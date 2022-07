Air New Zealand sắp đặt giường ngủ trên máy bay hạng phổ thông

NEW ZEALAND - HÀNG KHÔNG

Máy bay chở khách của Air New Zealand tại Sân bay Quốc tế Auckland, New Zealand, 23/3/2022.

Với hãng hàng không Air New Zealand, việc ngủ một giấc trên giường không còn là đặc quyền của giới hành khách mua vé máy bay hạng thương gia. Vào năm 2024, khách đi máy bay hạng phổ thông cũng như hạng premium (phổ thông cao cấp) có thể nằm nghỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ, trên các giường tầng nằm ở khoang sau của máy bay.

Trong tuần qua, công ty Air New Zealand đã công bố cách thiết kế loại cabin thế hệ mới gọi là ''Skynest'', được lắp đặt trên 8 chiếc phi cơ Boeing 787 Dreamliner, mà theo dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2024. Giống như loại giường tầng trên các chuyến tàu đêm thường được ngành đường sắt khai thác, khoang máy bay Skynest gồm tổng cộng 6 giường chia thành 2 tầng, mỗi tầng 3 giường. Theo phụ trang du lịch báo Le Figaro, Air New Zealand đã mất nhiều năm nghiên cứu để thử nghiệm và hoàn chỉnh mẫu giường ngủ đầu tiên dành cho khách hạng phổ thông. Mỗi giường ngủ có nệm dài 2m, rộng khoảng 60cm.

Giường Skynest dành cho khách nằm nghỉ trong 4 tiếng

Trong thời gian đầu, loại giường ngủ này chỉ có trên các đường bay từ Auckland đến New York trong hơn 17 tiếng rưỡi, tức là một trong những chuyến bay dài nhất thế giới. Khách muốn dùng Skynest trong 4 tiếng, phải trả thêm phụ phí. Cách thiết kế không gian Skynest gợi hứng từ buồng nghỉ ngơi của cơ trưởng hay phi công thường được đặt ở phía sau khoang lái. Lối thiết kế này từng được Air New Zealand thử nghiệm trên chiếc Boeing 777, ngoài hai ghế nệm có thể ngả dài ra, buồng nghỉ còn có một chiếc giường nệm nằm ngay ở phía sau và như vậy toán phi công có thể luân phiên nhau nằm nghỉ một giấc khi cần trong chuyến bay thật dài.

Để hoàn chỉnh không gian Skynest, Air New Zealand phải loại bỏ 5 hàng ghế phổ thông ở phía sau khoang cuối, có đủ chỗ để lắp đặt 6 giường ngủ. Mỗi giường có đủ tiện nghi như nệm gối, chăn đắp và khăn trải giường, mỗi buồng có gắn rèm che, cổng sạc USB và thiết bị thông gió. Tiếp viên hàng không có nhiệm vụ dọn dẹp sạch sẽ và thay đổi toàn bộ vật dụng ở các chỗ nằm sau mỗi lần sử dụng để bảo đảm vệ sinh tối đa cho hành khách.

Tuy đã lập ra dịch vụ Skycouch Economy, nhưng hãng hàng không Air New Zealand vẫn chưa cho phép khách hàng đặt dịch vụ này trên mạng. Khách vẫn có thể mua vé hạng phổ thông hay premium (phổ thông cao cấp) và đặt trước chỗ ngồi, nhưng phải chờ tới khi làm thủ tục lên máy bay, thì lúc ấy khách mới có thể thanh toán các phụ phí để giữ chỗ nằm trong 4 tiếng trên máy bay. Hiện giờ, Air Neww Zealand vẫn chưa thông báo giá giường Skynest sẽ là bao nhiêu.

Dịch vụ ''biến ghế thành giường'' của Lufthansa

Hãng hàng không Air New Zealand không phải là công ty duy nhất cung cấp những chiếc giường ngủ cho hành khách đi máy bay hạng phổ thông. Kể từ tháng 08/2021, công ty hàng không Đức Lufthansa đã cung cấp dịch vụ ''sleeper's rows'' (biến ghế ngồi thành giường nằm) trên các tuyến bay đường dài, tức là từ 11 tiếng trở lên. Khi máy bay còn dư nhiều chỗ ngồi, hành khách có thể đặt dịch vụ ''biến ghế thành giường'' khi làm thủ tục check-in tại sân bay. Tiếp viên hàng không sẽ biến một hàng ghế gồm 3 chỗ bên cửa sổ hoặc 4 chỗ ngồi ỡ giữa khoang máy bay, thành một giường nằm có chăn gối và nhất là lớp nệm đặt trên hàng ghế.

