Việt Nam phê duyệt khẩn cấp vac-xin ngừa Covid-19 của Trung Quốc

Ảnh minh họa : Vac-xin ngừa Covid-19 do Trung Quốc sản xuất

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin chính thức tại Việt Nam cho biết, hôm nay 04/06/2021, bộ Y Tế Việt Nam đã chính thức phê duyệt vac-xin ngừa Covid do hãng Sinopharm của Trung Quốc sản xuất, trong bối cảnh chính quyền vừa lo chống đợt địch dịch mới, đồng thời gấp rút tìm nguồn cung ứng vac-xin.

Quảng cáo Đọc tiếp

Đây là vac-xin phòng Covid thứ ba được chính quyền Việt Nam phê chuẩn, sau vac-xin AstraZeneca của Anh và Sputnik V của Nga. Việt Nam đang phải đối phó với đợt dịch Covid-19 thứ tư, bùng lên từ hồi cuối tháng 4 vừa qua với mức độ lây nhiễm lớn và phức tạp hơn tất cả các đợt trước. Cũng từ đợt dịch thứ tư này, Việt Nam mới bắt đầu đẩy mạnh chương trình mua vac-xin .

Ngày 02/06, bộ trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam đang cố gắng tìm nguồn cung ứng để trong năm nay có được 150 triệu liều vac-xin đủ tiêm chủng cho 75% của 98 triệu dân để hy vọng đạt miễn dịch cộng đồng vào đầu năm tới. Lãnh đạo Y Tế Việt Nam cũng thông báo sẽ được cung ứng 20 triệu liều vac-xin Sputnik V của Nga trong năm nay.

Theo báo chí trong nước, chính phủ Việt Nam quyết định cấp phép « có điều kiện » đối với vac-xin của hãng Sinopharm Trung Quốc. Trong khi chờ đưa ra sử dụng, viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, phối hợp với cục Khoa học Công nghệ (bộ Y tế) tổ chức đánh giá tính an toàn và hiệu quả của vac-xin. Nguồn tin riêng của báo Tuổi Trẻ cho biết, hiện Việt Nam chưa đặt mua vac-xin này, « nhưng Việt Nam được phía Trung Quốc tặng vac-xin, số lượng tặng chưa được thông báo ».

Đến giờ Việt Nam mới nhận được gần 2,9 triệu liều vac-xin ngừa Covid AstraZenzeca và đã triển khai tiêm được 1 triệu liều.

Tổng số ca nhiễm ghi nhận từ đầu dịch tại Việt Nam đến ngày hôm qua là 8.115 ca, trong đó gần 60% là của đợt dịch lần này. Việt Nam cũng ghi nhận có tổng cộng 49 người tử vong.

WHO không công nhận « biến thể lai » Anh - Ấn Độ tại Việt Nam

Liên quan đến thông tin về sự xuất hiện « biến thể lai » giữa hai chủng Anh và Ấn Độ, theo thông báo của bộ trưởng Y Tế Việt Nam hôm 29/05, trả lời báo Nhật Nikkei Asia, hôm 02/06, ông Kidong Park đại diện của WHO tại Việt Nam khẳng định : « biến thể được phát hiện (theo thông báo của bộ Y Tế Việt Nam) thuộc biến thể Delta (tức chủng Ấn Độ theo tên gọi chính thức mới của WHO), với một số đột biến gien bổ sung » và « vào thời điểm hiện tại, không tồn tại một biến thể lai mới tại Việt Nam, theo định nghĩa của WHO ».

Đại diện của WHO tại Việt Nam nhấn mạnh là bản thân biến thể Delta (tức chủng Ấn Độ) đã là « nguy hiểm », bởi virus này có mức độ lây nhiễm rất cao, và biến thể mà bộ Y Tế Việt Nam mới công bố, cho dù có một số thay đổi, nhưng vẫn thuộc chủng Delta đã phát hiện. Hiện WHO không đưa ra báo động nào về biến thể này. Theo đại diện của WHO tại Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tiếp tục theo dõi biến đổi của chủng Delta tại Việt Nam trong những tuần tới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký