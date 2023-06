Việt Nam: 2 trụ sở công an bị tấn công bằng súng, nhiều người chết

VIỆT NAM

Hai trụ sở công an địa phương tỉnh Đắk Lắk, vùng Tây Nguyên miền trung Việt Nam, bị tấn công rạng sáng ngày 11/06/2023. Nhiều công an, cán bộ thiệt mạng, sáu nghi phạm bị bắt, theo báo chí trong nước. AFP ghi nhận, một số báo mạng tại Việt Nam đã rút lại tin bài về hai vụ tấn công, trước khi bài được đăng trở lại.

Vụ tấn công nhắm vào hai trụ sở công an thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Hiện tại báo chí trong nước không loan tải con số người thiệt mạng và bị thương. Thông Tấn Xã Việt Nam dẫn lời trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn bộ Công An, cho hay ‘‘một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur làm chết, bị thương một số đồng chí công an xã, cán bộ xã, người dân.’’ Bộ Công An Việt Nam cũng ‘‘khuyến cáo, các cơ quan truyền thông cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật’’.

Theo bài viết về hai vụ tấn công trên trang VnExpress, đã được sửa đổi, nhưng hiện vẫn còn lưu trên mạng, ‘‘khoảng 40 người bịt mặt tấn công hai trụ sở công an xã Ea Tiêu và Ea Ktur, khiến 6 cán bộ hy sinh’’. Hai xã Ea Ktur và Ea Tiêu cách nhau khoảng 9 cây số, và cách thành phố Ban Mê Thuột, tỉnh lị tỉnh Đắk Lắc khoảng 20 km.

Hiện tại, chưa rõ động cơ của hai vụ tấn công nói trên. Bạo lực với súng ống hiếm khi xảy ra tại Việt Nam, nơi việc sở hữu súng là bất hợp pháp và ‘‘thị trường súng chợ đen có quy mô hạn chế’’. Theo hãng tin Pháp, ‘‘các vùng đất thuộc khu vực Tây Nguyên, nơi sinh sống của nhiều dân tộc thiểu số, được coi là một khu vực nhạy cảm đối với nhà cầm quyền, và từ lâu tại khu vực này, đã có nhiều phản kháng trong dân chúng, cụ thể như với các tranh chấp về đất đai’’.

