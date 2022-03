Chiến tranh Ukraina : Tương lai bấp bênh cho ngành du lịch

NGA - DU LỊCH

Theo mạng thông tin chuyên ngành L'Écho Touristique của Pháp, chiến tranh Ukraina bắt đầu tác động đến ngành hàng không dân sự và du lịch quốc tế. Trước mắt, các công ty lữ hành ở Châu Âu chuyên tổ chức các chuyến đi Nga đang gặp khó khăn. Việc Nga xâm chiếm Ukraina đã bất ngờ lôi kéo các doanh nghiệp này vào cơn lốc, cho dù đa số vẫn chưa thật sự được phục hồi sau hai năm đại dịch Covid-19.

Tại Pháp, hiện có khoảng 30 công ty du lịch chuyên khai thác thị trường Nga và các nước Đông Âu. Đó là trường hợp của các công ty như Tsar Voyages, AmSlave, Pouchkine Tours hay Alest Voyages. Sau khi chiến tranh Ukraina bùng nổ kéo theo các lệnh trừng phạt của phương Tây nhắm vào Nga, hầu hết các tour đi Nga đều lần lượt bị hủy bỏ. Các doanh nghiệp Pháp tìm cách chuyển hướng sang các nước láng giềng như các quốc gia vùng Baltic, ba nước Bắc Âu hay không quá gần với Nga như Ba Lan hay Rumani, nhưng cho dù có trấn an cách mấy, khách hàng thà hủy chuyến đi hơn là dời tour vào một dịp khác, với những điều kiện thuận lợi hơn.

Các công ty với 80% doanh thu từ thị trường Nga bị thiệt hại

Theo Nghiệp đoàn các Công ty lữ hành SETO, từ đây cho tới 07/04, các công ty du lịch Pháp buộc phải hồi hương tất cả các hành khách đang đi tour tại chỗ, đồng thời hủy bỏ việc tổ chức các chuyến tham quan cho tới khi có thông báo mới. Các doanh nghiệp Pháp lâm vào thế kẹt, khi cùng lúc có nhiều khách đòi bồi hoàn tiền, trong khi các công ty này đã phải thanh toán trước các khoản đặt cọc nơi các công ty dịch vụ tại Nga. Bên cạnh đó còn có các biện pháp trừng phạt kinh tế ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng Nga.

Đối với một số công ty lữ hành như Pouchkine Tours hay Tsar Voyages, với hơn 80% doanh thu hàng năm nhờ tổ chức các tour du lịch tại Nga, chiến tranh Ukraina là một cú sốc rất mạnh khiến các doanh nghiệp này bị choáng váng. Đa số các công ty ''gia đình'' này thuộc cỡ nhỏ hay trung bình, với khoảng chừng 15 nhân viên trở lên, trước mắt họ không còn cách nào khác là hạn chế chi tiêu, cũng như trong thời có dịch Covid-19, một số nhân viên sẽ bị thất nghiệp bán phần, công ty cũng tạm thời di dời cơ sở hoạt động để giảm bớt khoản chi phí thuê văn phòng.

Theo khảo sát của mạng thông tin l’Écho Touristique, vào năm 2019 trước khi có đại dịch, nước Nga đã thu hút 155.000 lượt khách Pháp tức chỉ bằng một phần ba so với số du khách Pháp đến Ba Lan (470.000 mỗi năm). So với Nga, quy định nhập cảnh Ba Lan dễ dàng hơn, khách Pháp không cần xin visa. Cho dù Nga chưa phải là điểm đến yêu chuộng nhất của du khách Pháp, nhưng số khách Pháp hàng năm vẫn tăng đều đặn. Nước Nga chủ yếu thu hút thành phần du khách Pháp khá giả, có sức mua sắm cao, ở độ tuổi trung niên hay cao niên, đặc biệt yêu chuộng các tour tham quan văn hóa hay đi du thuyền trên sông Volga.

Nỗi lo lắng từ châu Âu lan sang Bắc Mỹ

Nhìn chung, ngành du lịch đang nín thở theo dõi các diễn biến hàng ngày tại Ukraina, không chỉ riêng gì ở châu Âu mà ngay cả tại Bắc Mỹ. Theo cơ quan CAA Travel có nhiều chi nhánh trên lãnh thổ Canada, du khách Bắc Mỹ thường thích đi tham quan châu Âu vào mùa hè. Trong số này, có nhiều khách thích đi thăm các nước vùng Baltic bằng du thuyền trên biển, với chặng dừng không thể thiếu là Saint Petersburg. Mặc dù các chuyến tham quan này chỉ diễn ra vào mùa hè năm 2022, nhưng chiến sự Ukraina đang khiến cho nhiều tour du thuyền bị hủy bỏ, theo ghi nhận của các công ty lữ hành như Voyage Vasco tại Québec hay Agence Louise Drouin tại Drummondville.

Sỡ dĩ khách đơn thuần hủy bỏ ngay từ bây giờ các tour du thuyền dựu trù diễn ra vào mùa hè 2022, vì theo hợp đồng, việc hủy bỏ tour trước đầu tháng 04/2022 đều không bị tính thêm phí. Một số khách hủy bỏ hẳn kế hoạch đi châu Âu vì họ quan niệm rằng, chẳng thà dùng tiền để giúp đỡ người dân Ukraina còn hơn là đem ngoại tệ vào nước Nga, nơi lãnh đạo tự cho mình cái quyền đi xâm chiếm một nước khác. Một số khác duy trì các tour châu Âu nhưng chuyển hướng sang các nước miền Nam châu Âu, như Ý, Hy Lạp, Malta, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, tranh thủ đi tham quan với việc đi thăm bạn bè hay gia đình sau hai năm không được đi đâu xa do dịch Covid-19.

Nhìn chung, cho dù các công ty lữ hành có cố gắng trấn an cách mấy, thì họ vẫn khó giảm bớt được nỗi lo lắng nơi khách hàng. Đa số khách có cùng một tâm lý, họ muốn được đi chơi thoải mái, chứ không thể đi với tâm trí bất an. Chính nỗi bồn chồn ấy đang tác động mạnh mẽ đến ngành du lịch. Nếu số khách đặt tour hay mua vé máy bay giảm mạnh, các nhà khai thác tour cũng như các hãng hàng không dân sự đành phải giảm một số chuyến bay. Giá vé máy bay cũng bắt đầu tăng lên, khi chiến tranh Ukraina ảnh hưởng đến giá xăng dầu trên thị trường toàn cầu.

Tăng giá nhiên liệu kéo theo việc tăng giá máy bay

Trong hàng tin nhắn đăng trên mạng xã hội, ông Eamonn Brennan, giám đốc điều hành Cơ quan châu Âu về An toàn Hàng không EuroControl từng lưu ý giá nhiên liệu động cơ phản lực đã tăng 33% chỉ trong một tuần (tính từ ngày 03/03 đến ngày 10/03) và các ngày sau đó vẫn đang trên đà đi lên. Theo mạng thông tin Air Journal, chiến tranh Ukraina đang buộc các hãng hàng không dân sự tăng thêm các khoản phụ phí nhiên liệu. Việc xâm chiếm Ukraina cũng kéo theo lệnh đóng cửa không phận Nga, buộc các công ty hàng không Tây phương cũng như châu Á phải bay vòng, đường bay dài hơn và vì thế cũng tốn kém hơn. Trước mắt các công ty như Emirates ở Dubai, Japan Airlines hay All Nippon Airways (ANA) của Nhật Bản, cùng với một số hãng hàng không Trung Quốc đều tính thêm các khoản phụ phí nhiên liệu trên giá vé. Cathay Pacific, Singapore Airlines, Qantas vẫn đang chần chừ nhưng có thể sẽ nối bước Air New Zealand trong việc tăng thêm 5% giá vé của các chuyến bay đường dài.

Cho tới giờ, chỉ có các công ty hàng không Mỹ như United, Delta hay American Airlines là chưa bị tác động nhiều. Còn tại châu Âu, các công ty như Air France-KLM hay Lufthansa vẫn còn cầm cự được một thời gian, nhưng do các chính phủ đã ngưng các khoản tài trợ liên quan đến Covid-19, cho nên các tập đoàn hàng không Pháp-Hà Lan cũng như Đức-Áo-Thụy Sĩ chỉ sử dụng ưu tiên các loại máy bay có khả năng tiết kiệm nhiên liệu, càng nhiều chừng nào càng tốt chừng nấy.

Hiện giờ, chưa ai dám quả quyết chiến tranh Ukraina sẽ kéo dài đến bao lâu. Dĩ nhiên, thiệt hại vật chất hay thất thu kinh tế không thể nào mà so sánh với số nạn nhân bỏ mình dưới bom đạn. Nhưng rõ ràng là chiến tranh Ukraina lại đột ngột bùng phát khi nhiều nước trên thế giới vẫn còn đang gượng dậy sau hai năm đại dịch Covid-19. Có lẽ cũng vì thế mà ông Jean-Pierre Nadir, nhà sáng lập công ty du lịch Fairmoove đã không ngần ngại chỉ trích quyết định xâm chiếm Ukraina của tổng thống Nga, gọi ông Putin là một ''biến thể'' khó lường gây hậu quả lớn sau các làn sóng dịch Delta và Omicron.

