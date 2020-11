Covid-19 : Ngành sản xuất game video bội thu

Nếu như hai ngành hàng không và du lịch là những nạn nhân kinh tế đầu tiên của dịch Covid-19, thì ngược lại ngành phân phối thực phẩm cũng như ngành sản xuất game video điện tử lại bội thu trong thời kỳ có lệnh phong tỏa. Chơi game cũng không còn là một thú vui cá nhân dành riêng cho giới trẻ, mà cả gia đình có thể cùng chơi với nhau.

Theo nghiên cứu gần đây của Nghiệp đoàn xuất bản phần mềm giải trí, tên tiếng Pháp là ‘‘Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs’’ gọi tắt là Sell, cứ trên 10 người Pháp là có đến 7 người thích chơi game video điện tử, nhưng quan trọng hơn nữa, tỷ lệ người Pháp chơi game thường xuyên đã gia tăng trong thời gian vừa qua, đạt tới 52%, tức là đã tăng 4 điểm so với đầu tháng 03/2020.

Nhìn chung, tỷ lệ người Pháp chơi game video trong năm 2020 vẫn ổn định so với năm 2019 (71%), nhưng theo ông Nicolas Vignolles, đại diện của nghiệp đoàn xuất bản Sell, lệnh phong tỏa đã tạo thêm nhiều thời gian rảnh rỗi, người Pháp vì thế có thêm nhiều cơ hội để chơi game, thậm chí họ bỏ tiền mua thêm các đầu máy đặt ở trong phòng khách, chơi game video điện tử tại nhà.

Thời kỳ phong tỏa giúp phổ biến game video

Sự kiện các hộ gia đình trang bị thêm nhiều đầu máy video cũng cho thấy là chơi game không còn là một thú giải trí dành riêng cho giới thanh thiếu niên, mà đã trở thành một thói quen phổ biến trong các hộ gia đình, dành ưu tiên cho các thể loại game chơi theo nhiều đội, hay là chơi tập thể. Về điểm này, ông Nicolas Vignolles cho rằng, thời kỳ phong tỏa đã ít nhiều thay đổi cung cách tiêu thụ các sản phẩm văn hóa, trong đó có cả sách báo, nghe nhạc, phim ảnh hay là chơi game.

Kết quả khảo sát của Nghiệp đoàn xuất bản Sell cũng tiết lộ nhiều điều khá thú vị. Trước hết game video không chỉ là một thú vui dành riêng cho nam giới ở Pháp : 53% phái nam và 47% phái nữ đều chơi game. Các trò chơi điện tử giờ đây được phổ biến trong nhiều thành phần xã hội và dành cho nhiều lứa tuổi. Độ tuổi trung bình của một người chơi game thường xuyên tại Pháp là 39 tuổi, các ‘‘game thủ’’ càng nhỏ tuổi càng đòi hỏi những trò chơi có phản xạ cao, còn người lớn tuổi hơn thì lại thiên về các trò chơi đòi hỏi trí nhớ và óc suy nghĩ.

Giới sản xuất biết khai thác tâm lý người chơi game

Dù ở lứa tuổi nào đi chăng nữa, đa số những người chơi game tìm thấy nơi trò chơi điện tử một cách để thoát khỏi sự cô lập. Thế giới của game video dĩ nhiên có thể giúp cho người chơi thoát khỏi ‘‘thực tế’’ khi họ bị buộc phải ở trong nhà, nhưng bản nghiên cứu của Sell thì thấy là chơi game cũng là một cách để tạo ‘‘liên kết xã hội’’ hay chia sẻ thú giải trí giữa các thành viên trong cùng một gia đình. Qua việc đấu nối qua mạng vào cùng một thời điểm, người chơi cho biết họ có thể ‘‘giữ liên lạc’’ với bạn bè hay người thân mặc dù không hề có dịp gặp mặt nhau khi phong tỏa kéo dài.

Thông thường, các game thủ chuyên sử dụng nhiều phương tiện trò chơi khác nhau. Điện thoại di động và máy tính bản được sử dụng nhiều nhất (53%), ngoài ra còn có máy vi tính cá nhân hay các loại đầu máy ở nhà cũng trở nên phổ biến hơn (47%). Một trong những tiết lộ của bản nghiên cứu là trò chơi điện tử được 72% người Pháp xem như là một thú vui chung của cả gia đình. Các trò chơi mang tính thể thao trong nhà (nhảy múa, thể dục hay vận động cơ thể) cũng như các game video mang tính vừa chơi vừa học, tạo thêm liên kết giữa thế hệ phụ huynh và con cái. Dĩ nhiên, các trò chơi xã hội khác không cần màn hình hay đầu máy video, vẫn được phổ biến trong các hộ gia đình Pháp.

Theo nghiên cứu của Sell, khai thác tính phong phú đa dạng, các nhà xuất bản đã biết khai thác tâm lý của người chơi game video : 33% người thỉnh thoảng chơi game chủ yếu thích các loại trò chơi hành động, 29% người chơi khá thường xuyên thì lại thích các thể loại game thi đấu, có thể chơi tập thể từ ba đến 4 người chơi trở lên, 20% gamer yêu chuộng thể loại game nhập vai, có thể chơi một mình để hoàn thành sứ mệnh hay chơi cùng với nhiều người khác trên mạng để nâng cấp hay tích lũy điểm kinh nghiệm, và cuối cùng 19% giới sành điệu chơi các loại game mới phát hành, có sử dụng các mô hình công nghệ tân tiến hiện đại nhất.

Thị trường game video đầy tiềm năng phát triển

Cũng theo nghiệp đoàn xuất bản Sell, các game video thịnh hành nhất hiện nay theo thứ tự vẫn là FIFA 21, Mario Kart Live (Home Circuit) và Animal Crossing : New Horizons chủ yếu là trên các đầu máy PS4, Xbox One, Switch Nintendo. Trong khi đó hàng loạt game dành cho điện thoại di động không ngừng được tung ra để chinh phục người chơi, hy vọng đạt kỷ lục của Candy Crush hay là King of Glory.

Thị trường game video có nhiều tiềm năng phát triển đến nỗi, mới đây đến phiên Facebook Gaming lao vào cuộc chạy đua giành lấy thị phần qua các trò chơi tải vào điện thoại di động như Asphalt 9 : Legends, Pga Tour Golf Shootout, Solitaire : Arthur’s Tale hay là WWE SuperCard. Để hình dung ra các khoản lợi nhuận kếch sù của ngành sản xuất game video, chỉ cần nhìn vào doanh thu của một số tập đoàn lớn.

Chẳng hạn như tập đoàn Nhật Bản Nintendo đạt lợi nhuận 995 triệu đô la chỉ trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2020, tức cao hơn gấp 6 lần so với cùng thời kỳ năm trước. Tổng doanh thu của Nintendo đã tăng gấp đôi lên tới mức 3,35 tỷ đô la trong mùa dịch Covid-19. Một cách tương tự, tập đoàn Mỹ Activision Blizzard, đã khai thác nhiều game nổi tiếng như Call of Duty, Diablo hay là Candy Crush, có doanh thu tăng 38% chỉ trong ba tháng. Theo ước tính, doanh thu của Activision Blizzard lập kỷ lục 7,3 tỷ đô la trong năm 2020, tức là đã tăng thêm nửa tỷ đô la chỉ trong chưa đầy một năm.

