Tại Diễn Đàn ARF, Việt Nam tố cáo các vụ vi phạm quyền của các nước ven biển

Ngày 12/09/2020, hội nghị ngoại trưởng các nước thuộc Diễn Đàn An Ninh Khu Vực ASEAN (ARF) lần thứ 27 khai mạc theo hình thức trực tuyến do dịch Covid-19. Hồ sơ Biển Đông chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình nghị sự của đại diện 27 thành viên. Với tư cách nước chủ trì hội nghị, Việt Nam bày tỏ mối « quan ngại sâu sắc » trước các vụ « vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ven biển ».

Phát biểu khai mạc Diễn Đàn ARF, ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh đến nhu cầu cần phải « duy trì, thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông ». Ông còn tuyên bố rằng Việt Nam « chia sẻ quan ngại sâu sắc về những diễn biến, vụ việc phức tạp, các hành động vi phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các nước ven biển ».

Tuy không nêu đích danh, nhưng ngoại trưởng Việt Nam muốn nói đến những hành vi của Trung Quốc trong thời gian qua tại Biển Đông, liên tục sách nhiễu các hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí cũng như đánh cá của các nước láng giềng như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia…

Ngoại trưởng Việt Nam cũng nhấn mạnh yêu cầu « thượng tôn pháp luật, tự kiềm chế, không có các hành động gây phức tạp thêm tình hình, không quân sự hóa, giải quyết các tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982 ».

Quan điểm trên đây đã được Diễn Đàn ARF ghi nhận. Theo bộ Ngoại Giao Việt Nam thì « trước những diễn biến phức tạp, vụ việc nghiêm trọng và các hành động vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước Luật biển (UNCLOS) 1982 » ở Biển Đông, Diễn Đàn ARF đã yêu cầu các bên tự kiềm chế, tránh làm phức tạp thêm tình hình, không quân sự hóa khu vực này.

Diễn Đàn ARF cũng ủng hộ việc sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giữa ASEAN và Trung Quốc trên cơ sở « phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 », và tái khẳng định rằng « UNCLOS 1982 là khuôn khổ pháp lý điều chỉnh mọi hoạt động trên các vùng biển và đại dương ».

Diễn Đàn ARF là một cơ chế đối thoại an ninh hiếm hoi tập hợp hầu hết các tác nhân quan trọng trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có 10 nước ASEAN cùng với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, New Zealand, Ấn Độ, Nga và đặc biệt là Bắc Triều Tiên.

