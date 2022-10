Đổ sốt cà chua vào tranh Van Gogh để đòi Anh ngừng dự án dầu khí mới

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Sự sống quan trọng hơn nghệ thuật. Các nhà tranh đấu môi trường đã tìm ra một biện pháp mới mang ý nghĩa biểu tượng : Đe dọa hủy hoại một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của danh họa Van Gogh. Với hành động nói trên, giới môi trường muốn gửi đến chính phủ Anh một thông điệp mạnh mẽ, đòi ngừng cấp phép cho các dự án dầu khí mới, thủ phạm của việc khí hậu bị hâm nóng.

Hai nhà hoạt động môi trường, thuộc nhóm ‘‘Just Stop Oil’’ (Hãy ngừng khai thác dầu), đã đổ nước sốt cà chua trong hộp lên kiệt tác ‘‘Hoa Hướng Dương’’' của Van Gogh tại Bảo tàng Quốc gia ở Luân Đôn hôm thứ Sáu 14/10/2022. Bức tranh sáng tác năm 1888 được bảo vệ bằng kính vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có phần khung hơi bị ảnh hưởng. Bảo tàng cho biết tranh đã được trưng bày trở lại ngay trong buổi chiều thứ Sáu.

Hai nhà hoạt động môi trường ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ, nhưng họ đã kịp truyền đi thông điệp mang tính biểu tượng. Một phóng viên chuyên về môi trường, Damien Gayle, đã tung một đoạn video lên mạng Twitter, cho thấy hai phụ nữ trẻ mặc t-shirts, mang dòng chữ ‘‘Just Stop Oil’’, sau khi đổ sốt cà chua lên bức ‘‘Hoa Hướng Dương’’ đã hô lớn : ‘‘Điều gì đáng giá hơn ? Nghệ thuật hay Sự sống ?’’.

Trên Twitter, nhóm ‘‘Just Stop Oil’’ giải thích rõ về ý nghĩa của hành động này : ‘‘Các sáng tạo của con người, thiên tài của nhân loại được trưng bày trong bảo tàng này, nhưng di sản của chúng ta đang bị thu hẹp do các thất bại của chính quyền trong việc hành động vì khí hậu, vì sự sống’’. Tôn chỉ của nhóm tranh đấu môi trường nói trên là : ‘‘Phải chọn sự sống hơn là nghệ thuật’’.

Nhóm ‘‘Just Stop Oil’’ cho biết rõ hơn là đã có ‘‘ biết bao nhiêu người bị chết do hỏa hoạn, khô hạn do biến đổi khí hậu’’, do việc sử dụng năng lượng hóa thạch, ‘‘không thể cho phép các dự án dầu khí mới’’, bởi chúng sẽ ‘‘hủy diệt mọi thứ’’. Trong một thông điệp khác, Phoebe Plummer, thành viên phong trào 21 tuổi, lên án tình trạng giá cả hàng thiết yếu tăng vọt do năng lượng hóa thạch, khiến đời sống hàng ngày của hàng triệu gia đình bị đe dọa.

Bức họa ‘‘Hoa Hướng Dương’’' nói trên của Van Gogh trị giá 84 triệu đô la, được Bảo tàng Quốc gia Anh mua lại từ năm 1924.

Phong trào ‘‘Just Stop Oil’’ tấn công vào tác phẩm nghệ thuật để đánh động công luận khiến người ta nhớ đến phong trào Suffragette đầu thế kỷ XX. Phong trào tranh đấu của phụ nữ Anh (’’Votes for Women’’), ra đời năm 1903, cũng đã chọn cách tấn công vào các tác phẩm nghệ thuật để giành được quyền bầu cử cho phụ nữ.