Với hãng hàng không Đức Lufthansa, chi phí dịch vụ hiện là từ 159 euro đến 229 euro. Tuy vậy, số hành khách dùng dịch vụ này tương đối bị hạn chế, vì trên mỗi chuyến bay đường dài, công ty Lufthansa chỉ có thể biến 3 hàng ghế ngồi ở khoang sau thành 3 giường nằm cho khách. Dịch vụ mới của hãng hàng không Đức được cho ra đời vào mùa hè năm 2021 vào lúc ngành du lịch quốc tế còn đang trên đà phục hồi. Việc ''biến ghế thành giường'' là một cách để tạo thêm thu nhập vào thời điểm trên máy bay còn dư nhiều chỗ ngồi, thà tìm cách khai thác còn hơn là không làm gì với các hàng ghế trống.

Thế nhưng hiện nay, vào lúc giá nhiên liệu không ngừng tăng lên, lượng du khách đi máy bay đường dài cũng tăng vọt sau hơn hai năm không được đi xa. Hai yếu tố đó cộng lại khiến cho giá vé máy bay đường dài cũng tăng theo rất nhanh vào mùa hè này, đạt tới mức cao ngất ngưỡng nếu không nói là trên trời. Trong bối cảnh đó, hãng hàng không Đức Lufthansa rất khó mà bảo đảm cung cấp dịch vụ ''sleeper's rows'' (biến ghế thành giường) với lý do đơn giản là vào mùa cao điểm đông khách, bán 4 ghế ngồi cho khách dù là hạng phổ thông vẫn có lợi hơn là bán một dịch vụ giường nằm.

Việc phát triển dịch vụ xếp giường ngủ trên máy bay hạng phổ thông có lẽ là một chiến lược dự phóng trên nhiều thập niên. Đối với Air New Zealand, ngoài dịch vụ Skynest, công ty này còn giới thiệu một số bước cải tiến quan trọng cho hạng ghế thương gia và hạng phổ thông cao cấp. Ghế hạng phổ thông cao cấp (economy premium) cho phép hành khách bấm nút tự động ngả lưng dễ dàng mà không ảnh hưởng đến khách ngồi đằng sau. Ở hàng ghế premium thế hệ mới, khách cũng có thể duỗi chân gác thẳng, giúp cho khách bay đường đài cảm thấy thoải mái hơn.

Nhiều ẩn số cho một kế hoạch đầy tham vọng

Theo trang thông tin Air Journal, dự án phát triển dịch vụ các giường tầng, các khoang ngủ cho khách đi máy bay hạng phổ thông, trở nên quan trọng đối với các hãng hàng không luôn khai thác các tuyến bay đường dài. Các chuyến bay nối liền hai cực ở hai phái bán cầu và thường bay liền một mạch chứ không có quá cảnh. Đó là trường hợp của các công ty Singapore Airlines, Cathay Pacific, Qantas cũng như Air New Zealand. Sau khi Singapore thực hiện chuyến bay dài nhất thế giới (SQ24) nối liền Singapore với New York trong hơn 18 tiếng, đến phiên hãng hàng không Qantas của Úc thông báo trong hai năm tới mở chuyến bay nối liền Sydney với Luân Đôn và New York trong vòng 19 tiếng 20 phút.

Công ty Qantas đã lên kế hoạch đặt mua 12 chiếc Airbus A350-1000, có khả năng phát huy tiềm năng du lịch của nước Úc trong thời gian tới. Thông qua dự án ''Sunrise'', công ty Qantas muốn xây dựng một đội máy bay dân sự, có thể bay liền một mạch từ nước Úc tới bất cứ thành phố lớn nào trên thế giới vào năm 2025. Theo trang thông tin Air Journal, xu hướng mở những đường bay thẳng (càng lúc càng dài) khiến cho các hãng hàng không ở châu Á-Thái Bình Dương nói chung và Air New Zealand nói riêng buộc phải suy nghĩ về cái lợi, cái hại về mặt điều kiện tiếp đón cũng như về mặt sức khỏe của hành khách cũng như của phi hành đoàn.

Trong chiều hướng đó, việc tạo điều kiện cho hành khách hạng phổ thông và premium được ngủ một giấc (dù chỉ là 4 tiếng) vẫn là một bước tiến đáng kể. Dự án này vẫn còn một số điểm bất cập liên quan đến lượng khí thải cacbon tính theo từng chuyến bay. Trong thời buổi giá nhiên liệu đang lên rất cao, giá sinh hoạt cũng tăng vùn vụt, việc triển khai kế hoạch đặt giường trên máy bay hạng phổ thông là một kế hoạch đầy tham vọng nhưng do còn khá nhiều ẩn số, cho nên không dễ gì mà hoàn tất kịp thời trong hai năm tới.

