VIỆT NAM - KINH TẾ - GDP

Ngân Hàng Thế Giới: Tăng trưởng Việt Nam chựng lại trong nửa đầu năm 2023

Trong báo cáo về tình hình kinh tế Việt Nam trong tháng 8/2023, Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam ghi nhận GDP của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay tăng 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái và viễn cảnh tăng trưởng cho cả năm được dự báo ở mức 4,7%. Để so sánh, năm 2022 Việt Nam đạt thành tích vượt bậc, tăng trưởng 8%. Kinh tế Việt Nam bị chựng lại do « môi trường bên ngoài khó khăn » và « nhu cầu trong nước suy yếu ».

Các container trên một con tàu chở hàng tại cảng Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam ngày 03/05/2020. AP - Hau Dinh

Quảng cáo Đọc tiếp Công bố báo cáo tại Hà Nội hôm nay 10/08/2023, đại diện Ngân Hàng Thế Giới tại Việt Nam, Carolyn Turk, cho biết kinh tế Việt Nam đang gặp thách thức từ cả các yếu tố « bên trong lẫn bên ngoài ». GDP của thế giới dự phóng tăng 2,1% cho cả năm 2023, thấp hơn so với tỷ lệ 3,1% hồi năm ngoái. Tăng trưởng về thương mại toàn cầu cũng đã giảm mạnh, từ 6% rơi xuống còn 1,7% trong năm nay. Trong 6 tháng đầu năm nay, kinh tế Việt Nam đã bị chựng lại. GDP chỉ tăng lên có 3,7% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Ngân Hàng Thế Giới tỏ ra lạc quan hơn cho các dự báo ở nửa cuối 2023. Để thúc đẩy tăng trưởng, Ngân Hàng Thế Giới khuyến khích chính phủ Việt Nam đẩy mạnh đầu tư công một cách có hiệu quả, đặc biệt là vào hệ thống phân phối điện lực. Thiếu điện là một trong những nguyên nhân tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Nhìn chung, định chế tài chính đa quốc gia này tin tưởng vào tiềm năng của Việt Nam. GDP cho năm 2024 và 2025 dược dự báo tăng nhanh trở lại, theo thứ tự là 5,5% và 6%. Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Chia sẻ :