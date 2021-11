COP26 : Việt Nam tham gia cam kết loại bỏ dần điện than

Nhiều nhà đấu tranh môi trường hóa trang thành nhân vật Pokemon Pikachu phản đối việc Nhật Bản sử dụng than đá gần Hội nghị COP26 ở Glasgow, Scotland, ngày 04/11/2021.

Ngừng sử dụng than là yếu tố vô cùng quan trọng để đạt được các mục tiêu khí hậu đề ra trên quy mô toàn cầu. Tại hội nghị COP26, ngày 04/11/2021, khoảng 40 nước, trong đó có Việt Nam, cùng với nhiều vùng lãnh thổ và nhiều tổ chức, đã cam kết dần ngừng sử dụng chất đốt này. Vương quốc Anh cho biết Việt Nam là một trong số 18 quốc gia lần đầu tiên đồng ý loại bỏ và không xây dựng hoặc đầu tư vào các nhà máy điện than mới.

Các nước tham gia thỏa thuận ngừng sử dụng than đá cam kết không đầu tư vào những nhà máy điện than mới ở trong nước và nước ngoài. Theo kế hoạch được chính phủ Anh công bố, các nước giầu sẽ giảm dần sản xuất điện than trong những năm 2030. Thời hạn này sẽ được kéo dài đến những năm 2040 cho những nước nghèo hơn.

Tuy nhiên, theo Reuters, việc tôn trọng cam kết và tiến độ ngừng sử dụng dụng than đã vẫn không chắc chắn. Dù sao, ông Kwasi Kwarteng, quốc vụ khanh Anh đặc trách về doanh nghiệp và năng lượng, vẫn tỏ ra lạc quan : « Hồi kết của than đá đến gần. Thế giới đang đi đúng hướng, giờ là lúc xây dựng một tương lai được nuôi dưỡng bằng các năng lượng sạch ».

Năm 2019, than đá vẫn chiếm đến 37% lượng điện sản xuất trên thế giới, trong khi đây lại là chất đốt gây ô nhiễm nhất và thải nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính nhất. Tuy nhiên, đối với những nước phụ thuộc vào nguồn nhiệt điện, như Nam Phi, Ba Lan, Ấn Độ hay Việt Nam, than đá cũng là chất đốt giá rẻ và khai thác được ở địa phương.

Trong những năm gần đây, số dự án nhà máy điện than mới đã giảm, nhưng một số nước như Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Trung Quốc vẫn có kế hoạch xây nhà máy mới. Anh Quốc, nước chủ nhà COP26, không nêu rõ là việc Việt Nam tham gia cam kết loại bỏ dần than đá ảnh hưởng gì đến những dự án đang trong giai đoạn tiền sản xuất hay không.

