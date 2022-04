Dân Pháp thắp đèn để sưởi ấm nho làm rượu vang

Nông dân trồng nho tập trung thắp đèn để bảo vệ ruộng nho khỏi hư hại do hiện tượng băng giá. 03/04/2022. REUTERS - STEPHANE MAHE

Chablis là một loại rượu vang trắng, chỉ được sản xuất ở vùng Yonne ở Pháp do điều kiện khí hậu đặc biệt của vùng này. Tuy nhiên từ vài năm trở lại, nông dân trồng nho phải chịu áp lực lớn do biến đổi khí hậu, xuất hiện hiện tượng băng giá, làm chết chồi non của cây nho, ảnh hưởng đến sự phát triển và sản lượng nho thu hoạch. Nông dân sử dụng nhiều biện pháp để khắc phục, trong đó có việc thắp đèn để sưởi cây.