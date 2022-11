Chiến tranh Việt Nam : Mùa đông năm 1972, lần đầu tiên B 52 Mỹ rải bom vào thủ đô Hà Nội

ÔN LẠI LỊCH SỬ

Ngày 18/12/1972, 129 chiếc máy bay B 52 trên bầu trời Hà Nội, bay theo đội hình vào ném bom từng đợt liên tục. Đài Tiếng Nói Việt Nam của Bắc Việt (Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa) cho biết, oanh tạc cơ chiến lược B 52 của không quân Mỹ bắt đầu thả bom vào khu đông dân ở nhiều nơi, trong đó có thủ đô Hà Nội, vào khoảng 7 giờ tối. Nhiều cơ sở dân sự như bệnh viện, trường học, nhà thờ, ga xe lửa … bị phá huỷ.

Trong cuốn sách “Đối Mặt với B 52”, xuất bản năm 2012, ghi lại hồi ức của 116 người về cuộc không kích của Hoa Kỳ năm 1972, ông Nguyễn Văn Cầu thuật lại, được trang mạng Vietnam Plus trích dẫn : “Nhà tôi ở ngõ Sân Quần, phố Khâm Thiên. Cái đêm 18, nó đánh ở ga Yên Viên, 21 thì đánh ga Hàng Cỏ, 22 đánh Bệnh viện Bạch Mai,… Ngày 26, khoảng 11 giờ kém 15 phút, bắt đầu còi báo động. Còi rú lên, tôi được lệnh lên số 75 Hàng Bồ, có hai phân xưởng in báo trên đấy. Lên tới nơi, thấy súng bắn chung quanh bốn phía, sáng rực lên…Tới đầu Khâm Thiên, thấy dây điện đứt, nhà cửa đổ nát. Trong ngõ có cái hầm tập thể to, ôi giời ơi, nó cho mấy quả bom 500 cân, chết chẳng toàn thây. 41 người chết. Gia đình tôi mất sáu người. Tôi đi tìm vợ chỉ còn nửa người trên, thằng con chỉ còn mỗi cái chân. Tôi nhận ra được vì nó có cái sẹo bị bỏng ngày xưa”.

Chiến dịch Linebacker II được tiến hành theo mệnh lệnh của tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon : “Sử dụng nỗ lực tối đa”, “phá huỷ tối đa”. Một quyết định được ra vào phút chót, theo báo Pháp Le Monde, chỉ 5 ngày sau khi các nhà đàm phán của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà (Bắc Việt Nam) bước ra khỏi bàn đàm phán, từ chối các yêu cầu của Hoa Kỳ : trao trả tù binh, từ bỏ ý định lật đổ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam do Mỹ hậu thuẫn, rút quân khỏi Lào và Cam Bốt. Theo trang Historynet, chỉ thị của Nixon đã khiến bộ Tư Lệnh Không Quân Chiến Lược Hoa Kỳ bất ngờ và dường như không có sự chuẩn bị.

Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, các phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam được phát động tại nhiều nơi. Quốc Hội Mỹ từ chối tài trợ cho cuộc chiến ở Việt Nam và được cho là đã yêu cầu Nixon từ bỏ miền Nam Việt Nam. Năm 1972, chỉ còn khoảng 70 000 lính Hoa Kỳ hiện diện tại miền nam Việt Nam, so với 543 000 vào năm 1969. Các cuộc đàm phán bí mật giữa cố vấn chính phủ Bắc Việt Lê Đức Thọ và cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Henri Kissinger diễn ra từ cuối những năm 1960 và các bên đổi lỗi cho nhau vì không tìm được đồng thuận.

Qua chiến dịch Linebacker II, với cuộc không kích lớn nhất vào Hà Nội chủ yếu bằng máy bay B52, Hoa Kỳ muốn buộc chính phủ Bắc Việt quay lại bàn đàm phán trước khi cuộc họp của Quốc Hội Hoa Kỳ diễn ra, đồng thời cũng là để khẳng định sự ủng hộ Mỹ đối với chính quyền Việt Nam Cộng Hoà của tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ở miền Nam Việt Nam.

