’’

Việt Nam: 11 NGO kêu gọi LHQ lên tiếng để vụ Đồng Tâm được ‘‘xét xử công bằng’’

Ảnh tư liệu: Cựu chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung (áo trắng) tiếp xúc với dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội ngày 22/04/2017. AFP - STR

Ngày mai, 07/09/2020, một tòa án tại Hà Nội mở phiên xử « vụ án Đồng Tâm ». Vụ tranh chấp đất đai kết thúc bằng sự can thiệp của lực lượng an ninh. Bốn người chết trong cuộc can thiệp, gồm một dân làng và ba công an. Trong số 29 bị cáo, là dân làng, nhiều người bị truy tố với khung hình phạt tối đa tử hình. 11 tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước gửi thư ngỏ đến Liên Hiệp Quốc kêu gọi can thiệp để vụ án được « xét xử công bằng »