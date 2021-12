Việt Nam-Nga tiếp tục phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

© Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Sau cuộc họp thượng đỉnh tại Matxcơva hôm qua, 30/11/2021, trong khuôn khổ chuyến viến thăm chính thức nước Nga, chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và tổng thống Vladimir Putin đã ra một tuyên bố chung về « Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga đến năm 2030 ».

Hà Nội và Matxcơva đã nâng cấp quan hệ song phương lên thành Đối tác Chiến lược Toàn diện từ năm 2012. Bản tuyên bố chung được công bố và đăng trên cổng thông tin điện tử chính phủ Việt Nam, sau cuộc hội đàm giữa ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Vladimir Putin khẳng định, Việt Nam và Nga « có cách tiếp cận gần gũi và tương đồng » trên hầu hết các vấn đề quốc tế và khu vực.

Trong tuyên bố chung, đặc biệt lãnh đạo hai nước nhấn mạnh Nga và Việt Nam sẽ « không liên minh hoặc thỏa thuận với bên thứ ba nhằm có các hành động phương hại đến độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như lợi ích cơ bản của nhau ». Đặc biệt hai nước sẽ « phối hợp chặt chẽ » nhằm ngăn chận việc « lợi dụng nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ của mỗi quốc gia ».

Riêng về Biển Đông, bản tuyên bố chung của chủ tịch nước Việt Nam và tổng thống Nga cho biết hai nước ủng hộ việc thực hiện « đầy đủ và hiệu quả » Tuyên bố về ứng xử của các bên tại Biển Đông năm 2002 ( DOC ) và « hoan nghênh » các nỗ lực sớm thông qua Bộ quy tắc về ứng xử của các bên ở Biển Đông ( COC ).

Việt Nam và Nga cũng sẽ « phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải và hàng không và các hoạt động thương mại không bị cản trở », chủ trương « không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực » và giải quyết các tranh chấp giữa các bên liên quan bằng các biện pháp hòa bình theo luật pháp quốc tế, như Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982.

Về kinh tế, hai vị lãnh đạo Việt Nam Nga tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng và dầu khí, hợp tác được xem là « trụ cột quan trọng hàng đầu » của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

