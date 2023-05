VIỆT NAM - BIỂN ĐÔNG

Việt Nam tăng cường khai thác khí ở Biển Đông để đạt mục tiêu trung hòa các-bon

Ảnh minh họa : Giàn khoan JDC Hakuryu-5 của tập đoàn Rosneft tại mỏ khí đốt Lan Tây ở ngoài khơi Vũng Tàu, Việt Nam. Ảnh chụp ngày 29/04/2018. REUTERS/Maxim Shemetov

Việt Nam sẽ không xây thêm nhà máy nhiệt điện sau năm 2030 và loại bỏ hoàn toàn than vào năm 2050. Từ nay đến cuối thập niên, than sẽ chỉ chiếm 20% tổng các loại năng lượng, thay vì 50% như hiện nay. Ngày 16/05/2023, chính phủ Việt Nam đã công bố Quy hoạch điện VIII - PDP8, với tổng đầu tư 135 tỉ đô la, nhằm « bảo đảm an ninh năng lượng » với khí đốt trở thành nguồn năng lượng chính trong quá trình trung hòa khí phát thải vào năm 2050.