Máy bay B52 bị bắn hạ năm 1972 (INA)

Từ ngày 18 đến 29 tháng 12 năm 1972, chiến dịch Linebacker II huy động hàng chục B 52 và các loại máy bay ném bom khác. Miền Bắc Việt Nam được Liên Xô tài trợ các loại vũ khí tối tân, như tên lửa đất đối không SAM cũng như nhiều loại pháo phòng không và một số máy bay chiến đấu MiG-21.

Sau hơn chục ngày đêm, cuộc ném bom chấm dứt. Theo BBC, hơn 1000 người đã thiệt mạng, báo chí Việt Nam đưa ra con số hơn 4000 người. Chính quyền Hà Nội tuyên bố đã bắn hạ 81 máy bay của Hoa Kỳ, trong đó có 34 máy bay B 52, đồng thời tố cáo Mỹ đã thả 100 000 tấn bom xuống miền Bắc, chủ yếu là ở thủ đô Hà Nội và thành phố cảng Hải Phòng. Báo chí Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà gọi đây là trận « Điện Biên Phủ trên không ». Trong khi đó, Hoa Kỳ đưa ra con số 15 B 52 bị hạ và đã thả 20 000 tấn bom. Theo trang Indomemoire, Washington cho rằng chiến dịch chiến dịch Linebacker II chỉ kéo dài 11 ngày, thay vì 12 như Bắc Việt nói.

Theo trang mạng Politico, một số nhà sử học cho rằng cuộc tấn công vào Giáng Sinh năm 1972 (chiến dịch Linebacker II) đã buộc Bắc Việt Nam quay lại bàn đàm phán và trích dẫn khẳng định của cố vấn an ninh quốc gia Henry Kissinger, đại diện phái đoàn đàm phán của Mỹ: « Chúng tôi thả bom vào miền Bắc Việt Nam là để họ chấp nhận nhượng bộ ». Một số khác thì cho rằng cuộc tấn công này không tác động nhiều, mà chỉ làm tăng các tổn thất về người và của.

Ngày 27/01/1973, tại Paris, đại diện bốn bên, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (Bắc Việt), Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa, đã ký Hiệp định lập lại hoà bình, chấm dứt chiến tranh Việt Nam. Về cơ bản, văn hiệp định được cho là giống với bản dự thảo được đưa ra từ 3 tháng trước đó, tháng 10/1972.

Theo giảng viên tại Sciences Po, ông Gaidz Minassian : « Thông thường, trong các cuộc chiến tranh, có một giai đoạn mà cần phải có cả công cụ ngoại giao và công cụ quân sự, cưỡng chế, để đối phương, kẻ thù không có lựa chọn nào khác là phải vào đàm phán. Thông thường, điều rất có thể xẩy ra mà các bên tham chiến không ngờ tới, đó là ranh giới giữa ngoại giao và chiến tranh biến mất. Người ta thường nghĩ rằng ngoại giao là giải pháp khác ngoài việc dùng vũ lực. Nhưng đôi khi chính ngoại giao lại khai mào cho việc sử dụng vũ lực. Và cuộc tấn công mùa đông năm 1972 chính là nằm giai đoạn này, đó là tạo một công cụ ngoại giao để buộc kẻ thù bước vào giai đoạn đàm phán hòa bình ».

Tháng 10/1973, giải Nobel Hòa Bình được trao cho Henry Kissinger và Lê Đức Thọ, hai nhà đàm phán chính. Tuy nhiên, Lê Đức Thọ đã từ chối nhận giải và nói với Kissinger rằng « hòa bình vẫn chưa được lặp lại ở miền Nam Việt Nam ».

Mặc dù Hiệp định Paris được ký kết, cuộc chiến vẫn tiếp diễn giữa Bắc và Nam Việt Nam. Ngày 30/04/1975, quân đội Việt Cộng tấn công vào Sài Gòn, lật đổ chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Những người lính Hoa Kỳ cuối cùng, nhân viên ngoại giao cùng nhiều thường dân được sơ tán khỏi Sài Gòn bằng máy bay trực thăng trong cùng ngày.

Máy bay trực thăng bay trên nóc sứ quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn, Việt Nam, 29/04/1975. AP - Uncredited AP photographer

