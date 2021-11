HRW kêu gọi Hoa Kỳ gây áp lực để Việt Nam thả các nhà bất đồng chính kiến

Nhân Đối thoại nhân quyền song phương Việt – Mỹ, dự kiến diễn ra hôm nay, 09/11/2021, tại Washington, tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch (HRW) đã kêu gọi chính phủ Mỹ sử dụng cơ hội này để yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho các nhà bất đồng chính kiến và cải thiện các vấn đề nhân quyền khác tại Việt Nam.

Lời kêu gọi của HRW, được công bố hôm qua 08/11, nhấn mạnh là « chính quyền Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất là 145 người chỉ vì họ thực hành các quyền cơ bản một cách ôn hòa ». Tính riêng trong năm 2021, nhà cầm quyền đã kết án và bỏ tù ít nhất là 31 người, hầu hết chỉ vì đã bày ý kiến trên mạng ngược lại với quan điểm của chính quyền. Công an Việt Nam đã bắt giữ ít nhất 26 người khác, trong đó có nhà vận động nhân quyền Nguyễn Thúy Hạnh bị bắt với tội danh « ngụy tạo » thông tin mang động cơ chính trị, với mục tiêu « tuyên truyền chống nhà nước ».

Theo HRW, chính quyền Việt Nam đã và đang « cản trở nghiêm trọng các quyền dân sự và chính trị cơ bản, trong đó có quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do lập hội và nhóm họp, cũng như tự do tôn giáo và tín ngưỡng (…) những người dân lên tiếng công khai chỉ trích các nhà lãnh đạo chính phủ hoặc Đảng Cộng Sản trên mạng xã hội thường xuyên bị sách nhiễu, đe dọa, theo dõi gắt gao, hạn chế quyền tự do đi lại, hành hung thân thể, và bắt giữ. Sau khi bị bắt giữ vì thực hành các quyền của mình, người bị bắt lại bị thẩm vấn thô bạo, tạm giam dài ngày mà không được tiếp xúc với luật sư hay gia đình, và bị xử bởi các tòa án bị chính trị chi phối, bị áp đặt các mức án tù ngày một nặng hơn ».

HRW cũng nhắc lại việc chỉ vài giờ sau cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ lần thứ 24 vào tháng 10 năm ngoái (được tổ chức qua mạng do dịch bệnh), chính quyền Việt Nam đã bắt giữ bà Phạm Đoan Trang, một nhà hoạt động nhân quyền có nhiều ảnh hưởng.

Theo HRW, chính quyền Hoa Kỳ « nên đặt quan ngại về nhân quyền vào vị trí trung tâm trong tất cả các mối tương tác với Việt Nam, chứ không chỉ hạn chế trong một cuộc đối thoại mỗi năm một lần ».

