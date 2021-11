Việt Nam : Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội bắt đầu hoạt động

Hôm nay, 06/11/2021, 10 năm sau khi khởi công, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thủ đô Hà Nội, tuyến Cát Linh - Hà Đông, đã chính thức vận hành. Công trình đã bị chỉ trích nặng nề do chậm trễ nhiều năm và chi phí xây dựng đã tăng gần gấp đôi so với dự kiến ban đầu.

Hôm nay, một đoàn tàu của tuyến đường sắt đô thị này đã rời ga Cát Linh chở theo những hành khách đầu tiên trên một đoạn đường dài 13 km đến Hà Đông. Theo báo chí trong nước, trong 15 ngày đầu tiên tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành, hành khách sẽ được đi miễn phí.

Chính quyền thành phố Hà Nội hy vọng là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên này sẽ giúp giải quyết tình trạng kẹt xe kinh niên ở thủ đô và giúp giảm bớt tình trạng ô nhiễm nặng nề tại thành phố có đến 9 triệu dân này.

Hiện nay đường phố Hà Nội hầu như lúc nào cũng chật kín xe, nhất là xe gắn máy. Theo số liệu của công an được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, số xe gắn máy từ 2 triệu chiếc năm 2008 đã tăng lên thành 5,7 triệu chiếc năm 2020. Trong thời gian đó, số xe hơi từ 185.000 chiếc cũng tăng lên thành 700.000 chiếc.

Vào những giờ cao điểm, người dân thành phố có thể bị kẹt xe nhiều tiếng đồng hồ. Cho tới nay, phương tiện giao thông công cộng duy nhất ở thủ đô Việt Nam là xe bus, mà cũng rất ít người sử dụng phương tiện này. Theo Chi cục bảo vệ môi trường Hà Nội, giao thông cũng chính là nguồn chủ yếu gây ô nhiễm không khí ở thành phố này.

Công trình xây dựng tuyến đường sắt đô thị đầu tiên Cát Linh – Hà Nội đã bị ngưng lại nhiều lần do các vấn đề về an toàn và chi phí, đã tăng vọt lên tới 900 triệu đô la so với ngân sách dự kiến ban đầu là 500 triệu đô la.

Từ đây đến năm 2030, Hà Nội dự kiến có thể sẽ có 9 tuyến đường sắt đô thị. Còn tại Sài Gòn, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên, tuyến số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) cũng đang bị chậm tiến độ xây dựng, một phần là do đại dịch Covid-19. Theo dự kiến, đến cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024, tuyến đường này mới có thể hoàn thành để đưa vào hoạt động.

