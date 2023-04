Chính phủ Mỹ cảnh báo về hiểm họa Xylazine - ma túy xác sống

Y TẾ-XĂ HỘI

Nói về loại ma túy tổng hợp fentanyl, được điều chế từ các chất hóa học nhập vào Mỹ từ Trung Quốc qua ngả Mehicô, đại sứ Hoa Kỳ tại Mehicô hôm 15/04/2023 lưu ý cuộc chiến chống fentanyl phải mang tính toàn cầu, giống như cuộc chiến chống Covid-19. Thế nhưng, ngay tại Mỹ, hôm 12/04, còn có một loại thuốc khác bị coi là nguy hiểm hơn cả fentanyl. Đó là Xylazine, ma túy xác sống, là một mối họa mới.

Cơ quan phòng chống chất gây nghiện của Mỹ (DEA) lưu ý trên trang web : « Xylazine là hiểm họa dược phẩm gây chết người nhiều nhất mà đất nước chúng ta chưa từng phải đối phó ».

Từ New York, thông tín viên Loubna Anaki gửi về bài tường trình :

« Xylazine có thể mạnh hơn 50 lần so với heroine và mạnh hơn 100 lần so với morphine. Xylazine dường như là nguyên nhân gây ra 1/3 số ca tử vong do dùng thuốc quá liều ở Mỹ.

Ban đầu, Xylazine là một loại thuốc an thần dành cho động vật, nhưng tác dụng an thần của loại thuốc này kết hợp với một loại thuốc phiện lại mang đến cho người dùng cảm giác ngắt kết nối với thực tế trong một khoảng thời gian dài. Việc sử dụng Xylazine đã tăng bùng phát trong những năm gần đây vì khả năng gây nghiện cao và mức giá rẻ : giá bán trên mạng internet chỉ là gần 6 đô la một kg.

Nhưng đối với chính quyền Mỹ, đây là một cuộc khủng hoảng y tế mới. Vì Xylazine rất độc hại, có thể gây ra nhiều vấn đề về hô hấp, tim mạch và thậm chí có thể gây hôn mê. Trên hết, Xylazine gây ra những vết thương kinh khủng trên da thịt người sử dụng, chẳng hạn những vết lở loét rất khó chữa trị. Chính vì nó khiến da thịt thối rữa và hoại tử mà thuốc Xylazine giờ đây được gọi là ma túy xác sống.

Nước Mỹ đang phải đối mặt với nạn dịch sử dụng quá liều chất gây nghiện, nên nhà chức trách đã gióng lên hồi chuông báo động để chính quyền các thành phố và các bang chuẩn bị đối phó với mối nguy hiểm mới mang tên Xylazine. Thành phố Philadelphia đã trở thành tâm chấn của thảm họa mới này ».

