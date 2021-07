Việt Nam phong tỏa Thành phố Hồ Chí Minh vì Covid

Chính quyền Việt Nam ra lệnh phong tỏa 9 triệu dân Thành phố Hồ Chí Minh kể từ 0 giờ ngày 09/7/2021 trong vòng hai tuần, do số người bị lây nhiễm virus corona tăng mạnh trong đợt dịch mới.

Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh tức Sài Gòn cũ có khoảng 8.000 ca dương tính trong đợt dịch mới (27/04 đến 06/07). Riêng trong ngày 08/07 Việt Nam ghi nhận thêm 645 ca dương tính trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có đến 481 ca.

Chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong tuyên bố chính quyền buộc phải có những biện pháp cứng rắn hơn để có thể nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, « hy sinh lợi ích ngắn hạn để bảo đảm sức khỏe, tính mạng cho nhân dân và sự phát triển lâu dài ». Trước đó phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã kêu gọi Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao thêm một mức giãn cách xã hội.

AFP dẫn tin từ truyền thông trong nước cho biết, với « giãn cách theo Chỉ thị 16 », người dân chỉ có thể ra khỏi nhà để mua thực phẩm hoặc thuốc men. Cư dân từ hôm qua đã đổ xô đi mua hàng, trong lúc ba trong số các chợ đầu mối lớn nhất đã bị đóng cửa. Các hoạt động không thiết yếu đều bị ngưng, xe ôm bị cấm trừ người đi giao hàng, cấm luôn việc bán thức ăn mang về, gia tăng nguồn hàng thực phẩm cung ứng.

Có ít nhất 10 tỉnh ngưng đường bay đến Sài Gòn. Theo thông tin mới nhất, tỉnh Đồng Nai tối ngày 08/07 cũng quyết định « giãn cách theo Chỉ thị 16 » từ 0 giờ ngày 09/07 như Sài Gòn.

Trên 80 ca dương tính được ghi nhận tại trại giam Chí Hòa, cả quản giáo lẫn phạm nhân đều nằm trong số người bị lây nhiễm. Những phát súng được nghe thấy tại nhà tù này từ hôm thứ Ba 06/07 nhưng hãng tin Pháp không rõ lý do. Theo báo Công an Nhân dân, một số can phạm « kích động gây rối » và công an thành phố đã điều động lực lượng để « ổn định tình hình », chuyển một số phạm nhân về trại khác ở Củ Chi. Báo chí Nhà nước cho biết thêm, tối 03/07 có một phạm nhân tạm giam tại Chí Hòa bị nhiễm virus corona và tử vong tại bệnh viện.

Cũng theo AFP, ban đầu Việt Nam là kiểu mẫu chống dịch Covid, tuy nhiên hiện nay Việt Nam gặp khó khăn trong việc mua vac-xin và tung ra chiến dịch tiêm chủng. Bộ Y Tế cho biết quốc gia 100 triệu dân này chỉ mới có được 4 triệu liều vac-xin.

Riêng về các hoạt động từ thiện như phát cơm giúp người nghèo, ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng vẫn được phép nếu bảo đảm yêu cầu, không tụ tập quá hai người. Trả lời RFI Việt ngữ, bạn Nguyễn Vương Trường Thành phụ trách nhóm Đêm Sài Gòn hàng đêm vẫn đi phát quà cho người vô gia cư, cho biết từ ngày mai nhóm phải thay đổi cách hoạt động.

« Nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn hàng tháng tổ chức các chương trình như phát quà cho các cô chú vô gia cư, phát phần ăn cho những cô chú ở bệnh viện. Tụi em vận động kinh phí trên mạng xã hội, các mạnh thường quân, ngoài ra còn đi bán sữa chua nếp cẩm hằng đêm để gây quỹ. Từ hồi Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách cho tới nay mỗi đêm tụi em phát 1.000 phần ăn cho cô chú vô gia cư. Và ngày mai theo Chỉ thị 16, mỗi ngày cũng phát 1.000 vào buổi sáng. Cách làm của tụi em là chia ra thành nhiều địa điểm nhỏ, chẳng hạn 5 đến 10 địa điểm, để đồ ăn trên bàn, cô chú nào cần thì tới lấy ».

