Việt Nam khôi phục các đường bay quốc tế như trước đại dịch

Chính quyền Việt Nam hôm nay, 14/02/2022, thông báo toàn bộ các đường bay quốc tế sẽ được phép mở lại như trước đại dịch Covid-19.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết kể từ ngày 15/02, mọi biện pháp hạn chế về tần suất khai thác các chuyến bay quốc tế, với mục tiêu phòng dịch như trong hai năm qua, sẽ được dỡ bỏ hoàn toàn. Tần suất chuyến bay phụ thuộc vào quy định của cơ quan hàng không các quốc gia liên quan và nhu cầu thị trường.

Báo chí trong nước cho hay, đến thời điểm này, tất cả các quốc gia mà Việt Nam đề nghị khôi phục đường hàng không đều đã đồng ý, ngoại trừ Trung Quốc. Trước đó, từ tháng 11/2021, Việt Nam đã dần dần mở lại các đường bay quốc tế thường lệ với một số quốc gia, vùng lãnh thổ, nhưng vẫn hạn chế tần suất khai thác theo yêu cầu phòng dịch.

Theo AFP, các du khách đến Việt Nam sẽ phải có giấy chứng nhận tiêm chủng đầy đủ và tuân thủ thời gian cách ly ba ngày tại nhà, hoặc tại khách sạn.

Trong thời gian gần đây, hàng ngày Việt Nam vẫn còn hơn 20.000 ca nhiễm mới (cao gấp đôi so với đỉnh dịch trước đây), nhưng áp lực lên hệ thống bệnh viện được coi là đã giảm nhiều. Số ca nặng đang phải điều trị tại các bệnh viện hiện tại là hơn 2.600 người, giảm hơn một nửa so với giữa tháng 1 (5.600 ca nặng ngày 20/01). Trong tuần qua, mỗi ngày vẫn có trung bình 89 người chết vì Covid, trong lúc vào thời gian đầu năm, số nạn nhân do Covid là trung bình 229 người ngày.

Việt Nam đang từng bước trở lại cuộc sống bình thường. Sáng hôm nay 14/02, hơn 1 triệu học sinh từ mầm non đến lớp 6 ở TP HCM đã chính thức đi học lại sau 9 tháng ở nhà học trực tuyến để phòng dịch. Học sinh từ lớp 7 đến 12 ở TP HCM và nhiều địa phương khác đã trở lại trường trước đó.

