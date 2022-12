Công ty vũ khí Mỹ thảo luận với chính phủ Việt Nam về cung cấp thiết bị quân sự

VIỆT NAM - NGA

Thêm một dấu hiệu cho thấy chính quyền Việt nam giảm lệ thuộc vào vũ khí Nga. Trong tuần qua, nhiều công ty quốc phòng Mỹ đã gặp gỡ các giới chức hàng đầu trong chính quyền Việt Nam để thảo luận về việc cung cấp thiết bị quân sự, như trực thăng hay drone.

Hãng tin Anh Reuters hôm nay 15/12/2022 dẫn thông tin từ Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ-ASEAN (US-Asean Business Council), cho hay, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Textron và IM Systems Group đã gặp gỡ các giới chức Việt Nam bên lề hội chợ vũ khí quy mô lớn đầu tiên của Việt Nam được tổ chức vào tuần trước. US-Asean Business Council là cơ sở tổ chức sự kiện nói trên. Một nhân vật gần gũi với hồ sơ này cho biết các đàm phán về drone và máy bay trực thăng đã bắt đầu trước hội chợ vũ khí, và liên quan đến nhiều loại vũ khí khác.

Các cuộc thảo luận cho thấy những nỗ lực ngày càng tăng của Hoa Kỳ nhằm siết chặt quan hệ quốc phòng với Việt Nam, gần nửa thế kỷ sau khi Chiến tranh Việt Nam kết thúc. Kể từ khi lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ vào năm 2016, xuất khẩu quốc phòng của Hoa Kỳ sang Việt Nam chỉ giới hạn ở tàu tuần tra cảnh sát biển và máy bay huấn luyện, trong khi Nga đã cung cấp khoảng 80% kho vũ khí của Việt Nam.

Việt Nam tăng cường củng cố và mở rộng tiền đồn ở Trường Sa

Vẫn liên quan đến Việt Nam, Reuters dẫn thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), có trụ sở tại Washington, cho biết Việt Nam đã tiến hành mở rộng đáng kể công việc nạo vét và bồi đắp tại một số tiền đồn ở Biển Đông trong nửa cuối năm nay, báo hiệu quyết tâm của chính quyền Việt Nam củng cố đáng kể các khu vực mà Việt Nam đang kiểm soát ở vùng biển đang tranh chấp.

Dựa trên những hình ảnh vệ tinh thương mại, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ cho biết ‘‘Quy mô của việc bồi đắp mặc dù vẫn còn kém xa so với hơn 1.295 ha đất do Trung Quốc tạo ra từ năm 2013 đến năm 2016, nhưng lớn hơn đáng kể so với những nỗ lực trước đây của Việt Nam và thể hiện một bước tiến lớn nhằm củng cố vị thế của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa’’.

