VIỆT NAM - NHÂN QUYỀN

Việt Nam: Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế phản đối vụ bắt giữ nhà báo Phạm Đoan Trang

Nhà báo Phạm Đoan Trang © amnesty.org

Trọng Thành 3 phút

Nhà tranh đấu cho nhân quyền và tự do ngôn luận Phạm Đoan Trang bị công an Việt Nam bắt đúng vào ngày Việt Nam và Mỹ tổ chức đối thoại nhân quyền thường niên, thứ Ba mùng 6 tháng 10/2020. Ngày hôm qua, 07/10/2020, nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, như tổ chức Ân Xá Quốc Tế, Phóng Viên Không Biên Giới, Human Rights Watch, đã lên tiếng phản đối và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà tranh đấu.