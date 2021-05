Covid-19 : Số ca nhiễm mới ở mức kỷ lục, bộ Y Tế Việt Nam họp khẩn

Thanh tra y tế cùng công an kiểm tra vệ sinh tại một quán ăn ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 25/05/2021.

Tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh có biến chuyển xấu. Hôm nay, 25/05/2021, lần đầu tiên, Việt Nam có số ca nhiễm mới thường nhật trên 400 người. Chính phủ Việt Nam thông báo họp khẩn và mở rộng các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh.

Cụ thể, theo số liệu do bộ Y Tế Việt Nam cung cấp được Reuters dẫn lại, số ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ là 457, cao gần gấp 2,5 lần so với mức kỷ lục gần đây nhất là 187 người ngày 16/05/2021 và hơn gấp 10 lần so với lúc đỉnh dịch lần thứ nhất hồi năm 2020. Phần lớn số ca nhiễm mới hôm nay tập trung ở tỉnh Bắc Giang.

Các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang là hai ổ dịch lớn nhất hiện nay, với tổng cộng hơn 2.800 ca nhiễm bệnh tính từ cuối tháng 4/2021 đến nay. Đây là những khu vực có nhiều khu công nghiệp như khu nhà xưởng của Samsung tại Bắc Ninh hay hãng Foxconn ở Bắc Giang.

Trong bối cảnh này, bộ Y Tế Việt Nam họp khẩn với lãnh đạo Y Tế tỉnh Bắc Giang và chính phủ đề nghị « phong tỏa » tất cả các khu nhà ở của công nhân ở Bắc Giang.

Hiện nay, dịch bệnh đã lan ra khắp 30 trong số 63 tỉnh thành. Chính quyền thủ đô Hà Nội hôm nay, ra thông báo đóng cửa các quán ăn, và cấm các cuộc tụ tập đông người ở nơi công cộng, kể cả tập thể dục ở các công viên.

Theo nhận định của Reuters, dịch bệnh tái bùng phát đang đặt ra nhiều thách thức lớn cho Việt Nam, cho đến giờ được cho là đã thành công trong việc sớm ngăn chặn các đợt dịch bùng phát, và tránh được nhiều thiệt hại kinh tế mà nhiều nước láng giềng đang phải hứng chịu.

