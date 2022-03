VIỆT NAM - COVID-19

Trong bối cảnh số ca nhiễm mới đang tăng cao, Việt Nam thay đổi mục tiêu phòng chống Covid-19 để giảm thiểu tối đa tác động đến người dân.

Theo báo chí trong nước, hôm qua, 17/03/2022, chính phủ Hà Nội vừa đề ra mục tiêu mới về kiểm soát dịch, cụ thể chuyển từ kiểm soát số ca nhiễm Covid mới sang kiểm soát ca nhập viện có nguy cơ cao, rất cao và ca tử vong. Theo mục tiêu mới này, chính phủ cam kết là « tất cả người nhiễm Covid-19 chuyển nặng, nguy kịch đều được chăm sóc, điều trị ».

Cũng hôm qua, trong nghị quyết về chương trình phòng, chống dịch Covid-19, chính phủ Việt Nam đã đề nghị xem xét việc chuyển bệnh Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A ( đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh ) sang nhóm B (nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong ).

Vào tháng 04/2020, chính phủ Việt Nam đã tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn quốc, xếp bệnh này vào loại bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Theo số liệu do bộ Y Tế Việt Nam công bố, trong ngày hôm qua, 17/03/2022, Việt Nam đã có thêm 178.112 ca nhiễm Covid mới, giảm gần 2.500 so với hôm thứ tư. Cũng theo các số liệu chính thức, trong tuần qua, số ca nhiễm mới trung bình mỗi ngày là 170.000, tuy nhiên số ca tử vong trung bình mỗi ngày chỉ là 75 người, giảm 14% so với tuần trước đó. Số ca tử vong giảm trong những tháng gần đây chính là nhờ Việt Nam nay có tỷ lệ chích ngừa Covid rất cao.

